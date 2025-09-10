ΥΠΕΞ για την επίθεση του Ισραήλ στη Ντόχα: Παραβιάστηκε η εδαφική κυριαρχία του Κατάρ, ενέργεια αντίθετη με το διεθνές δίκαιο

Το υπουργείο Εξωτερικών τοποθετήθηκε για την χθεσινή επίθεση του Ισραήλ στη Ντόχα, κάνοντας λόγο για «παραβίαση εδαφικής κυριαρχίας».

Το ΥΠΕΞ στην ίδια γραμμή με την υπόλοιπη ΕΕ, πήρε αποστάσεις από την κίνηση του Ισραήλ, αναφέροντας πως «εκφράζουμε τη βαθιά μας ανησυχία για την επίθεση στη Ντόχα. Αποτελεί παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας του Κατάρ και είναι αντίθετη με το διεθνές δίκαιο».

Παράλληλα προσθέτει πως «Η Ελλάδα κάνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση και επαναλαμβάνει ότι η διπλωματία και ο διάλογος είναι τα μόνα μέσα για την αποκατάσταση της σταθερότητας και την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης στη Μέση Ανατολή».

Deeply concerned about the strike in Doha. It constitutes a violation of Qatar's territorial sovereignty & is contrary to Int'l law.



🇬🇷calls for restraint, reiterates that diplomacy & dialogue are only means to restore stability & achieve sustainable peace in the #MiddleEast. pic.twitter.com/JLbCZBU9Qi September 10, 2025

