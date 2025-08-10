search
ΚΥΡΙΑΚΗ 10.08.2025
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.08.2025 12:46

Τραγωδία στον Πειραιά: Άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από το λιμάνι

10.08.2025 12:46
Νεκρός ανασύρθηκε ένας άνδρας από το λιμάνι του Πειραιά.

Συναγερμός σήμανε, το πρωί στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, όταν διερχόμενος ειδοποίησε, λίγο πριν τις 10 το πρωί, για έναν άνδρα που επέπλεε στη θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε10 στον Πειραιά.

Στο σημείο έσπευσε πλοιάριο του Λιμενικού Σώματος, με τους λιμενικούς να εντοπίζουν τον άνδρα που ήταν χωρίς τις αισθήσεις του.

Όταν ανασύρθηκε με τη βοήθεια προσωπικού ξηράς του Λιμενικού επιβεβαιώθηκε ότι ο άνδρας ήταν νεκρός και διακομίστηκε στο Τζάνειο για την ιατροδικαστική εξέταση.

Φαράγγι της Σαμαριάς: Κρίσιμη η κατάσταση του 55χρονου μελισσοκόμου

Απόφαση – «σταθμός» του Πρωτοδικείου Αθηνών: Δεν απολύονται οι εργαζόμενοι, ηλικίας άνω των 60 ετών, που προσλήφθηκαν για να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα

Πρέβεζα: Σκάφος με 11 επιβαίνοντες προσάραξε στην Καστροσυκιά

fwtia_rodopoli
ΕΛΛΑΔΑ

Ροδόπολη: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Νέα Μουσινούπολη (Video)

lena-samara
ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Η σπαρακτική ανάρτηση της παιδικής της φίλης, Λίλιαν Βιλδιρίδη

evoia_fwtia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές: Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, τη Δευτέρα, σε Αττική και ακόμη 6 περιφέρειες

zelenski_europeans
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: «Όχι σε δεύτερη Γιάλτα» διαμηνύουν οι ευρωπαίοι σε Τραμπ και Πούτιν – Η αντιπρόταση και οι φόβοι

ITALIA ASTHENOFORO
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: 3 νεκροί και πάνω από 12 ασθενείς από αλλαντίαση σε Καλαβρία και Σαρδηνία – Κατανάλωσαν τρόφιμα από πλανόδιους

PODCAST PAPPA SITE 09.08
PODCASTS

Podcast - Ιωάννα Παππά («Ηλέκτρα»): «Δυστυχία να έχεις παιδιά, ποτέ δεν τα μισείς ό,τι κακό κι αν σου έκαναν»

lena-samara-1
ΕΛΛΑΔΑ

Οικογένεια Σαμαρά: Δωρεές σε ιδρύματα αντί στεφάνων ζητά η οικογένεια Σαμαρά - «Αυτό θα ήθελε η Λένα μας»

zouganeli-astypalaia-3345
LIFESTYLE

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Η ποιητική ανάρτηση της από τη Χίο - «Θέλω να ζήσω ενωμένη και ολόκληρη»

salah_mohamed_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σαλάχ εναντίον UEFA: «Πείτε μας πως πέθανε ο Αλ-Ομπέιντ»

xalkidiki-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ανησυχία για την τουριστική μείωση στη Χαλκιδική: Πτώση που αγγίζει το 10% - Λιγότεροι Έλληνες, μικρότερα έσοδα

