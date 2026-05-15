Σεισμός 6,3 Ρίχτερ στη βόρεια Ιαπωνία – Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι

Σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών σημειώθηκε στη βόρεια Ιαπωνία, όπως ανακοίνωσε η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Un puissant séisme a frappé le nord-est du #Japon 🇯🇵vendredi soir.

L'Agence météorologique japonaise indique que le tremblement de terre de magnitude 6,3 s'est produit au large de la préfecture de Miyagi. – NHK pic.twitter.com/9zmUvU05xx — AsieNews (@AsiaNews_FR) May 15, 2026

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε ανοιχτά της ακτής του νομού Μιγιάγκι και το εστιακό του βάθος υπολογίζεται στα 50 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την υπηρεσία, η οποία πρόσθεσε ότι δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Magnitude 6.3 Earthquake Strikes Northern Japan, No Tsunami Warning Issued

Read more: https://t.co/T8ffRjfJcF pic.twitter.com/cxpPwUhrBy May 15, 2026

Διαβάστε επίσης:

Στην Αραβική Θάλασσα η ναυαρχίδα του γαλλικού στόλου, το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, για… ουδέτερη αποστολή για το Ορμούζ

Η ΕΕ ψήφισε νέα ερμηνεία για τα «δικαιώματα» των μεταναστών που νομιμοποιεί τη δημιουργία κόμβων επιστροφής σε τρίτες χώρες

Bloomberg: Η Τουρκία ετοιμάζει νομοσχέδιο για ΑΟΖ 200 ναυτικών μιλίων











