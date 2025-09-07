search
ΚΟΣΜΟΣ

07.09.2025 09:13

Λισαβόνα: Ένα καλώδιο προκάλεσε την τραγωδία με το τελεφερίκ – Τι αναφέρει το πόρισμα της υπηρεσίας διερεύνησης ατυχημάτων

teleferik portugal


Ένα καλώδιο, που συνέδεε τα δύο βαγόνια και έσπασε λίγο πριν από τη συντριβή του τελεφερίκ που στοίχισε τη ζωή σε 16 άτομα, προκάλεσε την τραγωδία στη Λισαβόνα.

Η πληροφορία αυτή περιλαμβάνεται σε σημείωμα σχετικά με το δυστύχημα της Τετάρτης που δημοσίευσε η πορτογαλική υπηρεσία διερεύνησης αεροπορικών και σιδηροδρομικών δυστυχημάτων, αναφέρει ο Guardian.

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, 9 ώρες πριν το δυστύχημα είχε προηγηθεί οπτικός έλεγχος του καλωδίου, σύμφωνα με τους επιθεωρητές ατυχημάτων.

Τι αναφέρει το πόρισμα για το δυστύχημα με το τελεφερίκ στην Λισαβόνα

«Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν παρατηρηθεί μέχρι στιγμής, το προγραμματισμένο σχέδιο συντήρησης ήταν ενημερωμένο και είχε πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη οπτική επιθεώρηση το πρωί της ημέρας του ατυχήματος, η οποία δεν εντόπισε ανωμαλίες στο καλώδιο ή στα συστήματα πέδησης των οχημάτων», ανέφερε η ανακοίνωση της υπηρεσίας το Σάββατο.

Ωστόσο, δεν ήταν δυνατό να επιθεωρηθεί οπτικά η κατάσταση του τμήματος του καλωδίου όπου αποσυνδέθηκε από το βαγόνι πριν από τη συντριβή, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τα αρχικά ευρήματα των ερευνητών, το τελεφερίκ συνετρίβη με ταχύτητα 60 χιλιομέτρων την ώρα. Ολα συνέβησαν μέσα σε 50 δευτερόλεπτα, πρόσθεσαν.

