search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025 16:24
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.09.2025 14:38

Στέφανος Κωνσταντινίδης: «Καρφώνει» γνωστό παρουσιαστή – «Ας του πει κάποιος ότι κανένας δεν έκανε καριέρα με έπαρση και αμετροέπεια»

10.09.2025 14:38
konstantinidis-new

Γνωστό παρουσιαστή για τη συμπεριφορά του «καρφώνει» ο Στέφανος Κωνσταντινίδης σε νέα ανάρτησή του στα social media, υποστηρίζοντας ότι ο εν λόγω κύριος επιδιώκει εδώ και έναν χρόνο να διαφημίσει την εκπομπή του «πάνω σε πρώην παρουσιάστριά του».

«Ο νεαρός “Κυρ Παντελής” προσπαθεί έναν χρόνο τώρα να διαφημίσει την εκπομπή του πάνω σε πρώην παρουσιάστριά του. Και στη φετινή του προσπάθεια το κάνει και trailer. Ας του πει κάποιος ότι κανένας δεν έκανε καριέρα με έπαρση και αμετροέπεια», έγραψε ο δημοσιογράφος που αν και «φωτογράφισε» τον εν λόγω παρουσιαστή, δεν θέλησε, ωστόσο, να πει ονομαστικά σε ποιον αναφέρεται.

Διαβάστε επίσης:

Κιμ Κίλιαν: Συγκινεί στα 44α γενέθλιά της μετά την περιπέτεια με τον καρκίνο

Μαρία Κορινθίου: «Ο σύντροφός μου είναι αρσενικό – Με γοήτευσε η αυθεντικότητά του, η κτητικότητά του»

Τζένιφερ Άνιστον: Συνοδευόμενη από τον νέο της σύντροφο στην πρεμιέρα της! (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
giannoulis_1009_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιαννούλης για Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ: «Δεν μπορώ να υποκρίνομαι ότι δεν υπάρχει θέμα – Πρέπει να επισπευστούν οι αποφάσεις» (audio)

NINA_KASIMATH
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η ατυχής έμπνευση της Νίνας Κασιμάτη – Πουλά εθνικό οπαδιλίκι ενόψει του αγώνα με την Τουρκία στο ευρωμπάσκετ  

Gallia
ΚΟΣΜΟΣ

«Μπλόκαραν τα πάντα» στη Γαλλία: Μεγάλες διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα – Πάνω από 300 συλλήψεις, χημικά και οδοφράγματα (Photos/Videos)

rutte-forum-nato
ΚΟΣΜΟΣ

To NATO προειδοποιεί τη Ρωσία: Είμαστε έτοιμοι, θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή του εδάφους μας – Ενεργοποιήθηκε το άρθρο 4

DAGIPOLI DANCE Co (1)
ADVERTORIAL

20 χρόνια DAGIPOLI DANCE Co

Δείτε όλες τις ειδήσεις
broxi new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχεται διήμερο κακοκαιρίας με καταιγίδες και χαλάζι - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

kreas-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Εκτός ελέγχου οι ανατιμήσεις στο κρέας, πάνω και από 50% - Εκτοξεύεται στα 20 ευρώ το μοσχάρι

odigoi-taxi-apergia
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Παλεύουμε με συμμορίες, η ΝΔ θα πέσει κάτω από το 18%» λέει ο Λυμπερόπουλος

jokovits 44- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα - Οι βόλτες του στη Γλυφάδα για ψώνια- Βίντεο να παίζει τένις με τον γιο του

nisi_kerkyra_1207_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Τελευταίο μπάνιο για 57χρονο Γερμανό στην παραλία της Αστρακερής

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025 16:23
giannoulis_1009_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιαννούλης για Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ: «Δεν μπορώ να υποκρίνομαι ότι δεν υπάρχει θέμα – Πρέπει να επισπευστούν οι αποφάσεις» (audio)

NINA_KASIMATH
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η ατυχής έμπνευση της Νίνας Κασιμάτη – Πουλά εθνικό οπαδιλίκι ενόψει του αγώνα με την Τουρκία στο ευρωμπάσκετ  

Gallia
ΚΟΣΜΟΣ

«Μπλόκαραν τα πάντα» στη Γαλλία: Μεγάλες διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα – Πάνω από 300 συλλήψεις, χημικά και οδοφράγματα (Photos/Videos)

1 / 3