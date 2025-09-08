search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.09.2025 12:05
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.09.2025 11:20

Η Ισπανία προχωρά σε ναυτιλιακούς και αεροπορικούς περιορισμούς κατά του Ισραήλ

08.09.2025 11:20
pedro-sanchez

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, δήλωσε σήμερα πως η κυβέρνησή του θα αυξήσει την πίεση επί του Ισραήλ απαγορεύοντας τον κατάπλου στα ισπανικά λιμάνια ή την είσοδο στον ισπανικό εναέριο χώρο πλοίων και αεροσκαφών με προορισμό το Ισραήλ που μεταφέρουν όπλα.

Ο Σάντσεθ δήλωσε επίσης πως η ισπανική κυβέρνηση θα αυξήσει τη βοήθεια προς την Παλαιστινιακή Αρχή και προς την υπηρεσία του ΟΗΕ για την αρωγή προς τους παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) και θα επιβάλει εμπάργκο στα προϊόντα που κατασκευάζονται σε ισραηλινούς οικισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Η ισπανική κυβέρνηση, μία από τις πιο επικριτικές ευρωπαϊκές φωνές για τη δράση του Ισραήλ στη Γάζα, «αποφάσισε να εφαρμόσει αμέσως εννέα επιπλέον μέτρα για να μπει τέλος στη γενοκτονία στη Γάζα, για να ασκηθούν διώξεις σ’ αυτούς που την διαπράττουν και για να υποστηρίξει τον παλαιστινιακό πληθυσμό», δήλωσε ο Σάντσεθ σε δήλωσή του από την έδρα της κυβέρνησης στη Μαδρίτη, η οποία αναμεταδόθηκε από την ισπανική τηλεόραση.

«Ελπίζουμε ότι θα χρησιμεύσουν ώστε να αυξηθεί η πίεση επί του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και της κυβέρνησής του για να ελαφρύνει κάποια από τα βάσανα που υπομένει ο παλαιστινιακός πληθυσμός», υπογράμμισε ο Σάντσεθ.

Η Ισπανία θα απαγορεύει επίσης την είσοδο στην Ισπανία οποιουδήποτε έχει συμμετάσχει άμεσα σ’ αυτό που ο Σάντσεθ χαρακτήρισε «γενοκτονία».

Διαβάστε επίσης:

Ο Τραμπ πήγε στον τελικό του US Open και μοίραζε… καπέλα Maga – Τον γιούχαραν στις κερκίδες

Αυστραλία: Ισόβια στη «φόνισσα με τα μανιτάρια» που σκότωσε τρεις ανθρώπους – Η υπόθεση που συγκλόνισε τον κόσμο (photos/videos)

Έκλειψη σελήνης: Εκθαμβωτικό το «ματωμένο φεγγάρι» – Εντυπωσιακές εικόνες από την Ελλάδα και τον κόσμο (photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tasoulas_0809
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Τασούλας εγκαινιάζει το Φεστιβάλ Βιβλίου

dypa 887- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Οι «Ημέρες Καριέρας» επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη – 100 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 3.000 θέσεις εργασίας

FOTIES120825
ΕΛΛΑΔΑ

Αρκαδία: Φωτιά στις Λίμνες Μαινάλου – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

niki_lymberaki_mega_new
MEDIA

MEGA: Εκτάκτως σήμερα η «Μεγάλη εικόνα» λόγω πυκνών πολιτικών εξελίξεων

mtv-vraveia-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

MTV VMAS 2025: Αυτοί είναι οι μεγάλοι νικητές – Σάρωσε η Lady Gaga, το συγκινητικό αφιέρωμα στον Ozzy Osbourne (Video/Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
viktor-dimas-gamos
LIFESTYLE

Ο Πύρρος Δήμας πάντρεψε τον γιο του στο Λιτόχωρο - Ποια είναι η σύζυγός του

nyfi-gampros
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νεόνυμφοι άφησαν τον γάμο και πήγαν στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη

LEX_NDP_FILE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

ΛΕΞ: Ο Ηρακλής «τινάζει στον αέρα» τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη - Έχει προγραμματιστεί αγώνας στο Καυτατζόγλειο

evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

NIKA_ARGYROS_SPLIT
LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα βάφτισαν τον γιο τους στη Μύκονο (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 08.09.2025 12:05
tasoulas_0809
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Τασούλας εγκαινιάζει το Φεστιβάλ Βιβλίου

dypa 887- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Οι «Ημέρες Καριέρας» επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη – 100 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 3.000 θέσεις εργασίας

FOTIES120825
ΕΛΛΑΔΑ

Αρκαδία: Φωτιά στις Λίμνες Μαινάλου – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

1 / 3