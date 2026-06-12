Πρώτη συλλογική σύμβαση μετά από 15 χρόνια για 2.500 τεχνολόγους τροφίμων και ποτών

Η επανεκκίνηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων στον κλάδο της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών σηματοδοτεί η υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας μεταξύ του ΣΕΒ και της Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολόγων Επιστημόνων Τροφίμων (Π.Ε.Τ.Ε.Τ.), η οποία αφορά περισσότερους από 2.500 εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του κλάδου.

Η συμφωνία, που υπεγράφη την Πέμπτη 11 Ιουνίου, είναι η πρώτη που συνάπτεται για το συγκεκριμένο επαγγελματικό πεδίο έπειτα από 15 χρόνια και εντάσσεται στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας. Σύμφωνα με τις δύο πλευρές, αποτελεί ένα βήμα προς την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου και τη διαμόρφωση ενός πιο σταθερού πλαισίου εργασιακών σχέσεων σε έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής μεταποίησης.

Η νέα σύμβαση προβλέπει συνολικές αυξήσεις αποδοχών 7,2% για την περίοδο από τον Ιούνιο του 2026 έως τον Μάιο του 2029. Παράλληλα, θεσπίζει επίδομα προϊσταμένου τμήματος ύψους 7%, καθώς και επίδομα τέκνου 50 ευρώ μηνιαίως για κάθε παιδί έως την ενηλικίωσή του.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, έναν κλάδο που τα τελευταία χρόνια έχει ενισχύσει την εξωστρέφειά του και διατηρεί ισχυρή συμβολή στις ελληνικές εξαγωγές. Οι τεχνολόγοι τροφίμων αποτελούν κρίσιμο κρίκο της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς είναι υπεύθυνοι για ζητήματα που αφορούν την ποιότητα, την ασφάλεια των προϊόντων, τη συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα και την τεχνολογική αναβάθμιση των μονάδων παραγωγής.

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, χαρακτήρισε την υπογραφή της σύμβασης θετική εξέλιξη για έναν κλάδο με σημαντική συμβολή στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, σημειώνοντας ότι η αύξηση της παραγωγικότητας, η ανάπτυξη των επιχειρήσεων και η βελτίωση των αποδοχών των εργαζομένων μπορούν να προχωρούν παράλληλα μέσα από συναινετικές συμφωνίες.

Για τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επιχειρήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν αυξημένο λειτουργικό κόστος, έντονο διεθνή ανταγωνισμό και υψηλές απαιτήσεις σε θέματα ποιότητας και ασφάλειας. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η διαμόρφωση ενός σαφούς και προβλέψιμου εργασιακού πλαισίου θεωρείται από την αγορά παράγοντας σταθερότητας για εργαζόμενους και επιχειρήσεις.

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