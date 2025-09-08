search
ΚΟΣΜΟΣ

08.09.2025 11:39

Τουρκία: Δύο αστυνομικοί νεκροί μετά από επίθεση σε αστυνομικό τμήμα (video)

08.09.2025 11:39
Δύο αστυνομικοί σκοτώθηκαν και δύο άλλοι τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση εναντίον αστυνομικού τμήματος κοντά στη Σμύρνη, στη δυτική Τουρκία, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια.

Σύμφωνα με τον Γερλίκαγια, ο ένας από τους δύο τραυματίες βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ο δράστης της επίθεσης, ένας 16χρονος, έχει συλληφθεί.

Εικόνες που μετέδωσαν τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν τις δυνάμεις ασφαλείας να έχουν αποκλείσει τον χώρο γύρω από το αστυνομικό τμήμα.

Εξάλλου βίντεο που τράβηξε αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης και το οποίο αναμεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης δείχνει έναν νεαρό άνδρα να κρατά μια κυνηγετική καραμπίνα και να απομακρύνεται βιαστικά από το σημείο της επίθεσης.

«Καταδικάζω αυτή την ειδεχθή επίθεση εναντίον του αστυνομικού τμήματος Σαλίχ Ισγκιορέν στην Μπαλτσόβα», έγραψε στο Χ ο Τζεμίλ Τουγκάι δήμαρχος της Σμύρνης.

Στο παρελθόν έχουν σημειωθεί στην Τουρκία επιθέσεις από Κούρδους αντάρτες, ισλαμιστικές οργανώσεις και ακροαριστερές ομάδες, με τις δυνάμεις ασφαλείας να γίνονται συχνά στόχος.

