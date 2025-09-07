Τομ Χανκς: Ακυρώθηκε βράβευση του ηθοποιού από τη Στρατιωτική Ακαδημία λόγω… Τραμπ – Τον «έκαψε» η στήριξή του στον Μπάιντεν

Ο σύλλογος αποφοίτων της Στρατιωτικής Ακαδημίας των ΗΠΑ στο West Point ακύρωσε τελετή απονομής βραβείου στον ηθοποιό και υποστηρικτή των βετεράνων Τομ Χανκς, επικαλούμενος την ανάγκη η ακαδημία να επικεντρωθεί στην προετοιμασία μελλοντικών αξιωματικών για τον πόλεμο, έπειτα από διάφορες πολιτικές αντιπαραθέσεις που συνδέθηκαν με την κυβέρνηση Τραμπ και τάραξαν το ίδρυμα φέτος.

Σύμφωνα με την Washington Post, ο απόστρατος συνταγματάρχης Μαρκ Μπίγκερ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Συλλόγου Αποφοίτων του West Point, αποκάλυψε την απόφαση σε email προς τα μέλη της σχολής.

Ο Χανκς επρόκειτο να τιμηθεί με το Βραβείο Sylvanus Thayer, το οποίο απονέμεται σε έναν «εξέχοντα πολίτη» που δεν φοίτησε στο West Point, αλλά έχει ξεχωρίσει για την υπηρεσία του σύμφωνα με τα ιδανικά της ακαδημίας: «Καθήκον, Τιμή, Πατρίδα». Η τελετή και η παρέλαση είχαν προγραμματιστεί για τις 25 Σεπτεμβρίου.

Ο Μπίγκερ έγραψε ότι ο σύλλογος αποφοίτων, σε συνεννόηση με την ακαδημία, «δεν θα πραγματοποιήσει την τελετή απονομής του Βραβείου Thayer» όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, και ζήτησε συγγνώμη για την ακύρωση. Το email δεν ανέφερε αν το βραβείο ανακλήθηκε ή αν θα απονεμηθεί με άλλο τρόπο.

«Η απόφαση αυτή επιτρέπει στην Ακαδημία να συνεχίσει να επικεντρώνεται στην κύρια αποστολή της: να προετοιμάζει τους δόκιμους ώστε να ηγούνται, να μάχονται και να νικούν ως αξιωματικοί στη φονικότερη δύναμη του κόσμου, τον Στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε ο Μπίγκερ, ο οποίος έχει τιμηθεί με το Ασημένιο Αστέρι για ανδραγαθία στο Ιράκ. Η απόφαση σηματοδοτεί μια δραματική αλλαγή σε σχέση με τον Ιούνιο, όταν ο σύλλογος ανακοίνωσε τον Χανκς ως παραλήπτη του Βραβείου Thayer για το 2025.

Η ανακοίνωση επικαλέστηκε τη συμμετοχή του σε ταινίες που προβάλλουν αμερικανούς στρατιώτες, όπως το «Η Διάσωση του Στρατιώτη Ράιαν», ο «Φόρεστ Γκαμπ» και το «Greyhound». Επιπλέον, αναφέρθηκε η παραγωγή των σειρών «Band of Brothers» και «The Pacific» με θέμα τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς και η εκτενής δράση του υπέρ των βετεράνων. Ο Χανκς είχε επίσης πρωτοστατήσει στη δημιουργία του Μνημείου του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ουάσιγκτον, υποστήριξε την ανέγερση εθνικού μνημείου για τον πρόεδρο και στρατηγό Ντουάιτ Αϊζενχάουερ και υπηρέτησε ως εθνικός πρόεδρος μιας μεγάλης εκστρατείας συγκέντρωσης πόρων για το σημερινό Εθνικό Μουσείο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στη Νέα Ορλεάνη.

«Ο Τομ Χανκς έχει κάνει περισσότερα για τη θετική απεικόνιση του αμερικανού στρατιώτη, περισσότερα για τη φροντίδα του αμερικανού βετεράνου, των οικογενειών και των φροντιστών τους, και περισσότερα για το διαστημικό πρόγραμμα και τους θεσμούς της κυβέρνησης από πολλούς άλλους Αμερικανούς», είχε δηλώσει τον Ιούνιο ο Ρόμπερτ ΜακΝτόναλντ, πρώην υπουργός Υποθέσεων Βετεράνων και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου.

Ο Χανκς, στην ίδια ανακοίνωση, χαρακτήρισε την τιμή «λιτή και ουσιαστική». Στους προηγούμενους αποδέκτες περιλαμβάνονται πρόεδροι, υπουργοί άμυνας, διπλωμάτες, γερουσιαστές και δημοσιογράφοι. Ωστόσο, η προγραμματισμένη τελετή φαίνεται πως συγκρούστηκε με την πολιτική συγκυρία της εποχής Τραμπ.

Η Washington Post επισημαίνει ότι το 2020, ο Χανκς συμμετείχε σε εκδήλωση συγκέντρωσης πόρων για τον Τζο Μπάιντεν, ο οποίος κέρδισε τον Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές που ακολούθησαν, παρά τους αβάσιμους ισχυρισμούς του Τραμπ περί νοθείας. Λίγους μήνες αργότερα, μετά την εισβολή υποστηρικτών του Τραμπ στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021, ο Χανκς παρουσίασε την τηλεοπτική εκδήλωση «Celebrating America» που διοργάνωσε η Επιτροπή Ορκωμοσίας του Μπάιντεν. Τότε τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν γνωρίσει «βαθιές διαιρέσεις και ανησυχητική οξύτητα» τα τελευταία χρόνια.

Ο Χανκς συνεργάστηκε ξανά με τον Μπάιντεν έναν χρόνο μετά, ως αφηγητής ενός βίντεο που εξυμνούσε την επιμονή του αμερικανικού λαού καθώς η οικονομία ανέκαμπτε και η πανδημία της COVID-19 υποχωρούσε. Το 2016 είχε τιμηθεί από τον πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα με το «Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας» για το έργο του και την προσφορά του. Επίσης, σατίρισε υποστηρικτές του Τραμπ σε σκετς του «Saturday Night Live» το 2016 και ξανά το 2025.

Η ακύρωση της τελετής εντάσσεται σε μια σειρά αλλαγών στο West Point και σε άλλες στρατιωτικές ακαδημίες από την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία.

