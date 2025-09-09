search
ΤΡΙΤΗ 09.09.2025 16:02
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.09.2025 15:53

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν της Χαμάς ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση σε σταθμό λεωφορείων στην Ιερουσαλήμ

09.09.2025 15:53
israel_new

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν της Χαμάς ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στην Ιερουσαλήμ χθες, σύμφωνα με το Reuters.

Έξι νεκροί και τουλάχιστον 10 τραυματίες είναι ο απολογισμός της ένοπλης επίθεσης που έγινε το πρωί της Δευτέρας (8/9) σε σταθμό λεωφορείου στην Ιερουσαλήμ.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για «μεγάλης κλίμακας» από πυρά πυροβόλων σε τραμ και σε λεωφορείο.

Το ισραηλινό channel 12 μετέδωσε ότι ένοπλοι επιβιβάστηκαν σε λεωφορείο και σκότωσαν εν ψυχρώ επιβάτες, ενώ σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στη βόρεια είσοδο επί της οδού Γιγκάλ Γιαντίν που οδηγεί σε εβραϊκούς οικισμούς της ανατολικής Ιερουσαλήμ.

Η αστυνομία έκανε γνωστό ότι εξουδετερώθηκαν οι δύο δράστες επί τόπου και η επίθεση διερευνάται, σύμφωνα με δήλωση της αστυνομίας.

Σύμφωνα με την Jerusalem Postτέσσερις από τους νεκρούς εντοπίστηκαν στο σημείο του συμβάντος, ενώ το πέμπτο υπέκυψε στα τραύματά του όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Διαβάστε επίσης:

Ντόναλντ Τραμπ: Πώς η προεδρία τον έκανε κατά 3,4 δισ. πλουσιότερο σε έναν χρόνο – Ο ρόλος των κρυπτονομισμάτων

Στο Ελιζέ ο πρωθυπουργός Μπαϊρού για να υποβάλει επίσημα την παραίτησή του στον πρόεδρο Μακρόν

Σε γραμμή… Κομισιόν το Λονδίνο – Κλείνει τα μάτια στη γενοκτονία στη Γάζα, «δεν έχουμε καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
israel_new
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν της Χαμάς ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση σε σταθμό λεωφορείων στην Ιερουσαλήμ

denis matsuev
ΕΛΛΑΔΑ

Αιφνιδιαστική ακύρωση συναυλίας του Ρώσου πιανίστα Ντένις Ματσούεφ λόγω… Ουκρανίας

kreas-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Εκτός ελέγχου οι ανατιμήσεις στο κρέας, πάνω και από 50% – Εκτοξεύεται στα 20 ευρώ το μοσχάρι

ippokrateio_0909_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

ΙΣΑ: Ζητάει τα στοιχεία του γιατρού που συνελήφθη για «φακελάκι» στο «Ιπποκράτειο»

patra iatrodikastiki ipiresia – new
ΕΛΛΑΔΑ

Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πάτρας: Ερωτήματα για θάνατο βρέφους 2,5 μηνών – Έφερε κακώσεις στο κεφάλι και αποδόθηκε σε φυσιολογικά αίτια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
viktor-dimas-gamos
LIFESTYLE

Ο Πύρρος Δήμας πάντρεψε τον γιο του στο Λιτόχωρο - Ποια είναι η σύζυγός του

bezos_dadakaridis
LIFESTYLE

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Το συγκινητικό μήνυμα για τον Γιάννη Μπέζο, η αγκαλιά και το χειροκρότημα (Video)

kat
ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα επέστρεψαν το βράδυ του Σαββάτου οι δύο Έλληνες από την Κένυα - Νοσηλεύονται στο ΚΑΤ

SEISMOGRAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα Εύβοιας - Ταρακούνησε και την Αττική, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές (Video)

evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 09.09.2025 16:00
israel_new
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν της Χαμάς ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση σε σταθμό λεωφορείων στην Ιερουσαλήμ

denis matsuev
ΕΛΛΑΔΑ

Αιφνιδιαστική ακύρωση συναυλίας του Ρώσου πιανίστα Ντένις Ματσούεφ λόγω… Ουκρανίας

kreas-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Εκτός ελέγχου οι ανατιμήσεις στο κρέας, πάνω και από 50% – Εκτοξεύεται στα 20 ευρώ το μοσχάρι

1 / 3