ΔΕΘ: Προεκλογικό «πακέτο» με φοροελαφρύνσεις, ψαλιδίσματα και… κίνητρα για τους ιδιοκτήτες

Από αύριο Δευτέρα, το οικονομικό επιτελείο και το Μέγαρο Μαξίμου μπαίνουν σε πυρετώδεις συσκέψεις, προκειμένου να κλειδώσουν το πακέτο εξαγγελιών που ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει από το βήμα της ΔΕΘ στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου. Με ένα «ταμειακό μαξιλάρι» 1,5-2 δισ. ευρώ και προμετωπίδα τη «δημοσιονομική σταθερότητα», η κυβέρνηση ετοιμάζει λίστα μέτρων που φιλοδοξεί να αγγίξουν από τη μεσαία τάξη μέχρι τους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται αλλαγές στη φορολογική κλίμακα για τα μεσαία εισοδήματα, νέες εκπτώσεις για οικογένειες με παιδιά, μείωση ασφαλιστικών εισφορών, «κούρεμα» τεκμηρίων και προσαρμογές στη φορολόγηση των ενοικίων. Παράλληλα, στο τραπέζι πέφτουν και «κίνητρα» – ή, όπως λέγεται, «αντικίνητρα» – για να βγουν στην αγορά κλειστά ακίνητα, στο όνομα της καταπολέμησης της στεγαστικής κρίσης.

Οι αλλαγές στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος στοχεύουν θεωρητικά στην ανακούφιση των μεσαίων στρωμάτων. Μελετάται η προσθήκη νέου ενδιάμεσου συντελεστή για εισοδήματα 10.001 έως 20.000 ευρώ και η αύξηση του ορίου για την επιβολή του ανώτατου συντελεστή 44%, που σήμερα ενεργοποιείται στις 40.000 ευρώ. Παράλληλα, σχεδιάζεται αναπροσαρμογή του αφορολόγητου για οικογένειες με παιδιά, ως «ασπίδα» απέναντι σε πληθωρισμό και στεγαστικό κόστος – μια ασπίδα που, αν δεν συνοδευτεί από ουσιαστική πολιτική στέγασης, κινδυνεύει να αποδειχθεί διάτρητη.

Στο μέτωπο των ενοικίων, η κυβέρνηση βλέπει ότι η φορολόγηση από το πρώτο ευρώ και το απότομο άλμα από το 15% στο 35% λειτουργεί αποτρεπτικά. Έτσι, επεξεργάζεται σενάριο με ενδιάμεσο κλιμάκιο 25% για εισοδήματα 12.000 έως 35.000 ευρώ. Ο στόχος είναι διπλός: να ελαφρυνθούν οι μεσαίοι ιδιοκτήτες και να πειστούν όσοι κρατούν κλειστά διαμερίσματα να τα ρίξουν στη μακροχρόνια αγορά. Ωστόσο, δύσκολα θα πειστούν χωρίς ευρύτερη ρύθμιση της βραχυχρόνιας μίσθωσης, που εξακολουθεί να «ρουφά» ακίνητα από την κλασική ενοικίαση.

Στη λίστα μπαίνουν και το κούρεμα των τεκμηρίων διαβίωσης, οι στοχευμένες αλλαγές στον τεκμαρτό φόρο των ελεύθερων επαγγελματιών, εισοδηματικές ενισχύσεις στα Σώματα Ασφαλείας και παρεμβάσεις για συνταξιούχους, με μείωση ή και κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Όλα αυτά, την ώρα που η ακρίβεια πιέζει, η φορολογική συμμόρφωση παραμένει άνιση και η κοινωνική δυσαρέσκεια «βράζει» στα μεσαία στρώματα.

Το ερώτημα που αιωρείται είναι αν το «πακέτο» της ΔΕΘ θα είναι απλώς μια επικοινωνιακή κίνηση για να κερδηθεί πολιτικός χρόνος ή μια πραγματική στροφή σε πιο δίκαιη κατανομή βαρών και ουσιαστική στήριξη όσων πλήττονται περισσότερο.

Διαβάστε επίσης:

ΑΑΔΕ: Εντατικοί έλεγχοι σε τουριστικούς προορισμούς με πρόστιμα και «λουκέτα» για φοροδιαφυγή

ΑΑΔΕ: Αυτόματες ειδοποιήσεις για φόρους σε κληρονόμους – Λιγότερα πρόστιμα ή νέα φορολογική παγίδα;

Mystreet: Η νέα εφαρμογή για καταγγελίες αυθαίρετης κατάληψης πεζοδρομίων και πλατειών