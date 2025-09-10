Άδωνις Γεωργιάδης για Έλενα Ακρίτα: «Το φακελάκι δεν έχει θέση στο ΕΣΥ – Ας μας πει ο ΣΥΡΙΖΑ ποια είναι η θέση του»

«Στο ΕΣΥ δεν ανέχομαι το φακελάκι. Έχω φτιάξει πλατφόρμα για να μπορούν οι ασθενείς να καταθέτουν αυτομάτως την καταγγελία τους αν κάποιος τους ζήτησε φακελάκι και δηλώνω ότι όσο είμαι υπουργός Υγείας δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή καμία τέτοια περίπτωση». Τα παραπάνω δήλωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας σήμερα στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε, στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ με αφορμή τη συλληψη του καρδιοχειρουργού στο Ιπποκράτειο με την κατηγορία του χρηματισμού.

«Η Διοίκηση του Ιπποκρατείου αμέσως έθεσε τον γιατρό σε αναστολή καθηκόντων. Αυτό είναι διοικητικό μέτρο, αν είναι ένοχος ή αθώος θα το κρίνει το δικαστήριο. Αναρτώ εγώ την απόφαση της Διοικήσεως του Ιπποκρατείου χθες το απόγευμα, ότι ο γιατρός ετέθη σε αναστολή. Και βγαίνει η κα Έλενα Ακρίτα του ΣΥΡΙΖΑ, και με κατηγορεί με επίσημη ανάρτησή της ότι “η απόφασή μας να θέσουμε τον γιατρό σε αναστολή παραβιάζει το τεκμήριο της αθωότητάς του και είμαστε απαράδεκτοι”. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει να ξαναέρθει ο γιατρός να χειρουργήσει στο νοσοκομείο και ας παίρνει φακελάκια έως ότου ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία; Αυτή είναι η επίσημη θέση του ΣΥΡΙΖΑ για το φακελάκι;», είπε, ξεκαθαρίζοντας τη θέση του ότι το φακελάκι δεν έχει θέση στο ΕΣΥ.

«Το φακελάκι σημαίνει ότι αποσπάς χρήματα από τον κόσμο εκβιαστικά για μια υπηρεσία που το ΕΣΥ παρέχει δωρεάν. Και αυτό δεν το θέλω καθόλου. Στην κουβέντα των γιατρών ότι “τα λεφτά που παίρνουμε είναι λίγα”, τους έχω δώσει το δικαίωμα να ασκούν παράλληλα ιδιωτικό έργο ώστε αν θέλει ο συγκεκριμένος γιατρός να βγάλει παραπάνω λεφτά να πάει το απόγευμα να χειρουργεί σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο και να λαμβάνει παραπάνω λεφτά νόμιμα, φορολογημένα. Στο ΕΣΥ δεν ανέχομαι το φακελάκι».

Πάντα θα υπάρχουν προβλήματα στο ΕΣΥ

Ο υπουργός Υγείας παραδέχτηκε ότι δεν λειτουργούν όλα ρολόι στο ΕΣΥ, ωστόσο έχει γίνει σημαντική πρόοδος.

Μάλιστα, το αιτιολόγησε λέγοντας ότι δεν είναι ανόητος να πιστεύει ότι δεν ταλαιπωρείται κανείς ασθενής σε ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας με 127 νοσοκομεία, 368 κέντρα υγείας και 1500 περιφερειακά ιατρεία που διαχειρίζονται 85.000 περιστατικά την ημέρα, δηλαδή 25 εκατομμύρια το χρόνο.

«Αυτό όμως που πιστεύω είναι ότι η πρόοδος του συστήματος είναι εμφανής. Δηλαδή αν πριν από 10 χρόνια στα 85.000 περιστατικά ταλαιπωρούνταν τα 15.000 περιστατικά την ημέρα, τώρα ταλαιπωρούνται 5.000 και αν συνεχίσουμε έτσι θα ταλαιπωρούνται 1.000. Πάντα, δυστυχώς, κάποιος θα ταλαιπωρηθεί. Πρέπει να μάθουμε να υπερασπιζόμαστε το ΕΣΥ», τόνισε, επισημαίνοντας ότι το ΕΣΥ δουλεύει και έχουμε ένα από τα καλύτερα συστήματα στην Ευρώπη.

Στο νοσοκομείο της Δράμας την επόμενη εβδομάδα ο υπουργός

Ο κ. Γεωργιάδης, σχολιάζοντας τα επεισόδια που έγιναν με αφορμή την επίσκεψη του στη Δράμα που τελικα ματαιώθηκε, ανακοίνωσε ότι τελικά θα επισκεφτεί το νοσοκομείο την επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα τόνισε ότι έχει ασχοληθεί πολύ με το συγκεκριμένο νοσοκομείο, το οποίο παρουσιάζει πολλές ελλείψεις σε προσωπικό, όπως γιατροί, νοσηλευτές κλπ. Το μεγάλο πρόβλημα όμως είναι οι παθολόγοι, για το λόγο αυτό άλλωστε ήθελε να διαπιστώσει ιδίοις όμμασι γιατί δεν πάνε παθολόγοι και όλοι οι διαγωνισμοί κηρύσσονται άγονοι.

«Θέλω να δω τι συμβαίνει και βρίσκουμε γιατρούς για όλες τις άλλες ειδικότητες πλην των παθολόγων. Γι’ αυτό ήθελα να επισκεφθώ το νοσοκομείο. Προς τιμήν του, ο σύλλογος γιατρών της Δράμας έχει αναγνωρίσει δημόσια ότι και δούλεψα για το νοσοκομείο Δράμας και η πρόθεσή μου να επισκεφθώ το νοσοκομείο ήταν αγαθή και θα ήταν χρήσιμη και γι’ αυτό αποφάσισα να το επισκεφθώ την επόμενη εβδομάδα».

Ο υπουργός είπε ότι θέλει να επισκεφτεί και τα 127 νοσοκομεία της χώρας, γι’ αυτό θα συνεχίσει τις περιοδείες του σε ολκή τη χώρα.

«Στο ένα νοσοκομείο που επισκέπτομαι μου λένε “λείπει Ογκολόγος”, στο άλλο μου λένε “θέλουμε μαγνητικό τομογράφο”, στο άλλο μου λένε “θέλουμε επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό”. Πηγαίνω στα νοσοκομεία, βλέπω, αξιολογώ, ιεραρχώ στο μυαλό μου τι είναι το σημαντικό και γνωρίζοντας τους διαθέσιμους πόρους, τους μοιράζουμε όσο μπορούμε πιο δίκαια για να λύνουμε τα προβλήματα».

Ολόκληρη η συνέντευξη

