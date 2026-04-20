Τίγρη αναγκασμένη να δίνει «παραστάσεις» σε τσίρκο πήδησε στον χώρο του κοινού (Video)

Μία τίγρη από τις πολλές που ζουν σε άθλιες συνθήκες όπου ακόμη επιτρέπεται να τις εκθέτουν ως θέαμα σε τσίρκο, πήδηξε προς το κοινό που παρακολοθούσε το «σόου».

Η τίγρη που βρισκόταν, μαζί με άλλες, σε περιφραγμένο χώρο με φωτιές και «θηριοδαμαστές» πήδηξε στη διάρκεια της «παράστασης» προς το κοινό, το οποίο τρομοκρατήθηκε, αν και μέχρι εκείνη την ώρα προφανώς δεν το ενοχλούσε ότι άγρια ζώα ήταν αναγκασμένα να εκτελούν «ακροβατικά» προς τέρψη του.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Ροστόφ της Ρωσίας, με την τίγρη να προκαλεί πανικό.

🐅 A tiger jumped over a barrier straight into the audience at a circus in Rostov



At the start of the performance, the barrier collapsed, the animals got scared — and one of the predators leapt into the crowd.



People rushed to leave their seats and run outside.



It appears that… pic.twitter.com/80USabjBJv — NEXTA (@nexta_tv) April 19, 2026

Ο κόσμος πήγε να φύγει, ενώ οι υπεύθυνοι έλεγαν στο κοινό να παραμείνει στη θέση του ώστε να μην αναστατωθεί ακόμη περισσότερο η αιχμάλωτη τίγρη.

Τελικά η τίγρη ακινητοποιήθηκε και ξαναγύρισε στην αιχμαλωσία προκειμένου να «διασκεδάζει» το… φιλοθέαμον κοινό…



Διαβάστε επίσης:

Ιράν: Δύο ακόμα εκτελέσεις για σχέσεις με τη Μοσάντ

Λίβανος: Οι IDF παραδέχθηκαν ότι στρατιώτης τους βεβήλωσε άγαλμα του Ιησού (Videos)

SOUTHCOM: Νέο φονικό πλήγμα των ΗΠΑ σε σκάφος «διακινητών ναρκωτικών» στην Καραϊβική – Τρεις νεκροί (video)