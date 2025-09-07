Ισραήλ: «Καμία παύση στον πόλεμο αν η Χαμάς δεν καταθέσει τα όπλα και δεν απελευθερωθούν οι όμηροι»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκιντεόν Σαάρ δήλωσε σήμερα ότι ο πόλεμος στη Γάζα θα μπορούσε να τερματιστεί αν αφεθούν ελεύθεροι οι όμηροι και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς καταθέσει τα όπλα του.
Ο Σαάρ έκανε τη δήλωση αυτή σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μαζί με τον Δανό ομόλογό του στην Ιερουσαλήμ, μία ημέρα αφού η Χαμάς επανέλαβε την επί μακρόν θέση της ότι θα απελευθερώσει όλους τους ομήρους αν το Ισραήλ συμφωνήσει να τερματιστεί ο πόλεμος και αποσύρει τις δυνάμεις του από την πόλη της Γάζας.
Νωρίτερα, το Ισραήλ ανακοίνωσε την εκτόξευση δύο βλημάτων από τη Λωρίδα της Γάζας προς το έδαφός του.
«Αφότου ήχησαν προειδοποιητικές σειρήνες στην περιοχή του Νετιβότ και στις κοινότητες που βρίσκονται κοντά στη Λωρίδα της Γάζας, εντοπίστηκαν δύο βλήματα που εκτοξεύτηκαν από το κεντρικό τμήμα της Γάζας προς το ισραηλινό έδαφος», ανέφερε ο στρατός.
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, διευκρίνισε ότι το ένα βλήμα αναχαιτίστηκε και ότι το άλλο έπεσε σε άδεια περιοχή.
Είναι η πρώτη φορά εδώ και μήνες που πυρά από τη Λωρίδα της Γάζας απειλούν τη Νετιβότ, στο νότιο Ισραήλ, πόλη με περίπου 50.000 κατοίκους η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου δέκα χιλιομέτρων από τον παλαιστινιακό θύλακα.
Το τελευταίο 48ωρο, ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος πολιορκεί τη Λωρίδα της Γάζας, κατέστρεψε πολυώροφα κτήρια στο κεντρικό τμήμα της πόλης της Γάζας και ζήτησε από τους κατοίκους της να απομακρυνθούν από αυτήν, σχεδόν δύο χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.
Διαβάστε επίσης:
BBC: «Κόλαφος» στο Κάιρο για το Όρος Σινά – «Ένας από τους πιο ιερούς τόπους του κόσμου μετατρέπεται σε resort»
Βατικανό: Χιλιάδες πιστοί στην αγιοποίηση του «influencer του Θεού» – Ποιος ήταν ο 15χρονος που έφυγε από τη ζωή από λευχαιμία το 2006
Μερκούρη Ψυλλάκη: Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός στον σέρφερ κατασπαράχθηκε από καρχαρία – «Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.