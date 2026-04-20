Ιαπωνία: Σεισμός 7,5 Ρίχτερ στις βορειοανατολικές ακτές, χτύπησαν τα πρώτα κύματα τσουνάμι – «Εκκενώστε και ανεβείτε σε υψώματα» λέει η πρωθυπουργός (video)

Σεισμός μεγέθους 7,5 βαθμών έπληξε περιοχή ανοικτά των βορειοανατολικών ακτών της Ιαπωνίας, μετέδωσε το NHK.
Τσουνάμι ύψους έως και 3 μέτρων αναμένεται να φθάσει στην επαρχία Ιγουάτε του νησιού Χονσού και σε περιοχές του Χοκάιντο, σύμφωνα με την ειδοποίηση που εκδόθηκε.
Οι αρχές έχουν αρχίσει ήδη να εκκενώνουν λιμάνια και μαρίνες.
#ÚLTIMAHORA ⚠️ Docenas de barcos parten a toda máquina desde los puertos del norte de #Japón para huir del #tsunami.— eSPAINews (@eSPAINews_) April 20, 2026
Las olas podrían haber impactado ya en la prefectura de #Iwate.#japan #terremoto #seísmo #sismo #earthquake pic.twitter.com/6gW0M4BrAk
Ο σεισμός σημειώθηκε στις 16.53 τοπική ώρα στον Ειρηνικό, ανοικτά της επαρχίας Ιγουάτε.
Η δόνηση ήταν τόσο σφοδρή που συγκλόνισε τα ψηλά κτίρια μέχρι το Τόκιο, σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων. Τα σιδηροδρομικά δρομολόγια μάλιστα έχουν διακοπεί.
«Εκκενώστε αμέσως τις παράκτιες περιοχές και κινηθείτε προς ασφαλέστερες περιοχές, όπως υψώματα ή ασφαλή κτίρια. Τα κύματα του τσουνάμι μπορεί να πλήξουν επανειλημμένα. Μην εγκαταλείπετε τις ασφαλείς περιοχές μέχρι την άρση του συναγερμού», μετέδωσε το ραδιοτηλεοπιτκό δίκτυο NHK διακόπτοντας την ροή του προγράμματος.
Στις 11:40 έφτασε ένα πρώτο μικρό κύμα τσουνάμι μισού μέτρου με 70 εκατοστά σε ορισμένες ακτές, ωστόσο οι υπηρεσίες προειδοποιούν για κύματα από ένα έως και 3 μέτρα στις βορειοανατολικές ακτές της χώρας μέσα στην επόμενη ώρα (ως τις 12:30 με 13:00 Ελλάδος). Συνολικά σε έξι περιοχές έχουν φτάσει κύματα, αλλά οι αρχές περιμένουν κι άλλα κυματα, μεγαλύτερου ύψους.
