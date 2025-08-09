Στις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Το σχέδιο ΗΠΑ και Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν την επόμενη Παρασκευή στην Αλάσκα, αφού νωρίτερα μέσα στην ημέρα είχε παρουσιάσει τους όρους μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει «κάποια ανταλλαγή εδαφών».

«Η πολυαναμενόμενη συνάντηση μεταξύ εμού, ως Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, και του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν της Ρωσίας, θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2025, στην Μεγάλη Πολιτεία της Αλάσκας. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Η ανακοίνωση του Τραμπ — η οποία έρχεται την ημέρα που είχε ορίσει ως προθεσμία για τον Πούτιν να κάνει ειρήνη ή να αντιμετωπίσει αυστηρές οικονομικές κυρώσεις — σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή στη σχέση του Αμερικανού προέδρου με τον Ρώσο ομόλογό του, ο οποίος δεν έχει επισκεφθεί τις ΗΠΑ από το 2015 και δεν έχει συναντηθεί με τον Τραμπ από το 2018.

Η Ρωσία επιβεβάιωσε τη συνάντηση Πούτιν-Τραμπ στην Αλάσκα

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε τα ξημερώματα του Σαββάτου (9/8) ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθούν στην Αλάσκα για συνομιλίες την επόμενη Παρασκευή, χαρακτηρίζοντας την επιλογή της τοποθεσίας «αρκετά λογική».

«Η αμερικανική πλευρά μόλις ανακοίνωσε μια συμφωνία για τη διοργάνωση μιας συνάντησης μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και των ΗΠΑ, Βλαντιμίρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ, την Παρασκευή 15 Αυγούστου στην Αλάσκα. Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι στενοί γείτονες, με κοινά σύνορα», δήλωσε ο κορυφαίος σύμβουλος του Βλαντίμιρ Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ.

«Φαίνεται αρκετά λογικό ότι η αντιπροσωπεία μας θα πετάξει απλά πάνω από τον Βερίγγειο Πορθμό και ότι μια τόσο σημαντική και πολυαναμενόμενη σύνοδος κορυφής μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών θα πραγματοποιηθεί στην Αλάσκα», προσέθεσε.

Aκόμα ο Ουσάκοφ ανακοίνωσε ότι η Ρωσία προσκάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να επισκεφθεί τη Ρωσία μετά τη σύνοδο κορυφής της επόμενης Παρασκευής με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα.

«Κοιτώντας μπροστά, είναι φυσικό να ελπίζουμε ότι η επόμενη συνάντηση μεταξύ των προέδρων θα πραγματοποιηθεί σε ρωσικό έδαφος. Η αντίστοιχη πρόσκληση έχει ήδη σταλεί στον πρόεδρο των ΗΠΑ», δήλωσε ακόμα ο Γιούρι Ουσάκοφ.

Το σχέδιο του Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου

Αμερικανοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του Τραμπ, ενημέρωσαν τους Ευρωπαίους ηγέτες και τους Ουκρανούς αξιωματούχους σχετικά με ένα σχέδιο που προσέφερε ο Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία με αντάλλαγμα σημαντικές εδαφικές παραχωρήσεις από το Κίεβο, σύμφωνα με δυτικούς αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για το θέμα.

Το σχέδιο, το οποίο παρουσίασε ο Πούτιν στον απεσταλμένο του Τραμπ για τις εξωτερικές σχέσεις, Στιβ Γουίτκοφ, σε συνάντηση στη Μόσχα την Τετάρτη, θα απαιτούσε από την Ουκρανία να παραχωρήσει την ανατολική περιοχή Ντονμπάς – η πλειοψηφία της οποίας βρίσκεται επί του παρόντος υπό ρωσική κατοχή – καθώς και την Κριμαία, την οποία η Ρωσία προσάρτησε παράνομα το 2014.

Το σχέδιο θα πάγωνε τις τρέχουσες γραμμές μάχης, αλλά άλλες λεπτομέρειες της πρότασης ήταν ακόμη ασαφείς.

Ουάσιγκτον και Μόσχα σχεδιάζουν μια συμφωνία εκεχειρίας

Την ίδια στιγμή, όπως μεταδίδει το Bloomberg, Ουάσιγκτον και η Μόσχα στοχεύουν να συνάψουν μία συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, η οποία θα «κλείδωνε» τη ρωσική κατοχή σε εδάφη που έχουν καταληφθεί κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής εισβολής της.

Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι εργάζονται προς μια συμφωνία για εδάφη ενόψει μιας σχεδιαζόμενης συνόδου κορυφής μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, που επικαλείται πρόσωπα με γνώση του θέματος.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε πως το δημοσίευμα του Bloomberg αποτελεί εικασία. Ένας εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου δεν ανταποκρίθηκε σε ένα αίτημα να σχολιάσει σχετικά.

Προς το παρόν οι ουκρανικές αρχές δεν έχουν σχολιάσει το ρεπορτάζ. Εντούτοις, σε μια ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε μετά το δημοσίευμα, η οποία δεν αναφέρεται σε αυτό, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε:

«Οι ΗΠΑ είναι αποφασισμένες να επιτύχουν μία εκεχειρία και πρέπει από κοινού να στηρίξουμε όλα τα εποικοδομητικά βήματα. Μια αξιοπρεπής, αξιόπιστη και διαρκής ειρήνη μπορεί να είναι μονάχα το αποτέλεσμα των κοινών προσπαθειών μας», τόνισε.

Το Ρόιτερς δεν έχει προς το παρόν επαληθεύσει τις λεπτομέρειες που περιλαμβάνονται στο ρεπορτάζ του Bloomberg.

Ο Πούτιν διεκδικεί τέσσερις ουκρανικές περιφέρειες, το Λουχάνσκ, το Ντονέτσκ, τη Ζαπορίζια και τη Χερσώνα, όπως και την χερσόνησο της Κριμαίας στη Μαύρη Θάλασσα, την οποία προσάρτησε το 2014. Οι δυνάμεις του δεν ελέγχουν πλήρως τα εδάφη στις τέσσερις περιφέρειες.

Ο Τάισον Μπάρκερ, ο πρώην αναπληρωτής ειδικός αντιπρόσωπος του αμερικανικού Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την οικονομική ανάκαμψη της Ουκρανίας, εκτιμά πως η πρόταση, όπως παρουσιάζεται από το Bloomberg, θα απορριπτόταν αμέσως από τους Ουκρανούς.

«Το καλύτερο που οι Ουκρανοί μπορούν να κάνουν είναι να παραμείνουν σταθεροί στις αντιρρήσεις τους και τους όρους τους για μια διευθέτηση έπειτα από διαπραγμάτευση, επιδεικνύοντας ευγνωμοσύνη για την αμερικανική στήριξη», είπε ο Μπάρκερ.

Βάσει της φερόμενης αυτής συμφωνίας, σύμφωνα με το Bloomberg, η Ρωσία θα τερματίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της στη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια κατά μήκος των τωρινών γραμμών του μετώπου.

