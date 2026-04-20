ΔΕΥΤΕΡΑ 20.04.2026 11:10
20.04.2026 09:10

Λίβανος: Οι IDF παραδέχθηκαν ότι στρατιώτης τους βεβήλωσε άγαλμα του Ιησού (Videos)

israeli_soldier_christ_new_1

Μπορεί οι συνεχίζομενες επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο και τα εκατοντάδες θύματα – μεταξύ αυτών και άμαχοι – να αντιμετωπίζονται με σχετική ανοχή από την παγκόσμια κοινότητα, ωστόσο, ο ισραηλινός στρατός βρέθηκε σε μεγάλη αμηχανία όταν αποκαλύφθηκε βίντεο μέλους του να βεβηλώνει άγαλμα του Ιησού.

Οι IDF, λοιπόν, επιβεβαίωσαν ότι στρατιώτης τους προκάλεσε φθορές σε άγαλμα του Ιησού στον νότιο Λίβανο, διαβεβαιώνοντας πως αντιμετωπίζουν το συμβάν με «μεγάλη αυστηρότητα» και προσθέτοντας ότι η συμπεριφορά του στρατιώτη «δεν συνάδει με τις αξίες» που αναμένει να εφαρμόζουν τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων.

Νωρίτερα, στα social media είχε κυκλοφορήσει φωτογραφία που «απαθανάτιζε» στρατιώτη του Ισραήλ να χτυπά με σφυρί πεσμένο άγαλμα που εικονίζει τον Ιησού πάνω στον σταυρό. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας που διενεργείται ο στρατιώτης συμμετέχει σε επιχειρήσεις του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με τους IDF, θα ληφθούν τα προσήκοντα μέτρα σε βάρος όσων ενέχονται στο συμβάν και θα προσφερθεί βοήθεια στην κοινότητα για την αποκατάσταση του θρησκευτικού συμβόλου, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως καταστρέφει «τρομοκρατικές υποδομές» της Χεζμπολά στον νότιο Λίβανο και δεν έχει «πρόθεση» να προκαλέσει φθορές σε πολιτικές υποδομές, χώρους λατρείας ή θρησκευτικά σύμβολα.

Σημειώνεται ότι κατά την τελευταία τους επίθεση στο Λίβανο, οι αεροπορικές επιδρομές του IDF στο Λίβανο έχουν προκαλέσει σημαντικές ζημιές στην πολιτιστική κληρονομιά, σε ιστορικά μνημεία και σε ολόκληρα χωριά, ιδίως στο νότο. Σημαντικά μνημεία, μεταξύ των οποίων περιοχές κοντά στο μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στην Τύρο και αρχαία κτίσματα στο Μπαάλμπεκ, έχουν υποστεί ζημιές, ενώ αμέτρητα τοπικά τζαμιά, εκκλησίες και κτίρια της οθωμανικής εποχής έχουν καταστραφεί.

