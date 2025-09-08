Τουρκία: Δύο αστυνομικοί νεκροί μετά από επίθεση σε αστυνομικό τμήμα (video)

Δύο αστυνομικοί σκοτώθηκαν και δύο άλλοι τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση εναντίον αστυνομικού τμήματος κοντά στη Σμύρνη, στη δυτική Τουρκία, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια.

Σύμφωνα με τον Γερλίκαγια, ο ένας από τους δύο τραυματίες βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ο δράστης της επίθεσης, ένας 16χρονος, έχει συλληφθεί.

İzmir’de 16 yaşındaki saldırgan, polis merkezine pompalı tüfekle ateş açtı:



2 polis hayatını kaybetti, 1 polis ağır yaralandı.



DHA: “Olay, iki grup arasındaki silahlı çatışma sırasında polis merkezinin de hedef alınması sonucu gerçekleşti.”https://t.co/gWEemaNMDY pic.twitter.com/ITzshOWsYT — serbestiyet (@serbestiyetweb) September 8, 2025

Εικόνες που μετέδωσαν τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν τις δυνάμεις ασφαλείας να έχουν αποκλείσει τον χώρο γύρω από το αστυνομικό τμήμα.

Εξάλλου βίντεο που τράβηξε αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης και το οποίο αναμεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης δείχνει έναν νεαρό άνδρα να κρατά μια κυνηγετική καραμπίνα και να απομακρύνεται βιαστικά από το σημείο της επίθεσης.

«Καταδικάζω αυτή την ειδεχθή επίθεση εναντίον του αστυνομικού τμήματος Σαλίχ Ισγκιορέν στην Μπαλτσόβα», έγραψε στο Χ ο Τζεμίλ Τουγκάι δήμαρχος της Σμύρνης.

Στο παρελθόν έχουν σημειωθεί στην Τουρκία επιθέσεις από Κούρδους αντάρτες, ισλαμιστικές οργανώσεις και ακροαριστερές ομάδες, με τις δυνάμεις ασφαλείας να γίνονται συχνά στόχος.

