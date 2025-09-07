search
07.09.2025 14:24

Βατικανό: Επίσημα Άγιος της Καθολικής Εκκλησίας ο Κάρλο Ακούτις – Ο πρώτος της γενιάς των Millenials (Video)

07.09.2025 14:24
agios vatikano (1)

Ένας έφηβος που πέθανε από λευχαιμία το 2006 έγινε την Κυριακή ο πρώτος άγιος της Καθολικής Εκκλησίας από τη γενιά των millennials, σε τελετή στο Βατικανό παρουσία περίπου 70.000 νέων πιστών από δεκάδες χώρες.

Ο Κάρλο Ακούτις, Βρετανικής καταγωγής Ιταλός που πέθανε σε ηλικία 15 ετών, έμαθε προγραμματισμό για να δημιουργεί ιστοσελίδες με στόχο τη διάδοση της πίστης του. Η ιστορία του έχει συγκεντρώσει ευρεία προσοχή από καθολικούς νέους, ενώ πλέον βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τη Μητέρα Τερέζα και τον Φραγκίσκο της Ασίζης.

Εκατομμύρια πιστοί παρακολούθησαν από τις οθόνες τους σήμερα τον πάπα Λέοντα ΙΔ΄ να ανακηρύσσει άγιο τον Κάρλο Ακούτις στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Στην πρώτη τελετή αγιοκατάταξης της θητείας του ως ποντίφικας, ο Λέων ανακήρυξε επίσης άγιο έναν ιδιαίτερα αγαπητό Ιταλό που πέθανε σε νεαρή ηλικία, τον Πιερ Τζόρτζιο Φρασσάτι.

Το Βατικανό ανακοίνωσε ότι 36 καρδινάλιοι, 270 επίσκοποι και εκατοντάδες ιερείς είχαν δηλώσει συμμετοχή για να συλλειτουργήσουν με τον Λέοντα, σε μια ένδειξη της τεράστιας απήχησης που έχουν οι δύο νέοι άγιοι τόσο στην ιεραρχία όσο και στους απλούς πιστούς.

Οι δύο τελετές αγιοκατάταξης είχαν αρχικά προγραμματιστεί για νωρίτερα φέτος, αλλά αναβλήθηκαν μετά τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου τον Απρίλιο. Ο Φραγκίσκος είχε υποστηρίξει με θέρμη την αγιοποίηση του Ακούτις, πεπεισμένος ότι η Εκκλησία χρειαζόταν ένα τέτοιο πρόσωπο για να προσελκύσει τους νέους καθολικούς στην πίστη, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις προκλήσεις και τις δυνατότητες της ψηφιακής εποχής.

