ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

10.08.2025 15:46

Γιατροί δημοσίου νοσοκομείου έγραφαν αντιδιαβητικό φάρμακο σε ασθενείς, εκτελούσαν τις συνταγές και τα μεταπωλούσαν

10.08.2025 15:46
giatros

Ακριβό αντιδιαβητικό σκεύασμα, εν αγνοία των ασθενών, συνταγογραφούσαν σε ασθενείς κλινικής δημοσίου νοσοκομείου, στην οποία έκαναν την ειδικότητά τους, δύο ειδικευόμενοι γιατροί.

Οι γιατροί επέλεγαν ασθενείς, που το ιστορικό τους δικαιολογούσε τη συνταγογράφηση, «έγραφαν» τα φάρμακα και στη συνέχεια εκτελούσαν οι ίδιοι τις συνταγές για να μεταπωλήσουν στη συνέχεια τα τα ακριβά σκευάσματα.

Οι δύο γιατροί ταυτοποιήθηκαν και η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους υποβλήθηκε στον εισαγγελέα.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παπάγου – Χολαργού της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, εξιχνιάστηκε υπόθεση παράνομων συνταγογραφήσεων αντιδιαβητικών φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ειδικευόμενων ιατρών Δημόσιου νοσοκομείου για νόθευση συνταγογραφήσεων αντιδιαβητικού φαρμακευτικού σκευάσματος, παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών και παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας για παράνομες συνταγογραφήσεις φαρμακευτικού σκευάσματος από ιατρούς Δημόσιου νοσοκομείου, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παπάγου – Χολαργού, μετά από ανάλυση πληροφοριακών δεδομένων ταυτοποίησαν τους δύο ειδικευόμενους ιατρούς ως δράστες.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι, τον Δεκέμβριο του 2024 σε τουλάχιστον τέσσερις περιπτώσεις, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους και την πρόσβαση τους στο ηλεκτρονικό σύστημα του νοσοκομείου, υπέκλεψαν κωδικούς πρόσβασης ιατρών έτερης κλινικής και προέβησαν στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση αντιδιαβητικού φαρμακευτικού σκευάσματος μεγάλης αξίας, σε ασθενείς της κλινικής που το ιστορικό τους δικαιολογούσε τη χορήγησή του.

Στη συνέχεια μετέβησαν σε φαρμακεία της Αττικής, όπου εκτέλεσαν τη συνταγή, ώστε να προμηθευτούν φαρμακευτικό σκεύασμα, με σκοπό την μεταπώλησή του.

Σημειώνεται ότι οι συνταγογραφήσεις εκτελέστηκαν εν αγνοία των ασθενών αλλά και των ιατρών της έτερης κλινικής.

