Η Hyundai διαθέτει το μεγαλύτερο έως σήμερα στόλο κινητικότητας και ρομποτικής στο FIFA World Cup 2026 (photos/video)

Η Hyundai ανακοίνωσε τη διάθεση του μεγαλύτερου μέχρι σήμερα στόλου κινητικότητας και ρομποτικής για το FIFA World Cup 2026, επεκτείνοντας την 27χρονη συνεργασία της με τη FIFA.

Η κορεάτικη εταιρεία επεκτείνει τον ρόλο της πέρα από την κινητικότητα, περιλαμβάνοντας τη ρομποτική και τις τεχνολογίες της επόμενης γενιάς, υποστηρίζοντας τη διοργάνωση σε 16 πόλεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό.

Ο στόλος περιλαμβάνει 994 επιβατικά οχήματα και 506 λεωφορεία και θα υποστηρίξει τη μεταφορά εθνικών ομάδων, στελεχών, διοργανωτών και εκπροσώπων των ΜΜΕ σε 16 πόλεις στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό, συμβάλλοντας στην ομαλή λειτουργία της διοργάνωσης.

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