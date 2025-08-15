ΑΑΔΕ: Εντατικοί έλεγχοι σε τουριστικούς προορισμούς με πρόστιμα και «λουκέτα» για φοροδιαφυγή

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δεκαπενταύγουστος, η Ελλάδα στο αποκορύφωμα της τουριστικής κίνησης. Παραλίες γεμάτες, πανηγύρια στη διαπασών, τα αστικά κέντρα σχεδόν άδεια. Στο μεταξύ, τα κλιμάκια της ΑΑΔΕ βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου «ΘΕΡΟΣ», πραγματοποιώντας εντατικούς φορολογικούς ελέγχους σε νησιά και δημοφιλείς θερινούς προορισμούς.
Οι έλεγχοι επικεντρώνονται σε κλάδους με αυξημένα ποσοστά παραβατικότητας: beach bars, τουριστικά σκάφη που εκτελούν ημερήσιες κρουαζιέρες, συναυλίες, πανηγύρια, αλλά και μικρότερες επιχειρήσεις λιανικής. Η μεθοδολογία είναι συνδυαστική: αιφνιδιαστικές επισκέψεις, διασταύρωση στοιχείων από POS, ταμειακές μηχανές και το σύστημα myDATA, καθώς και αντιπαραβολή με δηλώσεις ΦΠΑ, σε πραγματικό χρόνο.
Ενδεικτικά περιστατικά παραβάσεων:
Τα κλιμάκια εναλλάσσονται γεωγραφικά, μετακινούμενα μεταξύ ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας, ώστε οι έλεγχοι να γίνονται από υπαλλήλους εκτός τοπικής αρμοδιότητας. Οι ελεγκτές διαθέτουν tablets με το σύστημα «ΕΛΕΓΧΟΣlive», που παρέχει πλήρη πρόσβαση στα φορολογικά στοιχεία των επιχειρήσεων.
Από την κεντρική Αίθουσα Επιχειρήσεων της ΑΑΔΕ, ειδική ομάδα αναλύει δεδομένα από POS, το σύστημα e-send, καθώς και καταγγελίες πολιτών μέσω της πλατφόρμας «Καταγγελίες Πολιτών» και της εφαρμογής «Appodixi», για να καθορίσει τις περιοχές εντατικοποίησης των ελέγχων.
Νέα κλίμακα αναστολών λειτουργίας:
Η επιχειρησιακή δράση «ΘΕΡΟΣ» θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων φοροδιαφυγής σε περιοχές υψηλής τουριστικής κίνησης.
