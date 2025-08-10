Θεσσαλονίκη: 45χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος σε μονόζυγο γηπέδου στο Πανόραμα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Απαγχονισμένος εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής ένας 45χρονος στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, ο άντρας, ελληνικής καταγωγής, βρέθηκε απαγχονισμένος σε μονόζυγο δημοτικού γηπέδου στο Πανόραμα.
Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί ο αστυνομικός σταθμός Πανοράματος.
Διαβάστε επίσης:
Ηλεία: Η φωτιά έκαψε 2.380 στρέμματα δάσους – Κάηκαν συνολικά 7.950 στρέμματα
Ροδόπολη: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Νέα Μουσινούπολη (Video)
Φωτιές: Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, τη Δευτέρα, σε Αττική και ακόμη 6 περιφέρειες
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.