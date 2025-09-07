Τραμπ: Δηλώνει έτοιμος να προχωρήσει στη δεύτερη φάση κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Κυριακή από τον Λευκό Οίκο ότι είναι έτοιμος να περάσει στη δεύτερη φάση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Σημειώνεται ότι ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, είχε αναφέρει σε συνέντευξή του νωρίτερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη εξετάζουν έναν νέο γύρο κυρώσεων και δευτερογενών δασμών στη Ρωσία, με την ελπίδα ότι μια οικονομική «κατάρρευση» θα οδηγήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν σε ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία.

Ο ίδιος είπε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς μίλησαν την Παρασκευή με την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία στη συνέχεια συνομίλησε μαζί του για την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία.

