ΥΓΕΙΑ

10.09.2025 15:03

«Πάτησες» τα 60; Ποιες τροφές προστατεύουν καρδιά, μυαλό και ανοσοποιητικό

10.09.2025 15:03
Τα 60 είναι μία ηλικία γεμάτη εμπειρία, σοφία και ελευθερία να αφιερώσει κανείς χρόνο σε αγαπημένα χόμπι και δραστηριότητες. Ωστόσο, η γήρανση φέρνει και φυσιολογικές αλλαγές που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο το σώμα μας απορροφά και αξιοποιεί ορισμένα θρεπτικά συστατικά.

Ποια είναι αυτά τα θρεπτικά συστατικά που χαρίζουν υγεία, ενέργεια και λάμψη, καθώς μεγαλώνουμε; Η πιστοποιημένη διαιτολόγος – διατροφολόγος Devineé Lingo απαντά:

Βιταμίνη D

Η βιταμίνη D είναι απαραίτητη για την υγεία των οστών, του ανοσοποιητικού, την καρδιά και τη ρύθμιση του σακχάρου. Μετά τα 60, το σώμα δυσκολεύεται να τη συνθέσει από τον ήλιο. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να εντάξετε στη διατροφή σας τροφές πλούσιες σε βιταμίνη D.

Μερικές καλές επιλογές είναι:

  • λιπαρά ψάρια (σολομός, σκουμπρί, σαρδέλα),
  • αυγά,
  • μανιτάρια
  • Βιταμίνη B12

Η βιταμίνη B12 υποστηρίζει τη μνήμη, την ενέργεια, τα νεύρα και την παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων. Καθώς μεγαλώνουμε, η απορρόφησή της μειώνεται, οπότε είναι σημαντικό να επιλέγετε τρόφιμα πλούσια σε B12, όπως:

  • κρέας,
  • πουλερικά,
  • ψάρια,
  • αυγά,
  • γαλακτοκομικά προϊόντα
  • Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα

Τα ωμέγα-3 συμβάλλουν στη διατήρηση της μνήμης, της γνωστικής λειτουργίας, της καρδιάς και των αρθρώσεων. Οι καλύτερες πηγές στη διατροφή είναι:

  • λιπαρά ψάρια (σολομός, σαρδέλα, σκουμπρί),
  • καρύδια,
  • λιναρόσπορος,
  • και σπόροι chia
  • Βιταμίνη C

Η βιταμίνη C ενισχύει το ανοσοποιητικό, υποστηρίζει την παραγωγή κολλαγόνου για υγιές δέρμα και έχει αντιοξειδωτική δράση. Καταναλώστε:

  • πορτοκάλια,
  • ακτινίδια,
  • φράουλες,
  • πιπεριές,
  • μπρόκολο
  • και σπανάκι
  • Ασβέστιο

Το ασβέστιο αποτελεί σημαντικό θρεπτικό συστατικό που συμβάλλει στα γερά οστά, τους μύες, τα νεύρα και την καρδιά. Καθώς μεγαλώνουμε, η απορρόφησή του μειώνεται, γι’ αυτό εντάξτε στη διατροφή σας:

  • γαλακτοκομικά προϊόντα,
  • ψάρια
  • πράσινα φυλλώδη λαχανικά (σπανάκι, μπρόκολο),
  • και ενισχυμένα φυτικά γάλατα ή χυμούς.
  • Επιπλέον συμβουλές για υγιή γήρανση

Εκτός από τη σωστή διατροφή και την επαρκή πρόσληψη θρεπτικών συστατικών, υπάρχουν και άλλες συνήθειες που μπορούν να στηρίξουν την υγεία, τη δύναμη και τη ζωτικότητά σας καθώς μεγαλώνετε. Ακολουθούν μερικές πρακτικές συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να νιώθετε καλύτερα κάθε μέρα.

  • Σωματική δραστηριότητα: Δραστηριότητες όπως περπάτημα, ενδυνάμωση και χορός διατηρούν τη μυϊκή δύναμη και την οστική πυκνότητα, μειώνοντας τον κίνδυνο πτώσεων και οστεοπόρωσης.
  • Ενυδάτωση: Η αίσθηση της δίψας μειώνεται με την ηλικία, γι’ αυτό είναι σημαντικό να πίνετε νερό τακτικά. Η σωστή ενυδάτωση υποστηρίζει ενέργεια, πέψη, δέρμα και γνωστικές λειτουργίες.
  • Κοινωνική αλληλεπίδραση: Οι καλές σχέσεις προάγουν την ευημερία, τη χαρά και τη νοητική οξύτητα, μειώνοντας τον κίνδυνο γνωστικής εξασθένησης, όπως αναφέρει η διατροφολόγος.

Καθώς μεγαλώνουμε, οι ανάγκες του σώματος αλλάζουν. Η βιταμίνη D, η B12, τα ωμέγα-3, η βιταμίνη C και το ασβέστιο μπορούν να καλύψουν θρεπτικά κενά, ειδικά όταν η απορρόφηση μειώνεται. Συνδυάζοντάς τα με υγιείς συνήθειες — τακτική άσκηση, ισορροπημένα γεύματα, ενυδάτωση και κοινωνική σύνδεση — μπορείτε να υποστηρίξετε τη συνολική υγεία και ευεξία σας.

Πηγή: ygeiamou

Άδωνις Γεωργιάδης για Έλενα Ακρίτα: «Το φακελάκι δεν έχει θέση στο ΕΣΥ – Ας μας πει ο ΣΥΡΙΖΑ ποια είναι η θέση του»

Αυτή είναι η βιταμίνη που «επιβραδύνει» τη γήρανση

Θεοδωρικάκος: «Στηρίζουμε τη στρατηγική επένδυση της ΕΛΠΕΝ -Δημιουργεί 1.600 νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας στους επιστήμονες»

