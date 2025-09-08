search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.09.2025 22:04
ΚΟΣΜΟΣ

08.09.2025 20:08

Ο Νετανιάχου καλεί τους κατοίκους της πόλης της Γάζας να φύγουν – «Σας έχουν προειδοποιήσει, φύγετε τώρα!»

08.09.2025 20:08
netanyahu

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε σήμερα τους κατοίκους της πόλης της Γάζας να φύγουν το συντομότερο δυνατόν, λίγες ώρες αφότου το Ισραήλ προανήγγειλε ότι θα εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές στην περιοχή.

Απευθυνόμενος στους κατοίκους της πόλης της Γάζας, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ τόνισε: «Ακούστε με προσεκτικά: Σας έχουν προειδοποιήσει, φύγετε τώρα!».

Ο Νετανιάχου ανέφερε επίσης ότι οι ισραηλινές δυνάμεις ανασυντάσσονται και συγκεντρώνονται στην πόλη της Γάζας ενόψει χερσαίων επιχειρήσεων.

tavros ispania nekros – new
ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ισπανία: Σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή που ταύρος σκοτώνει 57χρονο σε φεστιβάλ

pame syntagma 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΜΕ: Συλλαλητήριο στο Σύνταγμα για το εργασιακό νομοσχέδιο (Photos)

Heathrow
ΚΟΣΜΟΣ

Εκκενώνουν τερματικό σταθμό στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου λόγω «περιστατικού με επικίνδυνα υλικά» (Video)

pierrakakis ANT1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης στον ΑΝΤ1: «Η κυβέρνηση επιλέγει να κάνει πατριωτικές φοροαπαλλαγές» – Πώς σχολίασε τον Τσίπρα (Video)

ekpaideutikoi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνιστικές Κινήσεις Εκπαιδευτικών: Κάλεσμα για συμμετοχή στην Πανελλαδική Σύσκεψη το Σάββατο (13/09)

viktor-dimas-gamos
LIFESTYLE

Ο Πύρρος Δήμας πάντρεψε τον γιο του στο Λιτόχωρο - Ποια είναι η σύζυγός του

LEX_NDP_FILE
ΜΟΥΣΙΚΗ

ΛΕΞ: Ο Ηρακλής «τινάζει στον αέρα» τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη - Έχει προγραμματιστεί αγώνας στο Καυτατζόγλειο

evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

nyfi-gampros
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νεόνυμφοι άφησαν τον γάμο και πήγαν στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη

tsigaro-kapnisma-new
ΥΓΕΙΑ

Μούχλα, νύχια και περιττώματα ζώων: Στοιχεία σοκ από αναλύσεις στο Χημείο του Κράτους για τα παράνομα καπνικά προϊόντα

