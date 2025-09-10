Γεωργιάδης σε Ακρίτα και ΣΥΡΙΖΑ για τον γιατρό με το φακελάκι: «Τι θέλουν, να τον κρατήσουμε στο Νοσοκομείο έως ότου τελεσιδικήσει;»

Πυρά κατά του ΣΥΡΙΖΑ και της Έλενας Ακρίτα για το σχόλιο που έκανε την υπόθεση του γιατρού του Ιπποκρατείου που φέρεται να έλαβε «φακελάκι», εξαπέλυσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης με νέα ανάρτησή του στο διαδίκτυο.

Νωρίτερα, η Έλενα Ακρίτα ανέφερε πως ο κατηγορούμενος γιατρός βγήκε σε αναστολή με εντολή του Υπουργού Υγείας, μια απόφαση που όπως ανέφερε «παραβιάζει το τεκμήριο αθωότητας πολίτη που δεν έχει περάσει ακόμα από δίκη».

«Ένας γιατρός από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο σήμερα συνελήφθη επ´αυτοφόρω με προσημειωμένα χαρτονομίσματα που απαίτησε εκβιαστικά από ασθενή για να τον χειρουργήσει. Μετά από αυτό η Διοίκηση του Νοσοκομείου τον έθεσε αμέσως σε αναστολή εν αναμονή των Δικαστικών εξελίξεων», ανέφερε σε ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης και πρόσθεσε:

«Η βουλευτής του κα Έλενα Ακρίτα διαφωνεί με την απόφαση του Νοσοκομείου να τον θέσουμε άμεσα σε αναστολή, διότι παραβιάζουμε έτσι το τεκμήριο της αθωότητας του. Ρωτώ δημοσίως εάν αυτή είναι η επίσημη θέση του Σύριζα ή προσωπική άποψη της βουλευτού τους και αν είναι το δεύτερο, τί σκοπεύουν να κάνουν; Και εσείς συμφωνείτε με τη απόφαση του Νοσοκομείου για άμεση αναστολή των καθηκόντων του μετά την σύλληψη του ή με την κα Έλενα Ακρίτα που θέλει να τον κρατήσουμε στο Νοσοκομείο έως ότου τελεσιδικήσει η υπόθεσή του;»

«Το φακελάκι δεν έχει θέση στο ΕΣΥ»

«Στο ΕΣΥ δεν ανέχομαι το φακελάκι. Έχω φτιάξει πλατφόρμα για να μπορούν οι ασθενείς να καταθέτουν αυτομάτως την καταγγελία τους αν κάποιος τους ζήτησε φακελάκι και δηλώνω ότι όσο είμαι υπουργός Υγείας δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή καμία τέτοια περίπτωση». Τα παραπάνω δήλωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας σήμερα στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε, στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ με αφορμή τη συλληψη του καρδιοχειρουργού στο Ιπποκράτειο με την κατηγορία του χρηματισμού.

«Η Διοίκηση του Ιπποκρατείου αμέσως έθεσε τον γιατρό σε αναστολή καθηκόντων. Αυτό είναι διοικητικό μέτρο, αν είναι ένοχος ή αθώος θα το κρίνει το δικαστήριο. Αναρτώ εγώ την απόφαση της Διοικήσεως του Ιπποκρατείου χθες το απόγευμα, ότι ο γιατρός ετέθη σε αναστολή. Και βγαίνει η κα Έλενα Ακρίτα του ΣΥΡΙΖΑ, και με κατηγορεί με επίσημη ανάρτησή της ότι “η απόφασή μας να θέσουμε τον γιατρό σε αναστολή παραβιάζει το τεκμήριο της αθωότητάς του και είμαστε απαράδεκτοι”. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει να ξαναέρθει ο γιατρός να χειρουργήσει στο νοσοκομείο και ας παίρνει φακελάκια έως ότου ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία; Αυτή είναι η επίσημη θέση του ΣΥΡΙΖΑ για το φακελάκι;», είπε, ξεκαθαρίζοντας τη θέση του ότι το φακελάκι δεν έχει θέση στο ΕΣΥ.

«Το φακελάκι σημαίνει ότι αποσπάς χρήματα από τον κόσμο εκβιαστικά για μια υπηρεσία που το ΕΣΥ παρέχει δωρεάν. Και αυτό δεν το θέλω καθόλου. Στην κουβέντα των γιατρών ότι “τα λεφτά που παίρνουμε είναι λίγα”, τους έχω δώσει το δικαίωμα να ασκούν παράλληλα ιδιωτικό έργο ώστε αν θέλει ο συγκεκριμένος γιατρός να βγάλει παραπάνω λεφτά να πάει το απόγευμα να χειρουργεί σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο και να λαμβάνει παραπάνω λεφτά νόμιμα, φορολογημένα. Στο ΕΣΥ δεν ανέχομαι το φακελάκι».

Πάντα θα υπάρχουν προβλήματα στο ΕΣΥ

Ο υπουργός Υγείας παραδέχτηκε ότι δεν λειτουργούν όλα ρολόι στο ΕΣΥ, ωστόσο έχει γίνει σημαντική πρόοδος.

Μάλιστα, το αιτιολόγησε λέγοντας ότι δεν είναι ανόητος να πιστεύει ότι δεν ταλαιπωρείται κανείς ασθενής σε ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας με 127 νοσοκομεία, 368 κέντρα υγείας και 1500 περιφερειακά ιατρεία που διαχειρίζονται 85.000 περιστατικά την ημέρα, δηλαδή 25 εκατομμύρια το χρόνο.

«Αυτό όμως που πιστεύω είναι ότι η πρόοδος του συστήματος είναι εμφανής. Δηλαδή αν πριν από 10 χρόνια στα 85.000 περιστατικά ταλαιπωρούνταν τα 15.000 περιστατικά την ημέρα, τώρα ταλαιπωρούνται 5.000 και αν συνεχίσουμε έτσι θα ταλαιπωρούνται 1.000. Πάντα, δυστυχώς, κάποιος θα ταλαιπωρηθεί. Πρέπει να μάθουμε να υπερασπιζόμαστε το ΕΣΥ», τόνισε, επισημαίνοντας ότι το ΕΣΥ δουλεύει και έχουμε ένα από τα καλύτερα συστήματα στην Ευρώπη.

