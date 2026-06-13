ΝΗΣΟΣ: Καλοκαιρινός διαγωνισμός με δώρα ταξίδια, τεχνολογία και ενίσχυση της επικοινωνιακής παρουσίας

Στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του brand και της επαφής με τους καταναλωτές επενδύει η ελληνική μικροζυθοποιία ΝΗΣΟΣ, λανσάροντας μια νέα προωθητική ενέργεια που συνδυάζει ψηφιακή συμμετοχή, διαγωνισμό και εμπειρίες συνδεδεμένες με το καλοκαίρι.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της φετινής καμπάνιας της μάρκας με κεντρικό μήνυμα «Για σένα που ψάχνεις τη δική σου Νήσο», μέσω της οποίας η εταιρεία επιχειρεί να ενισχύσει τη συναισθηματική σύνδεση του προϊόντος με τις καλοκαιρινές συνήθειες και τις στιγμές αναψυχής των καταναλωτών.

Ο διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη από την 1η Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στις 5 Ιουλίου 2026. Μέσα από ειδικά διαμορφωμένο microsite, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε τέσσερις σύντομες ερωτήσεις και να συμμετάσχουν σε κλήρωση για συνολικά 30 δώρα.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η ενέργεια στηρίζεται στη φιλοσοφία ότι η «Νήσος» δεν αποτελεί απαραίτητα έναν γεωγραφικό προορισμό, αλλά μια προσωπική εμπειρία χαλάρωσης, απόδρασης ή κοινωνικής συνεύρεσης. Με αυτή τη λογική, η καμπάνια επιχειρεί να αναδείξει τις στιγμές που συνδέονται με το καλοκαίρι και την ανεμελιά, στοιχεία που αποτελούν βασικούς πυλώνες της επικοινωνιακής ταυτότητας της μάρκας.

Οι νικητές της κλήρωσης θα διεκδικήσουν πέντε ταξιδιωτικά vouchers αξίας 1.000 ευρώ το καθένα, πέντε φορητά ηχεία Marshall, πέντε drones DJI Mini 4K και δεκαπέντε πακέτα με προϊόντα της ΝΗΣΟΣ.

Η προωθητική ενέργεια αποτελεί μέρος του ευρύτερου πλάνου επικοινωνίας που έχει αναπτύξει η εταιρεία για τη θερινή περίοδο. Η καμπάνια ξεκίνησε ήδη από τα μέσα Μαΐου με ισχυρή παρουσία στα ψηφιακά μέσα, ενώ θα πλαισιωθεί και από φυσική παρουσία σε επιλεγμένες μουσικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Η στρατηγική αυτή ακολουθεί τη γενικότερη τάση που επικρατεί στον κλάδο των ποτών και των ζυθοποιιών, όπου η προβολή δεν περιορίζεται πλέον στο προϊόν, αλλά επεκτείνεται στη δημιουργία εμπειριών και κοινοτήτων γύρω από το brand. Οι εταιρείες επενδύουν ολοένα περισσότερο σε δράσεις συμμετοχικού χαρακτήρα, αξιοποιώντας τα ψηφιακά κανάλια επικοινωνίας και συνδέοντας τα προϊόντα τους με στιγμές ψυχαγωγίας, ταξιδιών και κοινωνικής αλληλεπίδρασης.

Για τη ΝΗΣΟΣ, η καλοκαιρινή καμπάνια αποτελεί ακόμη μία προσπάθεια ενίσχυσης της παρουσίας της στην αγορά της premium ελληνικής μπύρας, αξιοποιώντας το ισχυρό συναισθηματικό αποτύπωμα που διαθέτει το brand και τη σύνδεσή του με το νησιωτικό στοιχείο και την ελληνική καλοκαιρινή εμπειρία.

Μέσα από συνδυασμό ψηφιακών ενεργειών, δώρων και συμμετοχής σε εκδηλώσεις, η εταιρεία επιδιώκει να διατηρήσει υψηλή ορατότητα κατά τη διάρκεια της κορύφωσης της τουριστικής περιόδου, διεκδικώντας μεγαλύτερη διείσδυση σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον για την αγορά μπίρας.

Διαβάστε επίσης:

Κ. Χατζηδάκης: Η εξαγωγική επιτυχία της ΜΑΚΒΕΛ δείχνει τις δυνατότητες της ελληνικής παραγωγής

Autohellas: Άνοδος τζίρου και EBITDA στο πρώτο τρίμηνο, πιέσεις από τις αποσβέσεις στην κερδοφορία

Πρώτη συλλογική σύμβαση μετά από 15 χρόνια για 2.500 τεχνολόγους τροφίμων και ποτών