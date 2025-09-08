search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.09.2025 18:21
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.09.2025 15:23

Αρκούδα έπαθε… βαρυστομαχιά από τα πολλά φρούτα και κατέληξε στο νοσοκομείο (Video)

08.09.2025 15:23
akrouda new

Viral έγινε ο Οκάν, μια αρκούδα 90 κιλών, που έφαγε υπερβολικά πολλά φρούτα και κατέληξε στην Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με το CNN Turk, ο Ορκάν το… παράκανε με τα φρούτα και αισθάνθηκε αδιαθεσία, πόνο στο στομάχι και κοιλιακή δυσφορία, εξήγησε ο Μπουράκ Μεμίσογλου, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πάρκου Συγκροτήματος Φύσης και Ζωής της Κωνσταντινούπολης.

«Ο Ορκάν υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία στην Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κεραπάσα, για να ελεγχθεί αν υπήρχαν όγκοι. Ωστόσο, τα αποτελέσματα ήταν καθαρά, έγινε και αιματολογικός έλεγχος και δεν εντοπίστηκε κανένα πρόβλημα. Είναι πλέον καλά, είναι πολύ ήρεμος και χαρούμενος, και σύντομα θα είναι στην πισίνα για να δροσιστεί», πρόσθεσε ο Μεμίσογλου.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Οκάν έφαγε υπερβολική ποσότητα φρούτων. Είχε λάβει παρόμοια θεραπεία για το ίδιο πρόβλημα πριν από τρία χρόνια. Τότε του δόθηκε και το δημοφιλές τουρκικό όνομα Οκάν.

«Πριν από τρία χρόνια, όταν ένας νέος υπάλληλός μας πήγε στο νοσοκομείο και δεν ήξερε το όνομα της αρκούδας, είπε γρήγορα: “Του έδωσα το δικό μου όνομα, λέγεται Οκάν”, και το όνομα της αρκούδας μας καταχωρήθηκε ως Οκάν», είπε ο Μεμίσογλου.

Οι εργαζόμενοι στο κέντρο άγριας ζωής συνεχίζουν να παρακολουθούν τον Οκάν και να προσαρμόζουν τη διατροφή του ώστε να μην έχει ξανά προβλήματα στο στομάχι.

Διαβάστε επίσης:

Γαλλία: Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για την πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού, αλλά φοβόσασταν να ρωτήσετε

Τουρκία: Δύο αστυνομικοί νεκροί μετά από επίθεση σε αστυνομικό τμήμα (video)

Η Ισπανία προχωρά σε ναυτιλιακούς και αεροπορικούς περιορισμούς κατά του Ισραήλ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xirasia_0809_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε συνθήκες ξηρασίας βρίσκεται η χώρα – Ποιες περιοχές πλήττονται περισσότερο (photo)

banksy
ΚΟΣΜΟΣ

Νέο «ενοχλητικό» έργο του Banksy στα Βασιλικά Δικαστήρια του Λονδίνου

mitsotakis_deth
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μητσοτάκης – ΔΕΘ: Απέκλεισαν ξανά Ριζοσπάστη και Αυγή – «Σκέπασαν» τη διαμαρτυρία δημοσιογράφου

thasos_0809_1920-1080_new
TRAVEL

Σχεδόν 1,5 εκατ. επισκέπτες φέτος το καλοκαίρι στη Θάσο

fragkoulis_0809_1560-820_new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Μάριος Φραγκούλης τιμά τα 100 Χρόνια του Οικουμενικού Μίκη Θεοδωράκη στο Ηρώδειο την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
viktor-dimas-gamos
LIFESTYLE

Ο Πύρρος Δήμας πάντρεψε τον γιο του στο Λιτόχωρο - Ποια είναι η σύζυγός του

LEX_NDP_FILE
ΜΟΥΣΙΚΗ

ΛΕΞ: Ο Ηρακλής «τινάζει στον αέρα» τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη - Έχει προγραμματιστεί αγώνας στο Καυτατζόγλειο

nyfi-gampros
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νεόνυμφοι άφησαν τον γάμο και πήγαν στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη

evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

NIKA_ARGYROS_SPLIT
LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα βάφτισαν τον γιο τους στη Μύκονο (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 08.09.2025 18:20
xirasia_0809_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε συνθήκες ξηρασίας βρίσκεται η χώρα – Ποιες περιοχές πλήττονται περισσότερο (photo)

banksy
ΚΟΣΜΟΣ

Νέο «ενοχλητικό» έργο του Banksy στα Βασιλικά Δικαστήρια του Λονδίνου

mitsotakis_deth
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μητσοτάκης – ΔΕΘ: Απέκλεισαν ξανά Ριζοσπάστη και Αυγή – «Σκέπασαν» τη διαμαρτυρία δημοσιογράφου

1 / 3