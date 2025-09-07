Βατικανό: Χιλιάδες πιστοί στην αγιοποίηση του «influencer του Θεού» – Ποιος ήταν ο 15χρονος που έφυγε από τη ζωή από λευχαιμία το 2006

Χιλιάδες πιστοί έσπευσαν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, όπου στήθηκαν γιγαντοοθόνες σε ζωντανή σύνδεση από το Βατικανό, όπου βρίσκεται το γυάλινο φέρετρο με τον πρώτο Άγιο της χιλιετίας για τους Καθολικούς.

Ο ιταλός έφηβος Κάρλο Ακούτις έφυγε από τη ζωή από λευχαιμία το 2006 σε ηλικία 15 ετών αλλά από το 2020 είχε την ευλογία του Πάπα Φραγκίσκου, ο οποίος ωστόσο δεν πρόλαβε να τον αγιοποιήσει.

Thousands of pilgrims pack the streets around the Vatican, eager to enter St. Peter’s Square for the canonization of Carlo Acutis and Pier Giorgio Frassati—the first saints of Pope Leo XIV.

Video: Annie Cellucci / EWTN News pic.twitter.com/eN0YaCG2aJ — EWTN News (@EWTNews) September 7, 2025

Η αγιοποίησή του είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 27 Απριλίου 2025, δεύτερη Κυριακή του Πάσχα ή Κυριακή του Θείου Ελέους, με την ευκαιρία του Ιωβηλαίου των Εφήβων, αλλά αναβλήθηκε λόγω του θανάτου του Πάπα Φραγκίσκου.

Ο έφηβος ανακηρύχθηκε «ευλογημένος» καθώς ένα θαύμα του αποδόθηκε.

Το αγόρι από τη Βραζιλία και η νεαρή γυναίκα από την Κόστα Ρίκα

Το Βατικανό ισχυρίστηκε πως χάρη στον Carlo το 2013 θεραπεύτηκε ένα αγόρι από τη Βραζιλία που έπασχε από σπάνια παγκρεατίτιδα. Το παιδί άγγιξε μια μπλούζα του 15χρονου κι έγινε καλά.

Το δεύτερο θαύμα του Acutis έγινε το 2022, όταν μια 21χρονη κοπέλα από την Κόστα Ρίκα ανάρρωσε από σοβαρό τραυματισμό μετά από ατύχημα με ποδήλατο στη Φλωρεντία. Tο κορίτσι είχε υποβληθεί σε επείγουσα κρανιοτομή για να μειωθεί η πίεση στον εγκέφαλό του και βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση, όταν η μητέρα της πήγε να προσευχηθεί για την ανάρρωση της στον τάφο του Acutis έξι ημέρες αργότερα.

Η εκκλησία ανέφερε ότι την ίδια ημέρα, η Βαλβέρδε άρχισε να αναπνέει χωρίς αναπνευστήρα και ανέκτησε τη χρήση των άνω άκρων της και την ομιλία της. Πήρε εξιτήριο από την εντατική 10 ημέρες αργότερα και οι εξετάσεις έδειξαν ότι η θλάση στον εγκέφαλό της είχε εξαφανιστεί.

Το σχέδιο της ζωής του

Λίγο μετά την πρώτη του Κοινωνία σε ηλικία 7 ετών, ο Carlo είπε στη μητέρα του: «Θέλω να είμαι πάντα ενωμένος με τον Ιησού: Αυτό είναι το σχέδιο ζωής μου».

Η μητέρα του είχε δηλώσει παλαιότερα στην εφημερίδα Corriere della Sera πως ο γιος της από την ηλικία των 3 ετών της ζητούσε να επισκεφθεί εκκλησίες και δώριζε το χαρτζιλίκι του σε φτωχούς ανθρώπους της πόλης.

Η καρδιά του Carlo φυλάσσεται σε χρυσή λειψανοθήκη στον καθεδρικό ναό του Σαν Ρουφίνο. Σύμφωνα με τους γονείς του ήταν αυτή που χωρούσε όλο τον κόσμο.

