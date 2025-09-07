Αγγλία: Κατέρρευσε βικτωριανός ναός – Παραλίγο να πέσει πάνω σε περαστικό (Video)

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Κυριακής στο Κλέκχιτον του Δυτικού Γιορκσάιρ στην Αγγλία, όταν κατέρρευσε η πρόσοψη βικτωριανού ναού, ο οποίος είχε χαρακτηριστεί ως διατηρητέο κτίριο.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 10 το πρωί, όταν τμήμα του κτιρίου κατέρρευσε ξαφνικά στο πεζοδρόμιο της Bradford Road.

Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που ένας περαστικός αντιλήφθηκε πως πέφτουν κομμάτια τοίχου και πρόλαβε να απομακρυνθεί λίγο πριν καταλήξει στο έδαφος ολόκληρη η πρόσοψη.

Δείτε βίντεο:

