Ισραήλ: «Καμία παύση στον πόλεμο αν η Χαμάς δεν καταθέσει τα όπλα και δεν απελευθερωθούν οι όμηροι»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκιντεόν Σαάρ δήλωσε σήμερα ότι ο πόλεμος στη Γάζα θα μπορούσε να τερματιστεί αν αφεθούν ελεύθεροι οι όμηροι και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς καταθέσει τα όπλα του.

Ο Σαάρ έκανε τη δήλωση αυτή σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μαζί με τον Δανό ομόλογό του στην Ιερουσαλήμ, μία ημέρα αφού η Χαμάς επανέλαβε την επί μακρόν θέση της ότι θα απελευθερώσει όλους τους ομήρους αν το Ισραήλ συμφωνήσει να τερματιστεί ο πόλεμος και αποσύρει τις δυνάμεις του από την πόλη της Γάζας.

Δύο βλήματα εκτοξεύθηκαν από τη Γάζα

Νωρίτερα, το Ισραήλ ανακοίνωσε την εκτόξευση δύο βλημάτων από τη Λωρίδα της Γάζας προς το έδαφός του.

«Αφότου ήχησαν προειδοποιητικές σειρήνες στην περιοχή του Νετιβότ και στις κοινότητες που βρίσκονται κοντά στη Λωρίδα της Γάζας, εντοπίστηκαν δύο βλήματα που εκτοξεύτηκαν από το κεντρικό τμήμα της Γάζας προς το ισραηλινό έδαφος», ανέφερε ο στρατός.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, διευκρίνισε ότι το ένα βλήμα αναχαιτίστηκε και ότι το άλλο έπεσε σε άδεια περιοχή.

Είναι η πρώτη φορά εδώ και μήνες που πυρά από τη Λωρίδα της Γάζας απειλούν τη Νετιβότ, στο νότιο Ισραήλ, πόλη με περίπου 50.000 κατοίκους η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου δέκα χιλιομέτρων από τον παλαιστινιακό θύλακα.

Ισοπεδώθηκαν πολυκατοικίες

Το τελευταίο 48ωρο, ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος πολιορκεί τη Λωρίδα της Γάζας, κατέστρεψε πολυώροφα κτήρια στο κεντρικό τμήμα της πόλης της Γάζας και ζήτησε από τους κατοίκους της να απομακρυνθούν από αυτήν, σχεδόν δύο χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

