ΔΕΥΤΕΡΑ 20.04.2026 13:18
20.04.2026 11:20

Ιαπωνία: Σεισμός 7,5 Ρίχτερ στις βορειοανατολικές ακτές, χτύπησαν τα πρώτα κύματα τσουνάμι – «Εκκενώστε και ανεβείτε σε υψώματα» λέει η πρωθυπουργός (video)

Σεισμός μεγέθους 7,5 βαθμών έπληξε περιοχή ανοικτά των βορειοανατολικών ακτών της Ιαπωνίας, μετέδωσε το NHK.

Τσουνάμι ύψους έως και 3 μέτρων αναμένεται να φθάσει στην επαρχία Ιγουάτε του νησιού Χονσού και σε περιοχές του Χοκάιντο, σύμφωνα με την ειδοποίηση που εκδόθηκε.

Οι αρχές έχουν αρχίσει ήδη να εκκενώνουν λιμάνια και μαρίνες.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 16.53 τοπική ώρα στον Ειρηνικό, ανοικτά της επαρχίας Ιγουάτε.

Η δόνηση ήταν τόσο σφοδρή που συγκλόνισε τα ψηλά κτίρια μέχρι το Τόκιο, σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων. Τα σιδηροδρομικά δρομολόγια μάλιστα έχουν διακοπεί.

«Εκκενώστε αμέσως τις παράκτιες περιοχές και κινηθείτε προς ασφαλέστερες περιοχές, όπως υψώματα ή ασφαλή κτίρια. Τα κύματα του τσουνάμι μπορεί να πλήξουν επανειλημμένα. Μην εγκαταλείπετε τις ασφαλείς περιοχές μέχρι την άρση του συναγερμού», μετέδωσε το ραδιοτηλεοπιτκό δίκτυο NHK διακόπτοντας την ροή του προγράμματος.

Έφτασαν τα πρώτα κύματα τσουνάμι

Στις 11:40 έφτασε ένα πρώτο μικρό κύμα τσουνάμι μισού μέτρου με 70 εκατοστά σε ορισμένες ακτές, ωστόσο οι υπηρεσίες προειδοποιούν για κύματα από ένα έως και 3 μέτρα στις βορειοανατολικές ακτές της χώρας μέσα στην επόμενη ώρα (ως τις 12:30 με 13:00 Ελλάδος). Συνολικά σε έξι περιοχές έχουν φτάσει κύματα, αλλά οι αρχές περιμένουν κι άλλα κυματα, μεγαλύτερου ύψους.

Διαβάστε επίσης:

Τίγρη αναγκασμένη να δίνει «παραστάσεις» σε τσίρκο πήδησε στον χώρο του κοινού (Video)

Ιράν: Δύο ακόμα εκτελέσεις για σχέσεις με τη Μοσάντ

Λίβανος: Οι IDF παραδέχθηκαν ότι στρατιώτης τους βεβήλωσε άγαλμα του Ιησού (Videos)

Ισραήλ: Μεγάλη αμηχανία και διαρκείς συγγνώμες για τη βεβήλωση αγάλματος του Ιησού από στρατιώτη του IDF (Video)

Ιταλία: Έφοδοι των καραμπινιέρων για παράνομες παρακολουθήσεις από ομάδα πρώην μελών των ιταλικών υπηρεσιών ασφαλείας

Συγκίνηση και παρατεταμένο χειροκρότημα στον Έντι Μέρφι – Παρέλαβε βραβείο για το σύνολο του έργου του (Video/Photos)

Τροχαίο δυστύχημα στην Πέλλα – Νεκρός 51χρονος μετά από ανατροπή ΙΧ

ΑΝΤ1 και Χαζηνικολάου συνεχίζουν και την επόμενη διετία

510: Σκάλα Ωρωπού - Ζηρίνειο σε 1 ώρα, φωτογραφίες και βίντεο από το πρώτο δρομολόγιο της νέας λεωφορειακής γραμμής

Συρίγος σε Αναστασοπούλου: «Σταυρό κουβαλάς με τον Πορτοσάλτε» - «Αγωνιστικούς χαιρετισμούς» (Video)

Τετ α τετ με νόημα και... αγωνία, Φλωρίδη – Κοβέσι την Τετάρτη

Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

Το νέο σενάριο για εκλογές, η κρίση Λαζαρίδη και πώς έμπλεξε την Ντόρα ο «ωραίος», η αγωνία του ΠΑΣΟΚ για τα νέα κόμματα και το μήνυμα του Τσίπρα  

Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

