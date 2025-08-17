search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

17.08.2025 11:27

To χιουμοριστικό βίντεο για το 1566 διά χειρός Άδωνι – «100% δικό μου το σενάριο»

17.08.2025 11:27
adonis_georgiadis_new

Χιουμοριστικό βίντεο για τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης, με θέμα τη δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1566 για τα θέματα υγείας, ανάρτησε στο Χ ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως αναφέρει ο υπουργός Υγείας, το βίντεο δημιούργησε μια «μικρή ομάδα ταλαντούχων παιδιών» ενώ το σενάριο ήταν «100% δικό του».

«Και μην ξεχνάτε, 1566 ο δωρεάν για όλους τηλεφωνικός αριθμός για τα θέματα της Υγείας λειτουργεί, έχει ήδη εξυπηρετήσει πάνω από 40.000 ανθρώπους σε ένα μήνα και οι δυνατότητες του συνεχώς μεγαλώνουν. Από την άλλη εβδομάδα αρχίζουν να συνδέονται και τα τηλεφωνικά ραντεβού για τα Νοσοκομεία, έως τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουν συνδεθεί όλα!», καταλήγει στην ανάρτησή του.

Ολόκληρη η ανάρτηση:

Οι δυνατότητες που παρέχει πλέον η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι απίστευτες. Σε μία μικρή ομάδα νέων ταλαντούχων παιδιών ζήτησα να μου φτιάξουν ένα βίντεο, λίγο περιπαικτικό, για το 1566 (την νέα ενιαία δωρεάν τηλεφωνική γραμμή για όλα τα θέματα της Υγείας). Τους έδωσα το σενάριο (δικό μου 100% όπως θα διαπιστώσετε) και μέσα σε λίγες ώρες μου παρέδωσαν αυτό το -κατά την γνώμη μου- εξαιρετικό βίντεο. Κάποτε για να το φτιάξουμε αυτό θα θέλαμε, γύρισμα, κάμερες, μακιγιάζ, ηθοποιούς κλπ τώρα μέσω ενός υπολογιστή ή οποιαδήποτε ιδέα παίρνει εύκολα «σάρκα και οστά».

Το βίντεο που θα δείτε είναι λοιπόν όλο προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, σενάριο δικό μου και δημιουργία των παιδιών.

Θα ήθελα την γνώμη σας πραγματικά για αυτό….και μήν ξεχνάτε, 1566 ο δωρεάν για όλους τηλεφωνικός αριθμός για τα θέματα της Υγείας λειτουργεί, έχει ήδη εξυπηρετήσει πάνω από 40.000 ανθρώπους σε ένα μήνα και οι δυνατότητες του συνεχώς μεγαλώνουν. Από την άλλη εβδομάδα αρχίζουν να συνδέονται και τα τηλεφωνικά ραντεβού για τα Νοσοκομεία, έως τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουν συνδεθεί όλα!

