Σε εξέλιξη η ψηφοφορία στη Γαλλία: Το δραματικό μήνυμα Μπαϊρού και ο «ηττημένος Μακρόν» – Για πρόωρες εκλογές πιέζει η Λεπέν (LIVE)

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ψηφοφορία επί της πρότασης ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού.

Ο Μπαϊρού και η κυβέρνηση μειοψηφίας του βρίσκονται αντιμέτωπη με μια ψηφοφορία εμπιστοσύνης γιατην προτεινόμενη συμπίεση προϋπολογισμού ύψους 43,8 δισεκατομμυρίων ευρώ που, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα χάσουν.

Λαμβάνοντας πρώτος τον λόγο ο πρωθυπουργός της Γαλλίας ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας ότι ορισμένοι από τους επικριτές του πιθανώς θεώρησαν την απόφασή του να κηρύξει την ψηφοφορία πολύ επικίνδυνη.

Αλλά ο ίδιος, όπως είπε, πιστεύει το αντίθετο και «ο μεγαλύτερος κίνδυνος θα ήταν να μην αναλάβουμε κανένα ρίσκο, να αφήσουμε τα πράγματα να συνεχιστούν όπως είναι, να παίξουμε πολιτικά όπως συνήθως».

«Αυτή τη δοκιμασία αλήθειας ως επικεφαλής της κυβέρνησης (…) είναι κάτι που ήθελα», δήλωσε ο Μπαϊρού ενώπιον της Εθνοσυνέλευσης, υποστηρίζοντας ότι η επιβίωση της χώρας «διακυβεύεται» λόγω της «υπερχρέωσής» της (114% του ΑΕΠ).

France's government under Prime Minister Francois Bayrou looks set to fall after a confidence vote. But whatever happens next, France looks set for a period of political instability, an analyst told Reuters https://t.co/ysUFIj7n1M pic.twitter.com/hB634C3Xrc September 5, 2025

Πρόσθεσε ακόμη ότι οι νομοθέτες θα αντιμετωπίσουν «όχι ένα πολιτικό ζήτημα, αλλά ένα ιστορικό ζήτημα» που θα διαμορφώσει το μέλλον της Γαλλίας.

Ο Μπαϊρού επισήμανε ότι η Γαλλία αντιμετωπίζει μια σειρά από επείγοντα ζητήματα που απαιτούν επείγουσες απαντήσεις, επισημαίνοντας τη μείωση της παραγωγικότητας, την εκπαίδευση, τη μετανάστευση και ερωτήματα σχετικά με το πώς να διατηρηθεί ζωντανό το γαλλικό κοινωνικό μοντέλο, καθώς αντιμετωπίζει αυξανόμενο έλλειμμα, δημογραφικά ζητήματα, την ανισορροπία στο συνταξιοδοτικό σύστημα, την έλλειψη στέγης και ολοένα και πιο σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα και προβλήματα ασφάλειας.

«Το μοντέλο πρέπει να επανεφευρεθεί», είπε.

Ο Μπαϊρού τόνισε ότι το ζήτημα του ελλείμματος του προϋπολογισμού και ο ανεπαρκής έλεγχος των δαπανών είναι κεντρικό σε όλες αυτές τις σκέψεις.

Είπε επίσης ότι η Γαλλία έχει έλλειμμα προϋπολογισμού εδώ και 51 χρόνια, αποκαλώντας το «αντανακλαστικό ή, χειρότερα, εθισμό» του γαλλικού κράτους να χρηματοδοτεί τα έξοδά του με περισσότερα χρήματα από αυτά που έχει.

Ο Μπαϊρού προειδοπoίησε ότι το χρέος σημαίνει ότι η Γαλλία εργάζεται με την ελπίδα να γίνει πλουσιότερη, αλλά «κάθε χρόνο γίνεται λίγο πιο φτωχή», καθώς λέει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι.

«Είναι μια σιωπηλή, υπόγεια, αόρατη και ανυπόφορη αιμορραγία», είπε στην ομιλία που διακόπηκε από ύβρεις που ξεστόστιμαν βουλευτές από κόμματα της αντιπολίτευσης.

«Έχετε τη δύναμη να ανατρέψετε την κυβέρνηση, αλλά δεν έχετε τη δύναμη να διαγράψετε την πραγματικότητα», προειδοποίησε ο Μπαϊρού.

«Σας μιλώ παίρνοντας στην κυριολεξία τις αρχές μας, αρχές που ορίζονται στο Αρθρο 27 του Συντάγματος: «Το δικαίωμα ψήφου των μελών του Κοινοβουλίου είναι προσωπικό»», δήλωσε ο Μπαϊρού. «Αυτό σημαίνει ότι, επί της αρχής, συνθήματα δεν έχουν θέση εδώ. Αυτό που έχει θέση εδώ είναι η προσωπική συνείδηση».

Συνέκρινε τον εαυτό του με καπετάνιο ενός πλοίου που έχει διαρροές, λέγοντας ότι «το καθήκον μας είναι πρώτα απ’ όλα να κάνουμε το πλοίο στεγανό» το συντομότερο δυνατό.

Είπε ότι κάποιοι θέλουν να καθυστερήσουν τις δαπανηρές αποφάσεις, αλλά επέμεινε ότι «αν θέλουμε να σώσουμε το πλοίο, το πλοίο στο οποίο βρισκόμαστε εμείς και τα παιδιά μας, πρέπει να δράσουμε χωρίς καθυστέρηση».

Στη συνέχεια, μίλησε για τη σημασία της ισχυρής Γαλλίας, καθώς πρόσθεσε ότι «η υποταγή στο χρέος είναι σαν υποταγή με στρατιωτική βία». «Και στις δύο περιπτώσεις, χάνουμε την ελευθερία μας».

Ο Μπαϊρού είπε ακόμη ότι οι προηγούμενες αποφάσεις για το χρέος «έχουν σπάσει το συμβόλαιο εμπιστοσύνης» μεταξύ των γενεών, αφήνοντας πίσω τις νεότερες γενιές και απογοητευμένες με το κράτος.

Μίλησε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με την εύρεση εργασίας, στέγασης, καθώς είπε ότι «δεν είναι βιώσιμο» από ηθική, πολιτική και δημοκρατική θέση.

Ο Μπαϊρού ολοκλήρωσε την ομιλία του μετά από 43 λεπτά σε μια παθιασμένη υπεράσπιση της δημοκρατίας, προτρέποντας τους νομοθέτες να εγκαταλείψουν «την κατάρα της αέναης διαίρεσης».

Κάλεσε τους βουλευτές να προτάξουν τη συνείδησή τους, να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα και να επιλέξουν μαζί την οδό της «κοινής αλήθειας και του θάρρους».

Μπορίς Βαλό, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σοσιαλιστών: Δεν θα στηρίξουμε την κυβέρνηση

Ο Βαλό επιβεβαιώνει ότι το κόμμα του δεν θα υποστηρίξει τον Μπαϊρού, καθώς χρησιμοποιεί την ομιλία του για να σκιαγραφήσει μια εναλλακτική εκδοχή διακυβέρνησης.

Ο Βαλό τόνισε ότι η σημερινή συνεδρίαση είναι μια συνεδρίαση που οι Σοσιαλιστές «ούτε επιθυμούσαν, ούτε την οργάνωσαν», καθώς εξαπολύει μια σφοδρή επίθεση στον Μπαϊρού και τον Μακρόν, «έναν ηττημένο πρόεδρο» τον οποίο θεωρεί υπεύθυνο για την τρέχουσα κατάσταση.

«Σας αρέσει η αλήθεια; Ορίστε», είπε, καθώς κατηγόρησε τον Μακρόν ότι «φτωχαίνει τους φτωχούς, πλουτίζει τους πλούσιους και γυρίζει την πλάτη του στο μέλλον».

Είπε ακόμη ότι η απόφαση του Μπαϊρού να προκηρύξει την ψηφοφορία δεν είναι «μια πράξη θάρρους, αλλά μια απόπειρα υπαναχώρησης» και μια προσπάθεια υπαναχώρησης από την ευθύνη για την τρέχουσα κρίση.

Και τόνισε ότι οι πολιτικές της κυβέρνησης δεν ισοδυναμούν απλώς με «ένα μοιραίο λάθος, αλλά με μια ηθική αποτυχία».

Λοράν Ουκιέ, εκ μέρος των Ρεπουμπλικάνων: «Η άκρα αριστερά είναι ο κύριος πολιτικός κίνδυνος»

Ο Ουκιέ στην ομιλία του αναφέρθηκε στην αστάθεια που «καταβροχθίζει» την γαλλική πολιτική, προειδοποιώντας ότι πρόκειται για ένα «οικονομικό δηλητήριο» που επηρεάζει το κράτος.

Κάνοντας συγκεκριμένη αναφορά στις διαμαρτυρίες της 10ης Σεπτεμβρίου, προειδοποίησε ότι κατά την άποψή του «η άκρα αριστερά είναι ο κύριος πολιτικός κίνδυνος» για τη Γαλλία επικεντρώνοντας τα βέλη του στο κόμμα «Ανυπότακτη Γαλλία» του Ζαν-Λυκ Μελανσόν.

Τόνισε ότι το κόμμα του και οι 49 βουλευτές του δεν θα υποστηρίξουν ποτέ μια κυβέρνηση που περιλαμβάνει το ακροαριστερό κίνημα, ούτε ένα σοσιαλιστικό υπουργικό συμβούλιο που προωθεί ένα παρόμοιο πρόγραμμα.

«Δεν θα δεχτούμε ποτέ μια κυβέρνηση που περιλαμβάνει μέλη της Ανυπότακτης Γαλλίας. Δεν θα δεχτούμε ποτέ το καταστροφικό πρόγραμμα του Νέου Λαϊκού Μετώπου», είπε.

Σκληρή κριτική από τους Πράσινους

Από τις πιο δριμείες επικρίσεις κατά του Μπαϊρού προήλθαν από τους Πράσινους, με την Σιριέλ Σατελέν να επιτίθεται στο ιστορικό του πρωθυπουργού στο αξίωμα και στα «επιβλαβή ψέματά» του.

Καθώς ο Μπαϊρού κουνούσε το κεφάλι του, η Σατελέν του είπε: «Η αποχώρησή σας είναι μια ανακούφιση. Αν δεν ανησυχούσατε για το τι θα ακολουθήσει, θα ήταν σχεδόν ικανοποιητικό».

Κάλεσε μια κυβέρνηση της αριστεράς να εγκαταλείψει τη λιτότητα και να την αντικαταστήσει με αυτό που αποκάλεσε «δημοσιονομική δικαιοσύνη». Δεν πρόκειται για αλλαγή του προσώπου της κυβέρνησης, αλλά για αλλαγή πορείας, είπε.

Από την πλευρά της, η Μαρίν Τοντελιέ επικεφαλής του Πράσινου κόμματος, επίσης δεν φαίνεται να έχει πειστεί ιδιαίτερα από την ομιλία του Μπαϊρού νωρίτερα σήμερα.

Σε μια ανάρτηση στο X, είπε ότι ήταν ένα «άτονο φινάλε», σημειώνοντας ότι η ομιλία του ήταν «μικρότερη από την αναμενόμενη», κάνοντας το να φαίνεται σαν «δεν προσπαθούσε καν να πείσει κανέναν».

Le discours que vient de prononcer François Bayrou était plus court qu’attendu.



Comme s’il n’essayait même pas de se donner les moyens de convaincre.



Un final sans panache. — Marine Tondelier (@marinetondelier) September 8, 2025

Κατά μέτωπο επίθεση Λεπέν στην κυβέρνηση – Ζητά την παραίτηση Μακρόν

Η Λεπέν κατακεραύνωσε την κυβέρνηση Μπαϊρού και τις δεκαετίες φερόμενης κακοδιαχείρισης των δημοσίων υποθέσεων

Επισήμανε ότι το κοινοβούλιο αντιμετωπίζει «μια ιδιαίτερη πολιτική στιγμή», καθώς «οι υπεύθυνοι αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν τα καταστροφικά αποτελέσματα» δεκαετιών κακοδιαχείρισης, οι συνέπειες των οποίων θα επηρεάσουν τις επόμενες γενιές.

Είπε ότι «αυτό που θα μείνει στη μνήμη μας πάνω απ’ όλα είναι η ακλόνητη και ανεπιθύμητη αλληλεγγύη των πρώην πολιτικών δυνάμεων» που είναι υπεύθυνες για την κατάσταση πραγμάτων.

Η Λεπέν τόνισε ότι η συζήτηση σηματοδοτεί «το τέλος της αγωνίας μιας φανταστικής κυβέρνησης», η οποία, όπως λέει, «δεν κυβερνούσε, αλλά απλώς διοικούσε» τη χώρα.

Η Λεπέν προέτρεψε τον πρόεδρο Μακρόν να διαλύσει το κοινοβούλιο και να προκηρύξει πρόωρες εκλογές.

Είπε ακόμη ότι η Γαλλία χρειάζεται «επανεκκίνηση» για να «επανεκκινήσει ο μηχανισμός που επιβαρύνεται από σφάλματα», καθώς επιμένει ότι ο Μακρόν θα πρέπει να παραιτηθεί ως απάντηση.

Γκαμπριέλ Αταλ: Η Βουλή είναι το πρόβλημα

Ο Γκαμπριέλ Ατάλ, επικεφαλής του κεντρώου κόμματος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, απέρριψε γρήγορα τις εκκλήσεις για πρόωρες εκλογές κατά τη διάρκεια της ομιλίας του και είπε ότι οι βουλευτές πρέπει να κάνουν περισσότερα για να διορθώσουν την τρέχουσα κρίση χωρίς να στείλουν τους ψηφοφόρους πίσω στις κάλπες.

«Καλούν τους Γάλλους να ψηφίσουν ξανά επειδή οι Γάλλοι ψήφισαν άσχημα και θα τους εξηγήσουν πώς να ψηφίσουν σωστά. Η πραγματικότητα βρίσκεται αλλού», είπε ο Ατάλ. «Δεν είναι δουλειά των Γάλλων να λύσουν τα προβλήματα του Κοινοβουλίου, αλλά το Κοινοβούλιο να λύσει τα δικά του προβλήματα και τα προβλήματα των Γάλλων».

Ο Ατάλ πρόσθεσε ότι το κόμμα του δεν προσπάθησε να ρίξει την κυβέρνηση «γιατί ποτέ δεν θέλαμε να αποσταθεροποιήσουμε τη Γαλλία».

Ο πρώην πρωθυπουργός ζήτησε τον σχηματισμό κυβέρνησης “γενικού συμφέροντος” από όλα τα κόμματα μέχρι τις επόμενες προεδρικές εκλογές το 2027.

«Για το μέλλον, ας μην ξεγελαστούμε, θα πρέπει να επανεξετάσουμε τα πάντα, να αναθεωρήσουμε τα πάντα και να ξαναχτίσουμε τα πάντα», είπε.

«Ας βρούμε έναν συμβιβασμό. Όλοι διαφωνούμε με τον προϋπολογισμό που παρουσιάστηκε από την κυβέρνηση για τις αργίες», δήλωσε ο Ατάλ, εστιάζοντας σε ένα από τα πιο αντιδημοφιλή μέτρα Μπαϊρού.

«Όπως λέμε, η δουλειά πρέπει να πληρώνεται και είναι απαράδεκτο να ζητάμε από τους Γάλλους να εργαστούν δύο επιπλέον ημέρες χωρίς πληρωμή. Όμως αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τινάξουμε τα πάντα στον αέρα; Θα πρέπει να το κάνουμε παίρνοντας το ρίσκο να οδηγήσουμε τη Γαλλία στον τοίχο; Όχι βέβαια», τόνισε.

Ανυπότακτη Γαλλία: Καμία συναίνεση

Η Ματίλντ Πανό, εκπροσωπώντας την Ανυπότακτη Γαλλία, διαλύει γρήγορα την ελπίδα του Αταλ για οποιαδήποτε πολιτική που βασίζεται στη συναίνεση, καθώς εκφράζει την έντονη αντίθεσή της εναντίον του Μπαϊρού και της κυβέρνησής του.

Όπως είπε, η ομάδα της είναι στην ευχάριστη θέση να «μην εγκρίνει ποτέ ούτε έναν από τους προϋπολογισμούς σας», κατηγορώντας τις διαδοχικές κυβερνήσεις ότι «μας οδηγούν στον τοίχο».

«Δεν συμμεριζόμαστε τη διάγνωσή σας, και ακόμη λιγότερο τις θεραπείες σας», είπε.

«Ο Πρόεδρος δεν θέλει να αλλάξει την πολιτική του, οπότε θα πρέπει να αλλάξουμε τον Πρόεδρο, με όλο τον σεβασμό, η δημοφιλής κυριαρχία επιστρέφει στη μόδα αυτό το φθινόπωρο», ανέφερε. «Οι άνθρωποι γίνονται ανυπόμονοι. Έχουν έναν εντελώς νέο κόσμο για να εφεύρουν».

Φορτισμένος ο Μπαϊρού

Με συναισθηματικό τόνο, ο Γάλλος πρωθυπουργός – ο οποίος πιθανότατα θα χάσει τη δουλειά του τις επόμενες ώρες – κάλεσε τους τελευταίους εννέα μήνες «μήνες βαθιάς ευτυχίας».

Ευχαρίστησε την Εθνοσυνέλευση και τους υπουργούς του.

Προδιαγεγραμμένη η πτώση της κυβέρνησης

Στη Γαλλία, η πτώση κυβερνήσεων είναι πλέον τόσο συνηθισμένη όσο και οι διαμαρτυρίες εναντίον τους.

Ο Φρανσουά Μπαϊρού ετοιμάζεται να γίνει ο τελευταίος πρωθυπουργός που θα απομακρυνθεί από το αξίωμά του σήμερα ― κυρίως λόγω της δυσαρέσκειας για τα σχέδιά του σχετικά με τις δαπάνες για το επόμενο έτος ― αφήνοντας τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να αναζητά τον πέμπτο πρωθυπουργό σε λιγότερο από δύο χρόνια.

Η πολιτική κρίση θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις που θα ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια της εξουσίας στο Παρίσι, αν οι νομοθέτες δεν καταφέρουν να βρουν τρόπο να περιορίσουν τις ανεξέλεγκτες δημόσιες δαπάνες και το τεράστιο δημοσιονομικό έλλειμμα.

Κατ’ αρχάς, πρέπει να γίνει σαφές ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο Μπαϊρού θα πέσει. Οτιδήποτε άλλο θα απαιτούσε μια τελευταία στιγμή ανατροπή από ένα μεγάλο μέρος των βουλευτών της αντιπολίτευσης, και αυτό θα ήταν ένα τεράστιο σοκ.

Dead man walking

Η μοίρα του φαίνεται να έχει σφραγιστεί λίγες ώρες μετά την αποκάλυψη του σχεδίου του για ψήφο εμπιστοσύνης στα τέλη του περασμένου μήνα, όταν οι ηγέτες της αριστερής Ανυπόκτακτης Γαλλίας, του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού και του κεντροαριστερού Σοσιαλιστικού κόμματος ανακοίνωσαν ότι θα ψηφίσουν για την πτώση της κυβέρνησης.

Ούτε η εκστρατεία δημοσίων σχέσεων του Μπαϊρού, ούτε οι συναντήσεις του με πολιτικούς ηγέτες την περασμένη εβδομάδα φαίνεται να έχουν αλλάξει την κατάσταση. Σήμερα, ο Μπαϊρού θα προβεί σε αυτό που είναι γνωστό ως déclaration de politique générale (γενική πολιτική δήλωση), μια ομιλία που παραδοσιακά δίνεται στην αρχή της θητείας ενός πρωθυπουργού για να παρουσιάσει το πρόγραμμα και τις προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης (είναι κάτι σαν ομιλία για την κατάσταση της ένωσης).

Ο βετεράνος κεντρώος πολιτικός χρησιμοποιεί αυτή την ομιλία για να υπερασπιστεί τον μη δημοφιλή προϋπολογισμό του για το 2026. Οι πρωθυπουργοί συχνά ακολουθούν τις ομιλίες τους με ψήφο εμπιστοσύνης για να εξασφαλίσουν την υποστήριξη των προγραμμάτων τους, αν και δεν είναι συνταγματικά υποχρεωμένοι να το κάνουν.

Το διαδικαστικό

Ο Μπαϊρού δεν πραγματοποίησε ψηφοφορία μετά την ανάληψη καθηκόντων τον Ιανουάριο, ούτε κανένας από τους προκατόχους του κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Μακρόν.

Ωστόσο, αυτή τη φορά, θα το κάνει. Ο Μπαϊρού προσπάθησε να παρουσιάσει την ψηφοφορία ως δημοψήφισμα για την ανάγκη λήψης δραστικών μέτρων για την εξισορρόπηση των οικονομικών και διαφώνησε με τον τρόπο που τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης παρουσίασαν το δράμα της Δευτέρας ως ψήφο εμπιστοσύνης ή μομφή. Στην πράξη, όμως, αυτό ακριβώς είναι.

Η ομιλία του Μπαϊρού ξεκίνησε στις 3 μ.μ. στην Εθνοσυνέλευση, το πιο ισχυρό σώμα του γαλλικού κοινοβουλίου. Θα ακολουθήσουν εκπρόσωποι από κάθε πολιτικό κόμμα, με τον χρόνο ομιλίας του καθενός να καθορίζεται από τον αριθμό των εδρών που κατέχει. Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός θα έχει την ευκαιρία να προβεί σε τελικές παρατηρήσεις. Η ψηφοφορία αναμένεται να πραγματοποιηθεί γύρω στις 7 ή 8 μ.μ. και θα διαρκέσει περίπου 30 λεπτά, μετά την οποία ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα.

Το γραφείο του Μακρόν δεν έχει ακόμη ανακοινώσει αν θα μιλήσει μετά την ψηφοφορία. Όταν ο πρώην πρωθυπουργός Μισέλ Μπαρνιέ ανατράπηκε τον Δεκέμβριο, ο Μακρόν περίμενε 24 ώρες για να απευθύνει ομιλία σε ώρα υψηλής τηλεθέασης.

Το καταστροφικό ρίσκο του Μακρόν

Όμως, πώς φθάσαμε εδώ; Στις 9 Ιουνίου 2024, ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός σημείωσε μια τεράστια νίκη στις ευρωεκλογές. Ο Μακρόν αντέδρασε διαλύοντας το κοινοβούλιο, ένα τεράστιο στοίχημα που απέτυχε παταγωδώς. Στις εκλογές που ακολούθησαν, μια συμμαχία αριστερών κομμάτων κέρδισε περισσότερες έδρες από οποιαδήποτε άλλη πολιτική δύναμη, αλλά δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία.

Μετά από σχεδόν δύο μήνες χωρίς κανονική κυβέρνηση, οι κεντρώοι του Μακρόν και οι κεντροδεξιοί συντηρητικοί συμφώνησαν να σχηματίσουν μια μειοψηφική κυβέρνηση συνασπισμού με επικεφαλής τον πρώην διαπραγματευτή του Brexit Μπαρνιέ. Ο Μπαρνιέ παρέμεινε στη θέση του για τρεις μήνες, αλλά απομακρύνθηκε τον Δεκέμβριο λόγω του σχεδίου του να περικόψει τον προϋπολογισμό του 2025 για να περιορίσει τις δημόσιες δαπάνες.

Ο Μακρόν αντικατέστησε τον Μπαρνιέ με τον Μπαϊρού, ο οποίος τον Ιούλιο παρουσίασε ένα σχέδιο για προϋπολογισμό λιτότητας το 2026, περικόπτωντας 43,8 δισεκατομμύρια ευρώ, με στόχο τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος από το 5,4% του ΑΕΠ φέτος στο 4,6% του ΑΕΠ το 2026. Οι βουλευτές της αντιπολίτευσης εξέφρασαν την οργή τους για το σχέδιο, το οποίο περιλάμβανε την κατάργηση δύο δημόσιων αργιών.

Στα τέλη Αυγούστου, καθώς οι Γάλλοι άρχισαν να επιστρέφουν από τις καλοκαιρινές τους διακοπές, ο Μπαϊρού εξέπληξε τη χώρα ανακοινώνοντας ότι θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης για τα σχέδιά του σχετικά με τις δαπάνες πριν από τις αναμενόμενες τεταμένες διαπραγματεύσεις.

Η κρίση που έπληξε τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης θα μπορούσε να σύρει τους πάντες σε μια χρηματοπιστωτική κρίση που θα τροφοδοτείται από το χρέος, σύμφωνα με τον Μπαϊρού. Η Γαλλία κατάφερε να αποτρέψει μια οικονομική καταστροφή κατά τη διάρκεια της πανδημίας και όταν οι τιμές της ενέργειας εκτοξεύτηκαν στην αρχή του πλήρους πολέμου στην Ουκρανία, εν μέρει χάρη στις τεράστιες δημόσιες δαπάνες.

Δεν πείθονται οι Γάλλοι

Η επίτευξη συναίνεσης για τον περιορισμό των δαπανών αποδείχθηκε δύσκολη, και οι νομοθέτες είναι απρόθυμοι να σφίξουν τον ζωνάρι τους τόσο επιθετικά όσο θέλει ο Μπαϊρού. Το σχέδιό του υποστηρίζει ότι θα μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γαλλίας από το προβλεπόμενο 5,6% του ΑΕΠ φέτος στο 4,6% το 2026. Ο τελικός στόχος είναι να μειωθεί ο αριθμός αυτός στο 3%, όπως απαιτείται από τους κανόνες της ΕΕ, έως το 2029.

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι οίκοι αξιολόγησης έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει για τις συνέπειες σε περίπτωση που η Γαλλία δεν αναλάβει δράση, ορισμένες από τις οποίες δεν είναι πλέον υποθετικές. Το κόστος δανεισμού αυξάνεται, με την απόδοση των 10ετών ομολόγων της Γαλλίας ― ένας χρήσιμος δείκτης εμπιστοσύνης στις οικονομίες μιας χώρας ― να απομακρύνεται από τις ιστορικά ασφαλείς αποδόσεις της Γερμανίας και να πλησιάζει αυτές της Ιταλίας, μιας χώρας που από καιρό είναι συνώνυμη με την απερίσκεπτη δαπάνη και το μη βιώσιμο χρέος.

Το να πειστούν οι Γάλλοι για την αναγκαιότητα της λιτότητας έχει αποδειχθεί μέχρι στιγμής αδύνατο, αλλά η κατάσταση δεν είναι ακόμη τόσο σοβαρή ώστε να χρειαστεί η παρέμβαση του ΔΝΤ. Ο Μπαϊρού, ωστόσο, στοιχηματίζει το πολιτικό του μέλλον ότι η ιστορία τελικά θα τον δικαιώσει.

Διαβάστε επίσης:

Ο Νετανιάχου υπόσχεται να «συλλάβει όλους όσους βοήθησαν» τους δράστες της επίθεσης με 6 νεκρούς

Αρκούδα έπαθε… βαρυστομαχιά από τα πολλά φρούτα και κατέληξε στο νοσοκομείο (Video)

Κομισιόν: «Δεν ενθαρρύνει» την αναχώρηση στολίσκων που θέλουν να φτάσουν στη Λωρίδα της Γάζας