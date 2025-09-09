Χάος στο Νεπάλ παρά την παραίτηση του πρωθυπουργού: Στις φλόγες το κοινοβούλιο και σπίτια πολιτικών – Έκαψαν ζωντανή τη σύζυγο πρώην πρωθυπουργού (Photos/ Video)

Έκρυθμη παραμένει η κατάσταση στο Νεπάλ, όπου αντικυβερνητικοί διαδηλωτές εισέβαλαν στο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο στην πρωτεύουσα Κατμαντού, αψηφώντας την απαγόρευση κυκλοφορίας. Παρά τις μαζικές παραιτήσεις μελών της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού η κατάσταση δεν εκτονώνεται, με τους διαδηλωτές να βάζουν φωτιές σε σπίτια πολιτικών και δημόσια κτίρια, ενώ η σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού έχασε τη ζωή της όταν παγιδεύτηκε στο φλεγόμενο σπίτι της. Την ίδια ώρα ο στρατός συστήνει αυτοσυγκράτηση, ενώ ετοιμάζει διάγγελμα προς το λαό.

Εικόνες από την περιοχή δείχνουν φωτιές και πυκνούς καπνούς να υψώνονται από το κτίριο του κοινοβουλίου, ενώ πλήθη πολιτών έχουν συγκεντρωθεί περιμετρικά. Στο εξωτερικό του κοινοβουλίου έχουν γραφτεί με σπρέι αντικυβερνητικά συνθήματα, ενώ τζάμια έχουν σπάσει από τους διαδηλωτές.

Σε μια δραματική εξέλιξη, η σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού κάηκε ζωντανή, όταν το σπίτι της τυλίχθηκε στις φλόγες, σύμφωνα με περιφερειακά μέσα ενημέρωσης. Οι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά στην κατοικία του πρώην αναπληρωτή πρωθυπουργού του Νεπάλ, Τζαλανάθ Κανάλ, με αποτέλεσμα τον θάνατο της συζύγου του, Ρατζιαλάξμι Τσιτρακάρ, η οποία είχε παγιδευτεί μέσα.

Nepal'de sular durulmuyor: Parlamento binasının yakılması ve Maliye Bakanı'nın nehre atılmasının ardından, Nepal eski Başbakanı Khanal'ın eşi Rajyalaxmi Chitrakar, protestocular tarafından evinin ateşe verilmesi sonucu yanarak hayatını kaybetti. pic.twitter.com/4WriFwxl7N September 9, 2025

«Η κυβέρνηση έπεσε, οι νέοι νίκησαν και πήραν τον έλεγχο της χώρας» δήλωσε ένας διαδηλωτής, ο Σουντάν Γκούρουνγκ, «το μέλλον μας ανήκει».

🚨 BREAKING: Nepal's PM K.P. Sharma Oli resigns amid deadly Gen Z protests! Parliament stormed, 22 dead in clashes over corruption & social media ban (now lifted). Curfew in Kathmandu, army deployed. Youth demand reforms! #NepalProtests #OliResigns pic.twitter.com/GLIH2JeZ29 September 9, 2025

Σύμφωνα με το Reuters, νεαροί εισήλθαν στο συγκρότημα του Κοινοβουλίου με το άκουσμα των νέων για την παραίτηση του πρωθυπουργού, υψώνοντας τα χέρια στον αέρα και φωνάζοντας συνθήματα, καθώς καπνός αναδυόταν από τμήματα του κτηρίου. «Νικήσαμε» έγραψε ένας διαδηλωτής με τεράστια πορτοκαλί γράμματα σε έναν τοίχο του κτηρίου του κοινοβουλίου, ενώ ένας άλλος εκεί κοντά έκανε το σήμα της νίκης με τα δάχτυλά του.

Το κύμα οργής κατά της διαφθοράς κορυφώθηκε μετά τα αιματηρά επεισόδια της Δευτέρας. Στο στόχαστρο βρέθηκε και το συγκρότημα Singha Durbar, που στεγάζει τις κεντρικές υπηρεσίες της κυβέρνησης και το γραφείο του πρωθυπουργού.

Ακόμη ένα άτομο έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια των σημερινών συγκρούσεων, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε 22, εκ των οποίων οι 19 σκοτώθηκαν τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με τον διευθυντή του Civil Service Hospital, Ντιπάκ Πάουντελ, 209 τραυματίες εισήχθησαν στο νοσοκομείο την Τρίτη, με τους 186 να έχουν ήδη λάβει εξιτήριο.

Δεν εκτονώθηκε η κατάσταση παρά την παραίτηση του Όλι

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός Κάντγκα Πρασάντ Όλι υπέβαλε την παραίτησή του, υπό το βάρος των συνεχιζόμενων κινητοποιήσεων.

Αρκετοί άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι παραιτήθηκαν επίσης, σύμφωνα με τους New York Times.

Βίντεο δείχνει τον Υπουργό Οικονομικών του Νεπάλ, Μπίσνου Πρασάντ Παουντέλ, να τον γυμνώνουν και να καταδιώκεται σε ένα ποτάμι από θυμωμένους διαδηλωτές.

Le ministre des Finances du Népal , Bishnu Prasad Paudel est déshabillé et poursuivi dans une rivière par des manifestants en colère. pic.twitter.com/BDuM8IAwCA — Info🎙️Vraies (@InfoVraies) September 9, 2025

Επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος του Νεπάλ, ο Όλι ολοκληρώνει μία πολιτική σταδιοδρομία 60 ετών, που σημαδεύτηκε κυρίως από τον μακρόχρονο εμφύλιο πόλεμο που αιματοκύλισε το Νεπάλ μέχρι την κατάργηση της μοναρχίας το 2008.

Ο Όλι εξελέγη για πρώτη φορά πρωθυπουργός το 2015, επανεξελέγη το 2018, ξαναδιορίστηκε για σύντομο διάστημα επικεφαλής της κυβέρνησης το 2021 και στη συνέχεια και πάλι το 2024, επικεφαλής κοινοβουλευτικού συνασπισμού που περιελάμβανε κυρίως την κεντροδεξιά. Η παραίτησή του ακολουθεί εκείνην άλλων τριών υπουργών, μεταξύ των οποίων του υπουργού Εσωτερικών.

Αυτοσυγκράτηση ζήτησε ο στρατός

Παράλληλα, το διεθνές αεροδρόμιο Tribhuvan της Κατμαντού έχει κλείσει, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις στον πίνακα αφίξεων και αναχωρήσεων της επίσημης ιστοσελίδας του.

Η κατάσταση στην πρωτεύουσα παραμένει εξαιρετικά τεταμένη, με τις αρχές να παρακολουθούν στενά την κλιμάκωση των διαδηλώσεων.

Fire Breaks Out in Nepal’s Parliament

Nepal’s political crisis deepens as PM K.P. Sharma Oli resigns. With violent protests and social media ban revoked#Nepalprotest #NepalParliament pic.twitter.com/eV1RfR9YKg — Monu Soni (@Monusoni0) September 9, 2025

Ο στρατός του Νεπάλ απηύθυνε μήνυμα προς τη νεολαία της χώρας, ζητώντας αυτοσυγκράτηση και σταμάτημα των βίαιων ενεργειών, ενώ ανακοίνωσε ότι θα απευθύνει διάγγελμα προς το έθνος αργότερα απόψε.

Nepali Army and APF have surrendered to the public near Bhaisepati and are joining the Gen Z movement! pic.twitter.com/LWFAR6eGeu — Suraj Marahatta (@SurajMarahatta) September 9, 2025

Σε ανακοίνωσή του, ο στρατός υπογράμμισε ότι παραμένει «δεσμευμένος στη διασφάλιση των συμφερόντων του Νεπάλ και του λαού του» και τόνισε ότι «παρακολουθεί στενά την κατάσταση».

Νωρίτερα, ο πρόεδρος Ραμ Τσάντρα Πάουντελ απηύθυνε έκκληση προς τους διαδηλωτές –στην πλειονότητά τους μέλη της Generation Z– να επιλέξουν τον δρόμο του διαλόγου και να αναζητήσουν ειρηνική λύση στην κρίση.

🚨MUNDO- 'STF' do Nepal é incendiado após tentativa de censura à internet do país pic.twitter.com/7FeVZL8LU0 — Tvx.oficial (@tvxoficial1) September 9, 2025

Πώς ξεκίνησαν οι ταραχές

Η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει την Πέμπτη το μπλοκάρισμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εφαρμόζοντας απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου το 2023 που απαιτούσε να ονομαστεί τοπικός εκπρόσωπος και αρμόδιος ρύθμισης του περιεχομένου τους.

Μεταξύ των πλατφορμών που απαγορεύθηκαν ήταν το Facebook, το X, το YouTube ή το Linkedn προς μεγάλη λύπη πολλών εκατομμυρίων χρηστών.

«Η κυβέρνηση δεν ήθελε να μπλοκάρει τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης», δήλωσε αρχικά ο πρωθυπουργός σήμερα. «Θέλει απλώς να προστατεύσει το πλαίσιο της χρήσης τους», επέμεινε, «δεν άξιζε τον κόπο να γίνουν διαδηλώσεις γι΄αυτό».

Με αφορμή αρχικά αυτόν τον αποκλεισμό, οι χθεσινές διαδηλώσεις στράφηκαν στη συνέχεια ευρύτερα στην καταγγελία της διαφθοράς των αρχών σε μία χώρα με μια οικονομία στο ρελαντί και υψηλό ποσοστό ανεργίας.

