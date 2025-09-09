To Ισραήλ βομβάρδισε τη Ντόχα – Στόχος η διαπραγματευτική αντιπροσωπεία της Χαμάς – Για «άνανδρη επίθεση» μιλά το Κατάρ, πανηγυρίζει ο Νετανιάχου

Το Ισραήλ επιτέθηκε στην «ανώτερη ηγεσία» της Χαμάς, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο IDF, την Τρίτη καθώς λίγο νωρίτερα έγινε γνωστό πως ακούστηκαν πολλαπλές εκρήξεις στη Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ .

«Για χρόνια, αυτά τα μέλη της ηγεσίας της Χαμάς ηγούνται των επιχειρήσεων της τρομοκρατικής οργάνωσης, είναι άμεσα υπεύθυνα για τη βάναυση σφαγή της 7ης Οκτωβρίου και έχουν οργανώσει και διαχειριστεί τον πόλεμο κατά του Κράτους του Ισραήλ», ανέφερε ο IDF.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χαγιέ, φέρεται να σκοτώθηκε κατά την ισραηλινή επιδρομή στη Ντόχα του Κατάρ, σύμφωνα με το σαουδαραβικό κανάλι Al Arabiya. Νεκρός φέρεται επίσης να είναι και ο Ζαχέρ Τζαμπαρίν, ανώτερο στέλεχος της οργάνωσης. Ωστόσο, πηγές της Χαμάς διαψεύδουν τις πληροφορίες, και λένε ότι τα μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας επέζησαν της επίθεσης.

«Σε ένα νέο σιωνιστικό έγκλημα, η διαπραγματευτική αντιπροσωπεία της Χαμάς έγινε στόχος κατά τη διάρκεια συνάντησης στη Ντόχα για να συζητήσουν την πρόταση του προέδρου Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε αξιωματούχος της Χαμάς, ο οποίος αρνήθηκε να κατονομαστεί.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε την έναρξη διαπραγματεύσεων για την απελευθέρωση όλων των ομήρων, λίγες ημέρες αφότου η Χαμάς ενέκρινε μια νέα πρόταση κατάπαυσης του πυρός που παρουσίασαν οι μεσολαβητές (Αίγυπτος, Κατάρ και Ηνωμένες Πολιτείες).

Πηγές κοντά στη Χαμάς φέρονται να ανέφεραν ότι η τελευταία πρόταση των ΗΠΑ για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός/ομηρίας ήταν μια «απάτη που στόχευε στο να φέρει τα μέλη της Χαμάς σε συζήτηση με σκοπό να τους επιτεθούν».

Σύμφωνα με το ισραηλινό κανάλι 12, που επικαλείται ανώτερο αξιωματούχο του Τελ Αβίβ, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το πράσινο φως για την επίθεση στο Κατάρ.

ISRAELI CHANNEL 12 CITING ISRAELI OFFICIAL SAYING TRUMP GAVE GREEN LIGHT FOR ATTACK ON HAMAS LEADERSHIP IN QATAR September 9, 2025

Λίγο νωρίτερα, μάρτυρες ανέφεραν ότι ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις στην περιοχή Katara Village της Ντόχα, στο Κατάρ.

BREAKING NEWS: Reports of explosions in Doha, Qatar pic.twitter.com/4feazTKKwU — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) September 9, 2025

Ένας κάτοικος που ζει στην Ντόχα δήλωσε στο Al Arabiya English ότι άκουσε τουλάχιστον πέντε εκρήξεις.

Senior Israeli 🇮🇱 told Barak Ravid that the explosion in Doha 🇶🇦 is an assassination operation against Hamas leaders



Several blasts were heard in Qatar's Doha on Tuesday, Reuters witnesses said.



Smoke was seen rising over the Katara District in the capital, an eyewitness said… https://t.co/6Kd1mOEZvT pic.twitter.com/cs1BGEHLG8 September 9, 2025

Σύμφωνα με το Axios, που επικαλείται Ισραηλινό αξιωματούχο, επρόκειτο για επιχείρηση εξουδετέρωσης ανώτερων στελεχών της Χαμάς, στο έδαφος της Κατάρ.

Foreign reports: Explosions in Doha, the capital of Qatar. First footage from Doha, the capital of Qatar. Did Hamas officials just die? pic.twitter.com/HIFI6B5Xzy — Israel News Pulse (@israelnewspulse) September 9, 2025

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Κωνσταντίνος Φίλης, πρόεδρος του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης και Διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων, δίνει τη δική του εκδοχή για την επίθεση στη Ντόχα: «Απ’ ότι φαίνεται πρόκειται για επίθεση του Ισραήλ στην αντιπροσωπεία της Χαμάς, ενώ γινόντουσαν διαβουλεύσεις επί της αμερικανικής πρότασης. Απίθανη εξέλιξη, αν επιβεβαιωθεί».

Απ’ ότι φαίνεται πρόκειται για επίθεση του Ισραήλ στην αντιπροσωπεία της Χαμάς, ενώ γινόντουσαν διαβουλεύσεις επί της αμερικανικής πρότασης. Απίθανη εξέλιξη, αν επιβεβαιωθεί. https://t.co/pQEXv1yJP6 — Constantinos Filis (@confilis) September 9, 2025

Αντίδραση από το Κατάρ

Το Κατάρ καταδίκασε την «άνανδρη ισραηλινή επίθεση» με στόχο υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς στην Ντόχα.

Η επίθεση αυτή συνιστά κατάφωρη παραβίαση όλου του διεθνούς δικαίου, ανέφερε η κυβέρνηση.

Το Κατάρ πρόσθεσε ότι «η έρευνα συνεχίζεται στο ανώτατο επίπεδο».

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμεντ Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, συναντήθηκε χθες με τους διαπραγματευτές της Χαμάς. Η αντιπροσωπεία της αποφάσισε στη συνέχεια να συναντηθεί ξανά σήμερα για να συζητήσει την πρόταση, ταξιδεύοντας από την Τουρκία στο Κατάρ όπου πραγματοποιήθηκε η επιδρομή», τόνισε αξιωματούχος.

«Ωστόσο, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν, οι Ισραηλινοί υπονόμευσαν τις ελπίδες για ειρήνη, παρατείνοντας περαιτέρω τον πόλεμο και περιπλέκοντας τις προσπάθειες για την επιστροφή των ομήρων», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ανώτερος αξιωματούχος του Κατάρ.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει εάν το Ισραήλ συντόνισε αυτήν την επίθεση με τις ΗΠΑ, αν και το Κατάρ υπήρξε βασικός σύμμαχος των ΗΠΑ τόσο για τις κυβερνήσεις Μπάιντεν όσο και για τον Τραμπ τα τελευταία χρόνια, με την ιδιότητά του ως σημαντικού συμμάχου εκτός ΝΑΤΟ να του εξασφαλίζει φαινομενική ασυλία από τέτοιες επιχειρήσεις.

Η σημασία του για τις ΗΠΑ υπογραμμίστηκε περαιτέρω με την επίσκεψη του Τραμπ στο Κατάρ κατά τη διάρκεια του πρώτου ταξιδιού του στη Μέση Ανατολή από την επανεκλογή του, που σηματοδοτήθηκε από την ανακοίνωση επενδύσεων 1,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων από το Κατάρ και ενός πολυτελούς τζετ 400 εκατομμυρίων δολαρίων που θα δωριστεί στον Τραμπ.

Η ηγεσία του Κατάρ έχει περαιτέρω στενές σχέσεις με βασικούς αξιωματούχους των ΗΠΑ, όπως ο Στιβ Γουίτκοφ, του οποίου οι δεκαετιών επιχειρηματικοί δεσμοί με το Κατάρ έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τον προσανατολισμό του στην περιοχή.

Η αμερικανική πρεσβεία στην Ντόχα εξέδωσε εντολή οι Αμερικανοί πολίτες που βρίσκονται στο Κατάρ να αναζητήσουν καταφύγιο, στον απόηχο της ισραηλινής επιδρομής κατά ηγετικών στελεχών της Χαμάς.

Νετανιάχου: Τα πλήγματα εναντίον ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ είναι «εξ ολοκλήρου ισραηλινή επιχείρηση»

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση του Ισραήλ εναντίον ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ.

«Η σημερινή ενέργεια εναντίον των κορυφαίων αρχηγών τρομοκρατών της Χαμάς ήταν μια εντελώς ανεξάρτητη ισραηλινή επιχείρηση», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του πρωθυπουργού.

«Το Ισραήλ την ξεκίνησε, το Ισραήλ την διεξήγαγε και το Ισραήλ αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη».

Η Ιορδανία καταδικάζει την ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ

Η Ιορδανία καταδίκασε την ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα ως «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου», ενώ δεσμεύτηκε να υποστηρίξει το Κατάρ εάν επιλέξει να απαντήσει στη βία, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της σε ανακοίνωσή του.

«Στεκόμαστε στο πλευρό των αδελφών μας στο Κατάρ και εκφράζουμε την απόλυτη αλληλεγγύη μας προς αυτούς σε οποιαδήποτε μέτρα λάβουν κατά αυτής της επιθετικότητας και για την προστασία της ασφάλειας, της σταθερότητας και της κυριαρχίας τους», έγραψε ο Ιορδανός Υπουργός Εξωτερικών και Αποδήμων, Αϊμάν Σαφάντι.

«Το Ισραήλ θα συνεχίσει την επιθετικότητά του, τους βάναυσους πολέμους του, τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και την απειλή του για την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, εκτός εάν η διεθνής κοινότητα, και ιδίως το Συμβούλιο Ασφαλείας, λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή και τον περιορισμό της επιθετικότητάς του», συνέχισε.

Η Τεχεράνη καταδικάζει την «επικίνδυνη» επίθεση

Η ισραηλινή επίθεση σε υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς στο Κατάρ είναι «επικίνδυνη» και «παραβιάζει το διεθνές δίκαιο», δήλωσε ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, μεταδίδουν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Αυτή η εξαιρετικά επικίνδυνη και εγκληματική ενέργεια συνιστά κατάφωρη παραβίαση όλων των διεθνών κανόνων και ρυθμίσεων, είναι ένα πλήγμα στην εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Κατάρ», είπε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαΐ.

Ο Ισλαμικός Τζιχάντ καταδικάζει την επίθεση

Ο Ισλαμικός Τζιχάντ, η δεύτερη ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση στη Λωρίδα της Γάζας, καταδίκασε την ισραηλινή επίθεση εναντίον των ηγετών της Χαμάς στην πρωτεύουσα του Κατάρ, την Ντόχα.

«Το γεγονός ότι στοχοποιήθηκε μια σύνοδος των ηγετών της Χαμάς στην πρωτεύουσα του Κατάρ συνιστά κατάφωρη εγκληματική ενέργεια, που παραβιάζει όλους τους κανόνες και τις ανθρώπινες αξίες, καθώς και τους πιο στοιχειώδεις διεθνούς νόμους και κανόνες», ανέφερε σε μια ανακοίνωσή της.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες καταδικάζει την «παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας» του Κατάρ

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε την «κατάφωρη παραβίαση» της κυριαρχίας του Κατάρ, μετά τα ισραηλινά πλήγματα στην Ντόχα.

«Μόλις πληροφορηθήκαμε τις ισραηλινές επιθέσεις στο Κατάρ, μια χώρα που διαδραματίζει θετικό ρόλο για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός (στη Λωρίδα της Γάζας) και την απελευθέρωση των ομήρων. Καταδικάζω αυτήν την κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Κατάρ», είπε στους δημοσιογράφους.

«Όλες οι πλευρές πρέπει να εργαστούν για να επιτευχθεί μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός, όχι για να την καταστρέψουν», πρόσθεσε.

