Στέφανος Κωνσταντινίδης: «Καρφώνει» γνωστό παρουσιαστή – «Ας του πει κάποιος ότι κανένας δεν έκανε καριέρα με έπαρση και αμετροέπεια»

Γνωστό παρουσιαστή για τη συμπεριφορά του «καρφώνει» ο Στέφανος Κωνσταντινίδης σε νέα ανάρτησή του στα social media, υποστηρίζοντας ότι ο εν λόγω κύριος επιδιώκει εδώ και έναν χρόνο να διαφημίσει την εκπομπή του «πάνω σε πρώην παρουσιάστριά του».

«Ο νεαρός “Κυρ Παντελής” προσπαθεί έναν χρόνο τώρα να διαφημίσει την εκπομπή του πάνω σε πρώην παρουσιάστριά του. Και στη φετινή του προσπάθεια το κάνει και trailer. Ας του πει κάποιος ότι κανένας δεν έκανε καριέρα με έπαρση και αμετροέπεια», έγραψε ο δημοσιογράφος που αν και «φωτογράφισε» τον εν λόγω παρουσιαστή, δεν θέλησε, ωστόσο, να πει ονομαστικά σε ποιον αναφέρεται.

Διαβάστε επίσης:

Κιμ Κίλιαν: Συγκινεί στα 44α γενέθλιά της μετά την περιπέτεια με τον καρκίνο

Μαρία Κορινθίου: «Ο σύντροφός μου είναι αρσενικό – Με γοήτευσε η αυθεντικότητά του, η κτητικότητά του»

Τζένιφερ Άνιστον: Συνοδευόμενη από τον νέο της σύντροφο στην πρεμιέρα της! (Video)