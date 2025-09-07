Μερκούρη Ψυλλάκη: Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός στον σέρφερ κατασπαράχθηκε από καρχαρία – «Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ»

Σε σοκ βρίσκεται η ελληνική ομογένεια για τον άδικο χαμό του Μερκούρη Ψυλλάκη, ο οποίος δέχθηκε θανατηφόρα επίθεση από καρχαρία την ώρα που έκανε σερφ σε παραλία του Σίδνεϊ.

Ο 57χρονος άνδρας ήταν ιδιοκτήτης τοπικής επιχείρησης και έμπειρος σέρφερ ωστόσο παρά τις απέλπιδες προσπάθειες των γιατρών που τον ανέλαβαν, δεν μπόρεσαν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, δήλωσε ότι ο Ψυλλάκης ήταν μέλος της κοινότητας σερφ του Ντι Γουάι. Ο 57χρονος αφήνει πίσω του σύζυγο και μια μικρή κόρη.

«Είναι σοκαριστικό για την οικογένειά του και για τους κατοίκους των Βόρειων Παραλιών», δήλωσε στο Sky News την Κυριακή.

«Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ»

Ο Ψυλλάκης ήταν πρωταθλητής σερφ στο Long Reef Boardriders και την Κυριακή ο σύλλογος ανέφερε σε ανάρτησή του στο Instagram ότι έχασε τον «αγαπημένο του γιο».

«Ο Μέρκουρι ήταν αγαπητός σε όλους. Ήταν παθιασμένος, φροντιστικός, πιστός, στοργικός σύζυγος, πατέρας, γιος, αδελφός και φίλος για όλους», ανέφερε ο σύλλογος.

«Αυτό είναι κάτι που θα έχει τόσο τεράστιο αντίκτυπο στην κοινότητά μας και στην ευρύτερη κοινότητα. Χάσαμε τον πολύτιμο φίλο μας και δεν θα σε ξεχάσουμε» ανέφερε ένας.

Διαβάστε επίσης:

Ιαπωνία: Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός για να αποφύγει τη διάσπαση του κόμματός του

Λισαβόνα: Ένα καλώδιο προκάλεσε την τραγωδία με το τελεφερίκ – Τι αναφέρει το πόρισμα της υπηρεσίας διερεύνησης ατυχημάτων

Κίεβο: 3 νεκροί και 18 τραυματίες από τη νυχτερινή επιδρομή της Ρωσίας – Στις φλόγες κυβερνητικό κτίριο