Βατικανό: Επίσημα Άγιος της Καθολικής Εκκλησίας ο Κάρλο Ακούτις – Ο πρώτος της γενιάς των Millenials (Video)

Ένας έφηβος που πέθανε από λευχαιμία το 2006 έγινε την Κυριακή ο πρώτος άγιος της Καθολικής Εκκλησίας από τη γενιά των millennials, σε τελετή στο Βατικανό παρουσία περίπου 70.000 νέων πιστών από δεκάδες χώρες.

Ο Κάρλο Ακούτις, Βρετανικής καταγωγής Ιταλός που πέθανε σε ηλικία 15 ετών, έμαθε προγραμματισμό για να δημιουργεί ιστοσελίδες με στόχο τη διάδοση της πίστης του. Η ιστορία του έχει συγκεντρώσει ευρεία προσοχή από καθολικούς νέους, ενώ πλέον βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τη Μητέρα Τερέζα και τον Φραγκίσκο της Ασίζης.

With these words of the Formula of Canonization, Pope Leo XIV officially proclaimed Pier Giorgio Frassati and Carlo Acutis saints of the Catholic Church. pic.twitter.com/Kg7JwnZZFz — Vatican News (@VaticanNews) September 7, 2025

Εκατομμύρια πιστοί παρακολούθησαν από τις οθόνες τους σήμερα τον πάπα Λέοντα ΙΔ΄ να ανακηρύσσει άγιο τον Κάρλο Ακούτις στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

L'applauso dei fedeli in piazza San Pietro dopo che il #Papa ha proclamato santi Pier Giorgio #Frassati e Carlo #Acutis pic.twitter.com/xiRm4EjRum — Famiglia Cristiana (@fam_cristiana) September 7, 2025

Στην πρώτη τελετή αγιοκατάταξης της θητείας του ως ποντίφικας, ο Λέων ανακήρυξε επίσης άγιο έναν ιδιαίτερα αγαπητό Ιταλό που πέθανε σε νεαρή ηλικία, τον Πιερ Τζόρτζιο Φρασσάτι.

Pope Leo XIV greets the faithful in Saint Peter's Square following the canonisations of Carlo Acutis and Pier Giorgio Frassati pic.twitter.com/I6DspidqK8 — Catholic Arena (@CatholicArena) September 7, 2025

Το Βατικανό ανακοίνωσε ότι 36 καρδινάλιοι, 270 επίσκοποι και εκατοντάδες ιερείς είχαν δηλώσει συμμετοχή για να συλλειτουργήσουν με τον Λέοντα, σε μια ένδειξη της τεράστιας απήχησης που έχουν οι δύο νέοι άγιοι τόσο στην ιεραρχία όσο και στους απλούς πιστούς.

The emotion of mother of Saint Carlo Acutis, Antonia Salzano, immediately after her son is canonized by Pope Leo XIV. pic.twitter.com/vcUvSWyCLA September 7, 2025

Οι δύο τελετές αγιοκατάταξης είχαν αρχικά προγραμματιστεί για νωρίτερα φέτος, αλλά αναβλήθηκαν μετά τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου τον Απρίλιο. Ο Φραγκίσκος είχε υποστηρίξει με θέρμη την αγιοποίηση του Ακούτις, πεπεισμένος ότι η Εκκλησία χρειαζόταν ένα τέτοιο πρόσωπο για να προσελκύσει τους νέους καθολικούς στην πίστη, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις προκλήσεις και τις δυνατότητες της ψηφιακής εποχής.

