ΑΑΔΕ: Εντατικοί έλεγχοι σε τουριστικούς προορισμούς με πρόστιμα και «λουκέτα» για φοροδιαφυγή

Δεκαπενταύγουστος, η Ελλάδα στο αποκορύφωμα της τουριστικής κίνησης. Παραλίες γεμάτες, πανηγύρια στη διαπασών, τα αστικά κέντρα σχεδόν άδεια. Στο μεταξύ, τα κλιμάκια της ΑΑΔΕ βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου «ΘΕΡΟΣ», πραγματοποιώντας εντατικούς φορολογικούς ελέγχους σε νησιά και δημοφιλείς θερινούς προορισμούς.

Οι έλεγχοι επικεντρώνονται σε κλάδους με αυξημένα ποσοστά παραβατικότητας: beach bars, τουριστικά σκάφη που εκτελούν ημερήσιες κρουαζιέρες, συναυλίες, πανηγύρια, αλλά και μικρότερες επιχειρήσεις λιανικής. Η μεθοδολογία είναι συνδυαστική: αιφνιδιαστικές επισκέψεις, διασταύρωση στοιχείων από POS, ταμειακές μηχανές και το σύστημα myDATA, καθώς και αντιπαραβολή με δηλώσεις ΦΠΑ, σε πραγματικό χρόνο.

Ενδεικτικά περιστατικά παραβάσεων:

Μύκονος : Κατάστημα λαϊκής τέχνης δεν εξέδωσε αποδείξεις ύψους 107.000 ευρώ (2021–2022) και ΦΠΑ 26.000 ευρώ. Επιβλήθηκε πρόστιμο 13.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας δύο ημερών.

: Κατάστημα λαϊκής τέχνης δεν εξέδωσε αποδείξεις ύψους 107.000 ευρώ (2021–2022) και ΦΠΑ 26.000 ευρώ. Επιβλήθηκε πρόστιμο 13.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας δύο ημερών. Ηράκλειο : Καφετέρια – υπότροπος – δεν διαβίβασε αποδείξεις 275.000 ευρώ.

: Καφετέρια – υπότροπος – δεν διαβίβασε αποδείξεις 275.000 ευρώ. Πάρος : Επιχείρηση ξυλουργικών προϊόντων δεν διαβίβασε αποδείξεις 111.000 ευρώ.

: Επιχείρηση ξυλουργικών προϊόντων δεν διαβίβασε αποδείξεις 111.000 ευρώ. Γύθειο : Σούπερ μάρκετ με μη διαβιβασμένα φορολογικά στοιχεία αξίας 101.000 ευρώ.

: Σούπερ μάρκετ με μη διαβιβασμένα φορολογικά στοιχεία αξίας 101.000 ευρώ. Ρόδος : Beach restaurant χωρίς διασύνδεση POS με την ταμειακή μηχανή· η πλειονότητα των ενοικιάσεων ομπρελών δεν είχε απόδειξη. Πρόστιμο 10.500 ευρώ και 48ωρο λουκέτο.

: Beach restaurant χωρίς διασύνδεση POS με την ταμειακή μηχανή· η πλειονότητα των ενοικιάσεων ομπρελών δεν είχε απόδειξη. Πρόστιμο 10.500 ευρώ και 48ωρο λουκέτο. Σαντορίνη: Έλεγχοι σε 23 ημερόπλοια με ελεγκτές-τουρίστες· διαπιστώθηκαν μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση αποδείξεων και πληρωμές μετρητών άνω των 500 ευρώ χωρίς διατραπεζική συναλλαγή.

Τα κλιμάκια εναλλάσσονται γεωγραφικά, μετακινούμενα μεταξύ ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας, ώστε οι έλεγχοι να γίνονται από υπαλλήλους εκτός τοπικής αρμοδιότητας. Οι ελεγκτές διαθέτουν tablets με το σύστημα «ΕΛΕΓΧΟΣlive», που παρέχει πλήρη πρόσβαση στα φορολογικά στοιχεία των επιχειρήσεων.

Από την κεντρική Αίθουσα Επιχειρήσεων της ΑΑΔΕ, ειδική ομάδα αναλύει δεδομένα από POS, το σύστημα e-send, καθώς και καταγγελίες πολιτών μέσω της πλατφόρμας «Καταγγελίες Πολιτών» και της εφαρμογής «Appodixi», για να καθορίσει τις περιοχές εντατικοποίησης των ελέγχων.

Νέα κλίμακα αναστολών λειτουργίας:

48 ώρες: Για μη έκδοση/ανακριβή έκδοση άνω των 10 παραστατικών ή αξίας άνω των 500 ευρώ, ή μη διαβίβαση άνω των 10 στοιχείων ή αξίας άνω των 500 ευρώ. 96 ώρες: Για υποτροπή εντός ίδιου ή επόμενου φορολογικού έτους, ακόμη και με τρία παραστατικά ή αξία άνω των 500 ευρώ. 10 ημέρες: Για κάθε νέα υποτροπή εντός ίδιου ή επόμενου φορολογικού έτους.

Η επιχειρησιακή δράση «ΘΕΡΟΣ» θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων φοροδιαφυγής σε περιοχές υψηλής τουριστικής κίνησης.

Διαβάστε επίσης:

ΑΑΔΕ: Αυτόματες ειδοποιήσεις για φόρους σε κληρονόμους – Λιγότερα πρόστιμα ή νέα φορολογική παγίδα;

Mystreet: Η νέα εφαρμογή για καταγγελίες αυθαίρετης κατάληψης πεζοδρομίων και πλατειών

Ρεύμα: Έρχονται τα «πορτοκαλί» και τα «κόκκινα» τιμολόγια – Στο «μικροσκόπιο» της ΡΑΑΕΥ το νέο σκηνικό στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας