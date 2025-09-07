Σεισμός 4,9 Ρίχτερ στην Τουρκία

Σεισμός μεγέθους 4,9 Ρίχτερ ταρακούνησε την ανατολική Τουρκία το μεσημέρι της Κυριακής.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις της τουρκικής AFAD, ο σεισμός σημειώθηκε στο υπέδαφος του Σιντιργκί (αρχαίες Καρσεές), βορειοανατολικά της Μαγνησίας. Το εστιακό του βάθος ήταν στα 7,9 χιλιόμετρα.

Μάλιστα, τρία λεπτά αργότερα σημειώθηκε μετασεισμός 3,4 Ριχτερ και επίσης τρία λεπτά αργότερα νέος μετασεισμός 4,1 Ρίχτερ.

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια έκανε δηλώσεις μετά τον σεισμό. Ο υπουργός δήλωσε: «Σεισμός μεγέθους 4,9 βαθμών σημειώθηκε στο Σιντιργκί του Μπαλίκεσιρ. Όσον αφορά τον σεισμό, ο οποίος έγινε αισθητός και σε γειτονικές επαρχίες, η AFAD και όλες οι ομάδες των αρμόδιων φορέων μας ξεκίνησαν αμέσως επιτόπιες σαρώσεις. Εύχομαι στους πολίτες μας που επλήγησαν από τον σεισμό να γίνουν σύντομα καλά….».

Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και στη Σμύρνη και την κοντινή προς την περιοχή του σεισμού Προύσα.

