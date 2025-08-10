Τραγωδία στον Πειραιά: Άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από το λιμάνι

Νεκρός ανασύρθηκε ένας άνδρας από το λιμάνι του Πειραιά.

Συναγερμός σήμανε, το πρωί στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, όταν διερχόμενος ειδοποίησε, λίγο πριν τις 10 το πρωί, για έναν άνδρα που επέπλεε στη θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε10 στον Πειραιά.

Στο σημείο έσπευσε πλοιάριο του Λιμενικού Σώματος, με τους λιμενικούς να εντοπίζουν τον άνδρα που ήταν χωρίς τις αισθήσεις του.

Όταν ανασύρθηκε με τη βοήθεια προσωπικού ξηράς του Λιμενικού επιβεβαιώθηκε ότι ο άνδρας ήταν νεκρός και διακομίστηκε στο Τζάνειο για την ιατροδικαστική εξέταση.

