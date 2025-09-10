search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025 13:46
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

10.09.2025 12:58

ΥΠΕΞ για την επίθεση του Ισραήλ στη Ντόχα: Παραβιάστηκε η εδαφική κυριαρχία του Κατάρ, ενέργεια αντίθετη με το διεθνές δίκαιο

10.09.2025 12:58
Το υπουργείο Εξωτερικών τοποθετήθηκε για την χθεσινή επίθεση του Ισραήλ στη Ντόχα, κάνοντας λόγο για «παραβίαση εδαφικής κυριαρχίας».

Το ΥΠΕΞ στην ίδια γραμμή με την υπόλοιπη ΕΕ, πήρε αποστάσεις από την κίνηση του Ισραήλ, αναφέροντας πως «εκφράζουμε τη βαθιά μας ανησυχία για την επίθεση στη Ντόχα. Αποτελεί παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας του Κατάρ και είναι αντίθετη με το διεθνές δίκαιο».

Παράλληλα προσθέτει πως «Η Ελλάδα κάνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση και επαναλαμβάνει ότι η διπλωματία και ο διάλογος είναι τα μόνα μέσα για την αποκατάσταση της σταθερότητας και την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης στη Μέση Ανατολή».

