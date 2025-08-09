Μέλανια Τραμπ: Κατά πόσο επηρεάζει την στάση του Ντόναλντ ως προς την εξωτερική πολιτική;

Με αφορμή την επικείμενη δεύτερη κρατική επίσκεψη του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη Βρετανία στα μέσα Σεπτεμβρίου, τα βλέμματα δεν θα στραφούν μόνο στον ίδιο, αλλά και στη Μέλανια Τραμπ. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της βρετανικής κυβέρνησης, η Πρώτη Κυρία ασκεί σημαντική επιρροή στις αποφάσεις του προέδρου, επηρεάζοντας ακόμη και την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ.

Έξι μήνες μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του, μια περίοδο κατά την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κάνει στροφή 180 μοιρών σε σχεδόν κάθε μεγάλο διεθνές ζήτημα, οι Βρετανοί αξιωματούχοι δείχνουν να έχουν αναθεωρήσει την προσέγγισή τους, εγκαταλείποντας την προσπάθεια να «βάλουν χαλινάρι» στον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο και εστιάζοντας πλέον στη σύζυγό του. Το πρόσφατο ταξίδι του Τραμπ για γκολφ στη Βρετανία ενίσχυσε την αίσθηση ότι η Μελάνια είναι ο σημαντικότερος παράγοντας επιρροής του.

Κατά τις ίδιες εκτιμήσεις, η Πρώτη Κυρία διαδραμάτισε ρόλο στην αναδίπλωση του προέδρου σχετικά με την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, καθώς και στη σκεπτικιστική του στάση απέναντι στις – πιθανώς μη ειλικρινείς – προθέσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν για ειρήνη στην Ουκρανία. Σε ιδιωτικές συνομιλίες, ο Τραμπ αναφέρεται με σεβασμό στις απόψεις της, ενώ πηγές αναφέρουν ότι συχνά αναγνωρίζει δημόσια την επιρροή της.

Η Μέλανια, γνωστή για τη διακριτική της παρουσία και την αποφυγή πολιτικών δηλώσεων, έχει παραμείνει σε μεγάλο βαθμό εκτός των επίσημων δραστηριοτήτων του Λευκού Οίκου, κυρίως για να επισκέπτεται στη Νέα Υόρκη και να είναι πιο κοντά στον γιο της. Η αποκάλυψη στα τέλη Μαΐου ότι μπορεί να έχει περάσει λιγότερο από δύο εβδομάδες στον Λευκό Οίκο από την δεύτερη ορκωμοσία του συζύγου της και μετά, δεν αποκάλυψε μια γυναίκα που θέλει απεγνωσμένα να βρίσκεται «στο δωμάτιο όπου συμβαίνουν τα πράγματα». Η αυτοβιογραφία της, «Melania», που χαρακτηρίστηκε από επικριτές ως επιφανειακή, δεν αποκάλυψε ιδιαίτερη πολιτική εμπλοκή από την πλευρά της. Ωστόσο, η ίδια παρεμβαίνει σε ζητήματα ανθρωπιστικού χαρακτήρα, με έμφαση στην προστασία των παιδιών και στην υπεράσπιση του δικαιώματος στην άμβλωση, θέση που την έφερε σε αντιπαράθεση με τον σύζυγό της.

Παρά το γεγονός ότι σε δημοσκόπηση του Φεβρουαρίου 2025 κατετάγη μόλις 10η σε επιρροή εντός της κυβέρνησης, πίσω ακόμη και από τον Στίβεν Μίλερ, τον αναπληρωτή επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου, και την γενική εισαγγελέα των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι. Ωστόσο, η απομάκρυνση άλλων προσώπων από τον στενό κύκλο του Τραμπ, όπως του Έλον Μασκ, φαίνεται να έχει αυξήσει το βάρος της γνώμης της.

Όλα αυτά έχουν κάνει ακόμη πιο δύσκολο το έργο των διπλωματών, οι οποίοι αφιερώνουν τη ζωή τους προσπαθώντας να καταλάβουν ποιον από τον στενό κύκλο του προέδρου πρέπει να εμπιστευτούν. Ο Βρετανός πρέσβης Λόρδος Μάντελσον, ο οποίος οφείλει να παρακολουθεί τις απρόβλεπτες και της τελευταίας στιγμής αποφάσεις του Τραμπ, δήλωσε: «Ποτέ δεν έχω βρεθεί σε μια πόλη ή ένα πολιτικό σύστημα που να κυριαρχείται τόσο από ένα άτομο. Συνήθως, μπαίνεις σε ένα οικοσύστημα και όχι στον κόσμο μιας προσωπικότητας». Ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης πρόσθεσε: «Το να καταλάβεις ποιος και τι τον επηρεάζει, καθώς και τη σχετική αξία της κολακείας ή της σκληρότητας, έχει γίνει το κύριο μέλημα κάθε διπλωμάτη».

Ωστόσο, η απάντηση για το πώς να καταλάβεις τον πρόεδρο, κατέληξαν οι Βρετανοί αξιωματούχοι, ήταν μπροστά στα μάτια τους. Ο ίδιος ο Τραμπ ενθάρρυνε αυτή τη σκέψη. Σημειώνουν ότι κάποτε περιέγραψε τη σύζυγό του ως την καλύτερη δημοσκόπο του, και στη δεύτερη θητεία του είναι όλο και πιο ανοιχτός στο ότι εκείνη επηρεάζει τη σκέψη του – πιθανώς μια χρήσιμη παραδοχή για έναν ηγέτη που υστερεί στις δημοσκοπήσεις, ειδικά μεταξύ των ανεξάρτητων γυναικών που έχουν αποξενωθεί από τον τρόπο διαπραγμάτευσης και τη χυδαιότητά του.

Προβάλλοντας τη Μελάνια, ο Τραμπ έχει την ευκαιρία να προσελκύσει διαφορετικούς ψηφοφόρους. Η Πρώτη Κυρία του παρέχει επίσης μια δικαιολογία, αν χρειαστεί, για να αλλάξει πορεία, όπως ίσως συνέβη το 2018, όταν η Μελάνια επέκρινε δημοσίως ως «σπαρακτική και απαράδεκτη» την πολιτική της κυβέρνησης να χωρίζει τα παιδιά των μεταναστών από τους γονείς τους. Τα παιδιά ήταν επίσης στο μυαλό της για τη Γάζα, σύμφωνα με τον Τραμπ. «Η Μελάνια το θεωρεί τρομερό. Βλέπει τις ίδιες εικόνες που βλέπετε και όλοι μας. Όλοι, εκτός αν είναι πολύ σκληροί ή χειρότεροι από αυτό, τρελοί, [πιστεύουν] ότι δεν μπορείς να πεις τίποτα άλλο από το ότι είναι τρομερό όταν βλέπεις τα παιδιά» εξήγησε ο Ρεπουμπλικανός.

Οι «δικές της σκέψεις» που «δεν συμφωνούν πάντα» με τον Τραμπ

Η ίδια η Μελάνια έχει δηλώσει δημοσίως ότι έχει «δικές της σκέψεις» και ότι «δεν συμφωνεί πάντα» με τον Τραμπ, υπογραμμίζοντας πως η μεταξύ τους διαφωνία είναι θεμιτή. Στο παρελθόν, είχε δημόσια καταδικάσει την πολιτική χωρισμού παιδιών μεταναστών από τις οικογένειές τους, χαρακτηρίζοντάς την «απαράδεκτη και σπαρακτική».

«Ίσως μερικοί άνθρωποι με βλέπουν απλώς ως τη σύζυγο του προέδρου, αλλά στέκομαι στα δικά μου πόδια, είμαι ανεξάρτητη. Έχω τις δικές μου απόψεις. Έχω το δικό μου «ναι» και «όχι». Δεν συμφωνώ πάντα με αυτά που λέει ή κάνει ο σύζυγός μου, και αυτό είναι ΟΚ. Του δίνω τις συμβουλές μου, και μερικές φορές τις ακούει, μερικές φορές όχι, και είμαι εντάξει με αυτό» είπε σε συνέντευξή της στην εκπομπή Fox & Friends.

Στο ζήτημα της Ουκρανίας, η Μέλανια είχε εκφράσει από την αρχή τη συμπαράστασή της στον ουκρανικό λαό, αποφεύγοντας ωστόσο να αποδώσει άμεσα ευθύνη στη Ρωσία. Οι παρατηρήσεις της φαίνεται να έχουν επηρεάσει την οπτική του προέδρου για τον Πούτιν, οδηγώντας τον να υιοθετεί, εσχάτως, πιο επιφυλακτικές διατυπώσεις.

Σε συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στις 15 Ιουλίου, ο Τραμπ είχε πει: «Πάω σπίτι. Λέω στην Πρώτη Κυρία: “Μίλησα με τον Βλαντιμίρ σήμερα. Είχαμε μια υπέροχη συζήτηση”. Εκείνη απάντησε: “Αλήθεια; Μόλις χτυπήθηκε άλλη μια πόλη”». Αργότερα την ίδια μέρα, σε άλλη εκδήλωση στο Λευκό Οίκο, τόνισε: «Γυρνάω σπίτι και λέω: “Πρώτη Κυρία, είχα μια υπέροχη συζήτηση με τον Βλαντιμίρ. Νομίζω ότι τελειώσαμε”. Και μετά ανοίγω την τηλεόραση ή μου λέει: “Πω πω, περίεργο, μόλις βομβάρδισαν ένα γηροκομείο”… Δεν θέλω να πω ότι είναι δολοφόνος, αλλά είναι σκληρός τύπος, αυτό έχει αποδειχθεί με τα χρόνια». Όταν ρωτήθηκε αν η Πρώτη Κυρία είχε επιρροή στη σκέψη του, ο Τραμπ απάντησε: «Η Μελάνια είναι πολύ έξυπνη. Είναι πολύ ουδέτερη. Είναι πολύ ουδέτερη, κατά μία έννοια είναι κάπως σαν εμένα. Θα ήθελε να σταματήσουν να πεθαίνουν άνθρωποι».

Η βρετανική διπλωματία, η οποία έχει κληθεί να προσαρμοστεί στο απρόβλεπτο ύφος διακυβέρνησης του Τραμπ, θεωρεί πλέον ότι η κατανόηση του ρόλου της Μέλανια είναι «κλειδί» στην ανάγνωση των προθέσεών του. Η επερχόμενη συνάντησή της με μέλη της βασιλικής οικογένειας αναμένεται να «δοκιμάσει» στην πράξη αυτή τη θεωρία, προσφέροντας στους Βρετανούς την ευκαιρία να αξιολογήσουν τον «κρυφό σύμμαχο» στο πλευρό του Αμερικανού προέδρου.

