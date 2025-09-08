Αρκούδα έπαθε… βαρυστομαχιά από τα πολλά φρούτα και κατέληξε στο νοσοκομείο (Video)

Viral έγινε ο Οκάν, μια αρκούδα 90 κιλών, που έφαγε υπερβολικά πολλά φρούτα και κατέληξε στην Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με το CNN Turk, ο Ορκάν το… παράκανε με τα φρούτα και αισθάνθηκε αδιαθεσία, πόνο στο στομάχι και κοιλιακή δυσφορία, εξήγησε ο Μπουράκ Μεμίσογλου, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πάρκου Συγκροτήματος Φύσης και Ζωής της Κωνσταντινούπολης.

«Ο Ορκάν υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία στην Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κεραπάσα, για να ελεγχθεί αν υπήρχαν όγκοι. Ωστόσο, τα αποτελέσματα ήταν καθαρά, έγινε και αιματολογικός έλεγχος και δεν εντοπίστηκε κανένα πρόβλημα. Είναι πλέον καλά, είναι πολύ ήρεμος και χαρούμενος, και σύντομα θα είναι στην πισίνα για να δροσιστεί», πρόσθεσε ο Μεμίσογλου.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Οκάν έφαγε υπερβολική ποσότητα φρούτων. Είχε λάβει παρόμοια θεραπεία για το ίδιο πρόβλημα πριν από τρία χρόνια. Τότε του δόθηκε και το δημοφιλές τουρκικό όνομα Οκάν.

«Πριν από τρία χρόνια, όταν ένας νέος υπάλληλός μας πήγε στο νοσοκομείο και δεν ήξερε το όνομα της αρκούδας, είπε γρήγορα: “Του έδωσα το δικό μου όνομα, λέγεται Οκάν”, και το όνομα της αρκούδας μας καταχωρήθηκε ως Οκάν», είπε ο Μεμίσογλου.

Οι εργαζόμενοι στο κέντρο άγριας ζωής συνεχίζουν να παρακολουθούν τον Οκάν και να προσαρμόζουν τη διατροφή του ώστε να μην έχει ξανά προβλήματα στο στομάχι.

