Ιαπωνία: Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός για να αποφύγει τη διάσπαση του κόμματός του

Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σιγκέρου Ισίμπα, αποφάσισε να παραιτηθεί ώστε να αποφύγει διαίρεση στο κυβερνών Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα, μετέδωσε σήμερα το δημόσιο δίκτυο NHK.

Η κυβερνητική συμμαχία υπό το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα έχασε την πλειοψηφία της στην άνω βουλή σε εκλογές που έγιναν τον Ιούλιο.

Η σημερινή ανακοίνωση έρχεται λίγες εβδομάδες αφότου ο Ισίμπα διέψευσε δημοσιεύματα ότι σχεδίαζε να παραιτηθεί λόγω της ιστορικής ήττας που υπέστη ο συνασπισμός του με επικεφαλής το LDP στις εκλογές του Ιουλίου, χάνοντας την πλειοψηφία στην άνω βουλή.

Ήθελε να βεβαιωθεί ότι η συμφωνία για τους δασμούς που επιτεύχθηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα εφαρμοστεί κατάλληλα.

Διαβάστε επίσης:

Λισαβόνα: Ένα καλώδιο προκάλεσε την τραγωδία με το τελεφερίκ – Τι αναφέρει το πόρισμα της υπηρεσίας διερεύνησης ατυχημάτων

Κίεβο: 3 νεκροί και 18 τραυματίες από τη νυχτερινή επιδρομή της Ρωσίας – Στις φλόγες κυβερνητικό κτίριο

Λετονία: Βρέθηκε νεκρός ο Καναδός στρατιώτης – Δεν έγιναν γνωστά τα αίτια θανάτου του