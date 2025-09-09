Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν της Χαμάς ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση σε σταθμό λεωφορείων στην Ιερουσαλήμ

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν της Χαμάς ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στην Ιερουσαλήμ χθες, σύμφωνα με το Reuters.

Έξι νεκροί και τουλάχιστον 10 τραυματίες είναι ο απολογισμός της ένοπλης επίθεσης που έγινε το πρωί της Δευτέρας (8/9) σε σταθμό λεωφορείου στην Ιερουσαλήμ.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για «μεγάλης κλίμακας» από πυρά πυροβόλων σε τραμ και σε λεωφορείο.

Το ισραηλινό channel 12 μετέδωσε ότι ένοπλοι επιβιβάστηκαν σε λεωφορείο και σκότωσαν εν ψυχρώ επιβάτες, ενώ σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στη βόρεια είσοδο επί της οδού Γιγκάλ Γιαντίν που οδηγεί σε εβραϊκούς οικισμούς της ανατολικής Ιερουσαλήμ.

Η αστυνομία έκανε γνωστό ότι εξουδετερώθηκαν οι δύο δράστες επί τόπου και η επίθεση διερευνάται, σύμφωνα με δήλωση της αστυνομίας.

Σύμφωνα με την Jerusalem Post, τέσσερις από τους νεκρούς εντοπίστηκαν στο σημείο του συμβάντος, ενώ το πέμπτο υπέκυψε στα τραύματά του όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

