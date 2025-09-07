Ιαπωνία: Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός για να αποφύγει τη διάσπαση του κόμματός του

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σιγκέρου Ισίμπα, αποφάσισε να παραιτηθεί ώστε να αποφύγει διαίρεση στο κυβερνών Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα, μετέδωσε σήμερα το δημόσιο δίκτυο NHK.
Η κυβερνητική συμμαχία υπό το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα έχασε την πλειοψηφία της στην άνω βουλή σε εκλογές που έγιναν τον Ιούλιο.
Η σημερινή ανακοίνωση έρχεται λίγες εβδομάδες αφότου ο Ισίμπα διέψευσε δημοσιεύματα ότι σχεδίαζε να παραιτηθεί λόγω της ιστορικής ήττας που υπέστη ο συνασπισμός του με επικεφαλής το LDP στις εκλογές του Ιουλίου, χάνοντας την πλειοψηφία στην άνω βουλή.
Ήθελε να βεβαιωθεί ότι η συμφωνία για τους δασμούς που επιτεύχθηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα εφαρμοστεί κατάλληλα.
