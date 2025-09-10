Ισραηλινός τηλεοπτικός παρουσιαστής γιόρτασε την επίθεση στη Ντόχα με σαμπάνια και γλυκά στον αέρα (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ένας Ισραηλινός τηλεοπτικός παρουσιαστής γιόρτασε την θανατηφόρα επίθεση της χώρας του εναντίον της Χαμάς στη Ντόχα στον αέρα με σαμπάνια και μπακλαβά για τους καλεσμένους του στο στούντιο.
Πλάνα από την εκπομπή του δεξιού καναλιού 14 του Ισραήλ έδειχναν τον Γινόν Μαγκάλ, παρουσιαστή της καθημερινής εκπομπής επικαιρότητας “The Patriots” (Οι Πατριώτες), να ανοίγει την εκπομπή του παίζοντας μουσική και ανοίγοντας ένα μπουκάλι σαμπάνια, καθώς το κοινό του στούντιο χειροκροτούσε.
Υπενθυμίζεται πως πολλές χώρες και διεθνείς οργανισμοί έχουν καταδικάσει έντονα τις επιθέσεις.
