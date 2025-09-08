search
ΚΟΣΜΟΣ

Nεπάλ: Τουλάχιστον 19 νεκροί από πυρά της αστυνομίας σε διαδήλωση κατά της απαγόρευσης των social media (Photos/Videos)

Η αστυνομία στο Κατμαντού άνοιξε πυρ τη Δευτέρα εναντίον διαδηλωτών που διαμαρτύρoνταν κατά της κυβερνητικής απαγόρευσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σκοτώνοντας τουλάχιστον 19 άτομα και τραυματίζοντας 145, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ο αριθμός των νεκρών ανακοινώθηκε από τον αξιωματούχο της αστυνομίας Σεκάρ Κανάλ. Είπε ότι 28 αστυνομικοί ήταν μεταξύ των τραυματιών, καθώς μικρότερες διαμαρτυρίες συνεχίστηκαν μέχρι αργά το βράδυ της Δευτέρας.

Συγκέντρωση κατέκλυσε τους δρόμους του Κατμαντού γύρω από το κτίριο του Κοινοβουλίου, το οποίο ήταν περικυκλωμένο από δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, θυμωμένους για την απόφαση των αρχών να μπλοκάρουν τις περισσότερες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων των Facebook, X και YouTube.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι εταιρείες δεν είχαν εγγραφεί και δεν είχαν υποβληθεί στην κυβερνητική εποπτεία.

Οι διαδηλωτές πέρασαν συρματοπλέγματα και ανάγκασαν τις δυνάμεις καταστολής των ταραχών να υποχωρήσουν μέσα στο συγκρότημα του Κοινοβουλίου. Η αστυνομία τελικά άνοιξε πυρ εναντίον των διαδηλωτών.

Η κατάσταση παρέμεινε τεταμένη και η κυβέρνηση ανακοίνωσε απαγόρευση κυκλοφορίας για τη Δευτέρα γύρω από το Κοινοβούλιο, τη γραμματεία της κυβέρνησης, το προεδρικό μέγαρο και βασικά σημεία της πόλης.

Επτά από τους νεκρούς και δεκάδες τραυματίες διακομίστηκαν στο Εθνικό Κέντρο Τραυμάτων, το κύριο νοσοκομείο της χώρας που βρίσκεται στην καρδιά του Κατμαντού.

Περισσότερες από 20 πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούνται ευρέως στο Νεπάλ έλαβαν επανειλημμένα ειδοποιήσεις για να καταχωρίσουν επίσημα τις εταιρείες τους στη χώρα, ανέφερε η κυβέρνηση. Όσες δεν κατάφεραν να εγγραφούν έχουν αποκλειστεί από την περασμένη εβδομάδα.

Το TikTok, το Viber και τρεις άλλες πλατφόρμες έχουν εγγραφεί και λειτουργούν χωρίς διακοπή.

Η κίνηση των αρχών ήρθε καθώς η κυβέρνηση υπέβαλε νομοσχέδιο για συζήτηση στο Κοινοβούλιο, το οποίο θέλει να διασφαλίσει ότι οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης «διαχειρίζονται σωστά, είναι υπεύθυνες και υπόλογες». Περιλαμβάνει το αίτημα προς τις εταιρείες να ορίσουν ένα γραφείο ή σημείο σύνδεσης στη χώρα.

Το νομοσχέδιο έχει επικριθεί ευρέως ως εργαλείο λογοκρισίας και τιμωρίας των αντιπάλων της κυβέρνησης που εκφράζουν τις διαμαρτυρίες τους στο διαδίκτυο. Ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων το έχουν χαρακτηρίσει ως προσπάθεια της κυβέρνησης να περιορίσει την ελευθερία της έκφρασης και να παραβιάσει τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Το Νεπάλ απαγόρευσε το 2023 την εφαρμογή κοινής χρήσης βίντεο TikTok για διατάραξη «κοινωνικής αρμονίας, καλής θέλησης και διάδοσης άσεμνου υλικού». Η απαγόρευση άρθηκε πέρυσι, αφού τα στελέχη του TikTok δεσμεύτηκαν να συμμορφωθούν με τους τοπικούς νόμους. Σε αυτούς περιλαμβάνεται η απαγόρευση των πορνογραφικών ιστότοπων που ψηφίστηκε το 2018.

