Επίτροπος Χάνσεν προς Σάκη Αρναούτογλου: Η Κομισιόν επιταχύνει σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τα λιπάσματα υπό τον φόβο νέας έκρηξης τιμών

Απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβαν ευρωβουλευτές της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, σε ερώτηση που κατατέθηκε με πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σάκη Αρναούτογλου, σχετικά με τις σοβαρές επιπτώσεις που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή στο κόστος παραγωγής, στις αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων και ιδιαίτερα στις τιμές των λιπασμάτων για τους Ευρωπαίους αγρότες.

Στην απάντησή του, ο αρμόδιος Επίτροπος Γεωργίας Christophe Hansen αναγνωρίζει ξεκάθαρα ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις έχουν ήδη επιβαρύνει δραματικά το κόστος ενέργειας και λιπασμάτων, προειδοποιώντας ουσιαστικά για τον κίνδυνο νέας αστάθειας στην αγροτική παραγωγή της Ευρώπης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η αναφορά της Επιτροπής στα αζωτούχα λιπάσματα, καθώς παραδέχεται ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος διαταραχών στον εφοδιασμό και νέων εκτινάξεων στις τιμές. Για τον λόγο αυτό, η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι επιταχύνει την παρουσίαση ειδικού ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για τα λιπάσματα μέσα στις επόμενες εβδομάδες, με στόχο:

την ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας της ΕΕ,

τη μείωση των επικίνδυνων εξαρτήσεων από τρίτες χώρες,

και τη διασφάλιση επάρκειας και προσιτών τιμών για τους γεωργούς.

Παράλληλα, η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι ήδη προχωρά σε έκτακτες παρεμβάσεις, όπως:

προσωρινή αναστολή δασμών σε βασικά αζωτούχα λιπάσματα και πρώτες ύλες παραγωγής τους, καθώς και ειδικό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη των τομέων που πλήττονται περισσότερο από την κρίση στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας.

Με αφορμή την απάντηση ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ δήλωσε:

«Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραδέχεται πλέον ότι η κατάσταση στα λιπάσματα και στο ενεργειακό κόστος απειλεί ευθέως τη βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών αγροκτημάτων. Οι αγρότες δεν μπορούν να καλλιεργούν με αβεβαιότητα, πανάκριβες εισροές και χωρίς καμία ουσιαστική Εθνική προστασία.

Την ώρα που η Ευρώπη ετοιμάζει σχέδιο έκτακτης παρέμβασης για τα λιπάσματα, η Ελληνική Κυβέρνηση συνεχίζει να λειτουργεί χωρίς στρατηγική, χωρίς προετοιμασία και χωρίς πραγματική στήριξη του πρωτογενούς τομέα.

Οι παραγωγοί βλέπουν το κόστος να εκτοξεύεται και μένουν μόνοι απέναντι στην κρίση. Η επισιτιστική ασφάλεια και η αγροτική παραγωγή απαιτούν σχέδιο, πρόβλεψη και άμεσες παρεμβάσεις πριν η νέα κρίση περάσει οριστικά στα χωράφια και στις τιμές των τροφίμων».

