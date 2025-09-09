Το Κατάρ αναστέλλει τη διαμεσολάβηση στον πόλεμο της Γάζας μετά την ισραηλινή επίθεση στο έδαφός του

Το Κατάρ ανέστειλε τις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για μια συμφωνία ομήρων και εκεχειρίας στη Γάζα, σε απάντηση σε μια ισραηλινή επίθεση στο έδαφός του που στόχευε τους ηγέτες της Χαμάς, ανακοίνωσε την Τρίτη η Ντόχα.

«Οι οικογένειες των ομήρων παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Ντόχα με βαθιά ανησυχία και έντονο άγχος», δήλωσε το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοούμενων Οικογενειών. «Ένας σοβαρός φόβος υπάρχει τώρα για το τίμημα που μπορεί να πληρώσουν οι όμηροι».

«Η πιθανότητα να τους φέρουμε πίσω είναι μικρότερη από ποτέ, με ένα πράγμα να είναι απολύτως βέβαιο – ο χρόνος τους τελειώνει».

Η Εϊνάβ Ζανγκάουκερ, μητέρα του ομήρου Ματάν Ζανγκάουκερ, τόνισε: «Ίσως αυτή τη στιγμή ο πρωθυπουργός να έχει δολοφονήσει τον Ματάν μου, να έχει σφραγίσει τη μοίρα του».

«Όποιος αποφασίσει να θέσει σε κίνδυνο σκόπιμα τη ζωή του Ματάν μου, τον δολοφονεί. Γιατί επιμένει να ανατινάζει κάθε ευκαιρία για συμφωνία; Αυτό αφορά τη ζωή του παιδιού μου!!!»

Η Ζανγκάουκερ και το φόρουμ ζήτησαν τον τερματισμό του πολέμου και απαίτησαν από την ισραηλινή κυβέρνηση να παρουσιάσει ένα οργανωμένο σχέδιο για μια συνολική συμφωνία.

Τη Δευτέρα, ένας αξιωματούχος που ενημερώθηκε για τις συνομιλίες για τη συμφωνία ομήρων δήλωσε στο Reuters ότι ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, πίεσε τους πολιτικούς ηγέτες της Χαμάς να «ανταποκριθούν θετικά» στην τελευταία συμφωνία που πρότειναν οι ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στη Ντόχα.

«Ο πρωθυπουργός του Κατάρ πίεσε τη Χαμάς να ανταποκριθεί θετικά στην τελευταία αμερικανική πρόταση, η οποία διαβιβάστηκε μέσω μεσολαβητών και αποσκοπούσε στην εξασφάλιση συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων στη Γάζα», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Μια διπλωματική πηγή δήλωσε νωρίτερα την Τρίτη στην εφημερίδα The Jerusalem Post ότι «η Χαμάς έλαβε τη νέα πρόταση από τους Καταριανούς, την οποία εμείς [το Ισραήλ] λάβαμε από τον Γουίτκοφ την περασμένη εβδομάδα στο Παρίσι.

«Ο πρωθυπουργός συναντήθηκε χθες με την ηγεσία της Χαμάς και αποφάσισαν να συναντηθούν ξανά σήμερα για να συζητήσουν την πρόταση, η οποία έφτασε από την Τουρκία», ανέφερε η πηγή.

«Όπως συνέβη και πριν, οι Ισραηλινοί υπονόμευσαν τις ελπίδες για ειρήνη, παρατείνοντας περαιτέρω τον πόλεμο και περιπλέκοντας τις προσπάθειες για την επιστροφή των ομήρων», απάντησε το Κατάρ.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις και η Shin Bet επιβεβαίωσαν ότι το Ισραήλ είχε επιχειρήσει να δολοφονήσει μέλη της ηγεσίας της Χαμάς στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα. Ο Χαλίλ αλ-Χάγια, ηγέτης της Χαμάς, ήταν ένας από τους στόχους των επιχειρήσεων, επιβεβαίωσε ένας Ισραηλινός αξιωματούχος. Ο θάνατός του δεν έχει επιβεβαιωθεί.

