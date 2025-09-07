Κίεβο: 3 νεκροί και 18 τραυματίες από τη νυχτερινή επιδρομή της Ρωσίας – Στις φλόγες κυβερνητικό κτίριο

Παιδί είναι ανάμεσα στους τουλάχιστον τρεις ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στη νυχτερινή ρωσική επιδρομή με drones και πυραύλους στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, με τις αρχές στο Κίεβο να αναφέρονται επίσης σε ακόμη 18 τραυματίες και κτίρια, ιδίως κυβερνητική εγκατάσταση και πολυκατοικίες, στις φλόγες.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε κυβερνητικό κτίριο στο κέντρο της πόλης κατά την επίθεση, που άρχισε με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, ακολουθούμενα από βαλλιστικούς πυραύλους.

Δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς μετέδωσαν πως υψώνεται πυκνός καπνός από το κτίριο, στη συνοικία Πετσέρσκι.

Νωρίτερα, πλήγματα drones σκότωσαν παιδί και νεαρή, ανέφερε ο κ. Κλίτσκο μέσω Telegram, ενώ έγκυος ήταν ανάμεσα σε πέντε τραυματίες που χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομεία.

Νωρίτερα, ο αιρετός ανέφερε πως ηλικιωμένη σκοτώθηκε μέσα σε καταφύγιο στη συνοικία Νταρνίτσκι, ανατολικά του Δνείπερου, όπου καταγράφτηκαν και οι άλλοι δύο θάνατοι.

Φωτιές σε τρεις πολυκατοικίες

Αξιωματούχοι των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ανέφεραν πως εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε δυο από τους τέσσερις ορόφους πολυκατοικίας και ότι το κτίριο υπέστη δομική ζημιά.

Στη δυτική συνοικία Σβιατοσίνσκι, αρκετοί όροφοι 9ώροφης πολυκατοικίας, πάντα σύμφωνα με τον δήμαρχο και τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Συντρίμμια drones που καταρρίφθηκαν προκάλεσαν φωτιές σε 16ώροφη πολυκατοικία και άλλες δυο 9ώροφες στη συνοικία, πρόσθεσε ο δήμαρχος Κλίτσκο.

Η Ρωσία πλήττει «εσκεμμένα και συνειδητά πολιτικούς στόχους»

Ο στρατιωτικός περιφερειάρχης της πρωτεύουσας Τιμούρ Τκατσένκο κατηγόρησε τη Ρωσία πως πλήττει «εσκεμμένα και συνειδητά πολιτικούς στόχους».

Δεκάδες εκρήξεις αναφέρθηκαν στην ουκρανική πόλη Κρεμεντσούκ, ενώ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε τομείς της, σύμφωνα με τον δήμαρχό της Βιτάλι Μαλέτσκι.

Στην ίδια περιοχή, ρωσικά πλήγματα στην Κρεβί Ρι είχαν στόχο υποδομές μεταφορών και άλλες, σύμφωνα με τον Ολεξάντρ Βίλκουλ, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης εκεί, πάντως δεν αναφέρθηκαν απώλειες.

Στην Οδησσό (νότια) επλήγησαν πολιτικές υποδομές και πολυκατοικίες, με πυρκαγιές σε αρκετά διαμερίσματα, ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Όλεχ Κίπερ.

Στο μεγαλύτερο μέρος της Ουκρανίας κηρύχθηκε συναγερμός ενόψει αεροπορικών επιδρομών της Ρωσίας από την πολεμική αεροπορία.

Η Πολωνία ανακοίνωσε πως απογειώθηκαν εσπευσμένα δικά της και συμμαχικά μαχητικά για να εγγυηθούν την ασφάλεια του εναέριου χώρου της, σύμφωνα με ανακοίνωση τύπου της διοίκησης επιχειρήσεων του γενικού επιτελείου.

«Καταστράφηκαν 69 ουκρανικά drones»

Στην άλλη πλευρά, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας καταστράφηκαν 69 ουκρανικά drones, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Νωρίτερα, στη ρωσική περιφέρεια Κρασναντάρ, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι επιδρομή ουκρανικών drones προκάλεσε φωτιά στο διυλιστήριο πετρελαίου Ίλσκι, που κατασβέστηκε «γρήγορα» κατ’ αυτές, χωρίς να «υπάρξουν απώλειες».

Ενώ η ρωσική διοίκηση στην περιφέρεια Ζαπορίζια κατήγγειλε ότι ουκρανικά drones έπληξαν την οροφή κέντρου εκπαίδευσης στον σταθμό πυρηνικής ενέργειας της πόλης, χωρίς να προκληθούν σοβαρές ζημιές ή να αυξηθούν τα επίπεδα ραδιενέργειας.

Το πλήγμα καταγράφτηκε περίπου 300 μέτρα από μονάδα αντιδραστήρα, πρόσθεσε.

Το συγκεκριμένο κέντρο είναι «μοναδικό», καθώς εκεί βρίσκεται ο μόνος προσομοιωτής πλήρους μεγέθους πυρηνικού αντιδραστήρα και αίθουσας χειρισμού του, που είναι «πολύ σημαντικός για την εκπαίδευση του προσωπικού», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το εργοστάσιο, το μεγαλύτερο της Ευρώπης, με έξι αντιδραστήρες, βρίσκεται στα χέρια των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων από την αρχή του πολέμου. Δεν λειτουργεί κανονικά, όμως παραμένει απαραίτητο να ψύχει τους αντιδραστήρες του.

Δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα στο πυρηνικό εργοστάσιο λόγω της επιδρομής, σύμφωνα με διορισμένες από τη Μόσχα αρχές.

Και οι δυο πλευρές αλληλοκατηγορούνται συχνά για ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρηνικό δυστύχημα στη Ζαπορίζια.

Διαβάστε επίσης:

Λετονία: Βρέθηκε νεκρός ο Καναδός στρατιώτης – Δεν έγιναν γνωστά τα αίτια θανάτου του

«Palestine Action»: Ξεπέρασαν τις 400 οι συλλήψεις στη συγκέντρωση στο Λονδίνο – «Δεν είμαστε τρομοκράτες»

Δασικές πυρκαγιές στην Πόρτογαλία: Πάνω από 700 πυροσβέστες στη μάχη με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους – «Προτεραιότητα τα σπίτια» (Photos)