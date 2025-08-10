Θεσσαλονίκη: 45χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος σε μονόζυγο γηπέδου στο Πανόραμα

Απαγχονισμένος εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής ένας 45χρονος στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, ο άντρας, ελληνικής καταγωγής, βρέθηκε απαγχονισμένος σε μονόζυγο δημοτικού γηπέδου στο Πανόραμα.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί ο αστυνομικός σταθμός Πανοράματος.

