Τουλάχιστον 92 Αμερικανοί πολίτες, εθελοντές που πολεμούν στο πλευρό του ουκρανικού στρατού έχουν πεθάνει, αναφέρουν σε άρθρο τους οι New York Times.



Όπως επισημαίνει η αμερικανική εφημερίδα, αυτός ο αριθμός προέρχεται από το Εθνικό Μουσείο Ιστορίας της Ουκρανίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το μουσείο παρουσιάζει μια έκθεση για τους ξένους μαχητές στον τρέχοντα πόλεμο. Ο επιμελητής της έκθεσης Γιούρι Χόρπινιτς σημείωσε ότι «αρκετές χιλιάδες» Αμερικανοί υπηρετούσαν στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας. Με βάση τις εκτιμήσεις του μουσείου, τουλάχιστον 92 από αυτούς έχουν σκοτωθεί σε μάχες στην Ουκρανία.



Το άρθρο των NYT σημειώνει ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ, αποφασισμένη να αποφύγει οποιαδήποτε υπόνοια άμεσης σύγκρουσης μεταξύ αμερικανικών και ρωσικών στρατευμάτων, δεν παρέχει σχεδόν καμία βοήθεια στους εθελοντές μαχητές. Ο Ντόναλντ Τραμπ τηρεί σιγήν ιχθύος, πιθανώς για να μην διαταράξει την σχέση που έχει οικοδομήσει με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ωστόσο, μια μη κερδοσκοπική ομάδα των ΗΠΑ, το Ίδρυμα R.T. Weatherman, βοηθά Αμερικανούς που τραυματίστηκαν ενώ πολεμούσαν στον ουκρανικό στρατό, επιστρέφει λείψανα νεκρών στρατιωτών στις Ηνωμένες Πολιτείες και παρακολουθεί υποθέσεις όσων αγνοούνται στη μάχη.



Ανεξάρτητες εκτιμήσεις για τον αριθμό των Αμερικανών που προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους από το 2022 ποικίλλουν σημαντικά, από περισσότερους από 1.000 έως αρκετές χιλιάδες. Ο ουκρανικός στρατός δεν δημοσιεύει στοιχεία.



Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου, η σύνθεση των Αμερικανών εθελοντών έχει μεταβληθεί, με υψηλότερα ποσοστά ανθρώπων που δεν έχουν στρατιωτικό υπόβαθρο, είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία ή είναι βετεράνοι των ΗΠΑ που επιδιώκουν να επανεκκινήσουν στρατιωτικές σταδιοδρομίες που δεν τους είναι διαθέσιμες στην πατρίδα τους λόγω ηλικίας ή τραυματισμών.

