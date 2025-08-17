search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

17.08.2025 12:22

Μπερδεύεται πάλι η ιστορία με την… επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα

17.08.2025 12:22
Για κάποιο λόγο πληθαίνουν οι αντιφατικές πληροφορίες περί της «μεγάλης επιστροφής» του Αλέξη Τσίπρα σε πρωταγωνιστικό ρόλο στο πολιτικό σκηνικό – ήτοι να κάνει δικό του κόμμα.

Αν και η επικρατέστερη εκδοχή για τις κινήσεις του είναι να πάρει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου, δημοσιεύματα τον φέρνουν να το καθυστερεί από λίγο έως πολύ.

Για παράδειγμα, το Βήμα γράφει «φαίνεται ότι αργεί το κόμμα Τσίπρα, προς απογοήτευση όσων θα ήθελαν “εδώ και τώρα” τη δημιουργία του».

Η εφημερίδα, – η οποία δείχνει να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις διαθέσεις του πρώην πρωθυπουργού – αναφέρει ότι «η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα ξεκινάει σιγά-σιγά, αρχή γενομένης από τον Σεπτέμβριο που θα παρέμβει στο συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη, στις 5 Σεπτεμβρίου, που διοργανώνεται στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Μάλιστα η ομιλία του θα γίνει στο Βελλίδειο μια μέρα πριν τις εξαγγελίες Μητσοτάκη».

Το πράγμα γίνεται ακόμα πιο μπερδεμένο καθώς ακολουθεί το συνέδριο του Ινστιτούτου Τσίπρα στην περιφέρεια, ενώ η έκδοση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού αναμένεται μέσα στον Νοέμβριο. Τι σημαίνει αυτό, αν πάει έτσι το πράγμα; Από γιορτές και πέρα το όποιο κόμμα..

