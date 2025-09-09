Σε γραμμή… Κομισιόν το Λονδίνο – Κλείνει τα μάτια στη γενοκτονία στη Γάζα, «δεν έχουμε καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα»

Όσο τα εγκλήματα πολέμου με την υπογραφή Νετανιάχου συνεχίζονται στη Γάζα, η Βρετανία υποστηρίζει σύμφωνα με κυβερνητική επιστολή, ότι δεν έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία σε βάρος των Παλαιστινίων στη Γάζα παρά τα δεινά που βιώνουν οι άμαχοι.

Ο Ντέιβιντ Λάμι, ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας έως την Παρασκευή, έγραψε σε επιστολή με ημερομηνία 1η Σεπτεμβρίου απευθυνόμενος σε κοινοβουλευτική επιτροπή ότι η κυβέρνηση έχει εξετάσει προσεκτικά την πιθανότητα της γενοκτονίας.

«Σε ό,τι αφορά τη Σύμβαση περί Γενοκτονίας, το έγκλημα της γενοκτονίας συμβαίνει μόνο όταν υπάρχει συγκεκριμένη “πρόθεση να εξοντωθεί, στο σύνολό της ή μερικώς, μια εθνική, εθνοτική, φυλετική ή θρησκευτική ομάδα”», ανέφερε ο Λάμι στην επιστολή στην οποία είχε πρόσβαση το Reuters.

«Η κυβέρνηση δεν έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ ενεργεί με αυτό τον σκοπό».

Ο Λάμι ήταν υπουργός Εξωτερικών από τα μέσα του 2024 έως την Παρασκευή όταν αντικαταστάθηκε από την Ιβέτ Κούπερ και ανέλαβε τη θέση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης στο πλαίσιο ανασχηματισμού.

Σύμφωνα με την επιστολή του: «Ο υψηλός αριθμός θυμάτων, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, και η εκτεταμένη καταστροφή στη Γάζα είναι εντελώς φρικτά. Το Ισραήλ πρέπει να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για να αποτρέψει και να περιορίσει τα δεινά που προκαλεί αυτή η σύγκρουση».

Η πάγια θέση της βρετανικής κυβέρνησης είναι ότι η γενοκτονία θα πρέπει να διαπιστώνεται από τα δικαστήρια.

Υπενθυμίζεται ότι και ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Ανουάρ Ελ Ανούνι είχε σχολιάσει αντιστοίχως πριν λίγες ημέρες: «Η διαπίστωση του κατά πόσον έχουν διαπραχθεί διεθνή εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένης της γενοκτονίας, εμπίπτει στην αρμοδιότητα των εθνικών δικαστηρίων, καθώς και των διεθνών δικαστηρίων, τα οποία ενδέχεται να έχουν δικαιοδοσία. Και ο νομικός χαρακτηρισμός μιας τέτοιας πράξης, μιας πράξης γενοκτονίας, απαιτεί την ορθή διαπίστωση των γεγονότων και την εύλογη νομολογία».

Ο πόλεμος στη Γάζα έχει παρόλα αυτά προκαλέσει ένταση στις σχέσεις Βρετανίας-Ισραήλ.

Η ισραηλινή κυβέρνηση έχει εξοργιστεί από το σχέδιο της Βρετανίας να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος και να εμποδίσει Ισραηλινούς αξιωματούχους να παρευρεθούν στο μεγαλύτερη έκθεση αμυντικού εξοπλισμού της χώρας αυτή την εβδομάδα. Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ αναμένεται στο Λονδίνο και προγραμματίζεται να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Το Ισραήλ κατηγορείται ευρέως για το έγκλημα της γενοκτονίας σε σχέση με τη σχεδόν διετή σφαγή που διαπράττει στον παλαιστινιακό θύλακα που έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 64.000 ανθρώπους.

Διαβάστε επίσης:

Γαβριήλ Κατωπόδης: Ο κεντροαριστερός Λευκαδίτης γκρεμίζει τον Μιλέι στην Αργεντινή – Τι σημαίνει η νίκη του στο Μπουένος Άιρες

Γαλλία: Χωρίς… ζώνη προστασίας ο Μακρόν, τρέχει και δεν φτάνει για να βρει πρωθυπουργό

Νέα κόντρα Τραμπ και Δημοκρατικών για την Εθνοφρουρά με αφορμή τον φόνο μιας Ουκρανής