search
ΚΥΡΙΑΚΗ 07.09.2025 13:26
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.09.2025 12:21

Ισραήλ: «Καμία παύση στον πόλεμο αν η Χαμάς δεν καταθέσει τα όπλα και δεν απελευθερωθούν οι όμηροι»

07.09.2025 12:21
Gaza

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκιντεόν Σαάρ δήλωσε σήμερα ότι ο πόλεμος στη Γάζα θα μπορούσε να τερματιστεί αν αφεθούν ελεύθεροι οι όμηροι και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς καταθέσει τα όπλα του.

Ο Σαάρ έκανε τη δήλωση αυτή σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μαζί με τον Δανό ομόλογό του στην Ιερουσαλήμ, μία ημέρα αφού η Χαμάς επανέλαβε την επί μακρόν θέση της ότι θα απελευθερώσει όλους τους ομήρους αν το Ισραήλ συμφωνήσει να τερματιστεί ο πόλεμος και αποσύρει τις δυνάμεις του από την πόλη της Γάζας.

Δύο βλήματα εκτοξεύθηκαν από τη Γάζα

Νωρίτερα, το Ισραήλ ανακοίνωσε την εκτόξευση δύο βλημάτων από τη Λωρίδα της Γάζας προς το έδαφός του.

«Αφότου ήχησαν προειδοποιητικές σειρήνες στην περιοχή του Νετιβότ και στις κοινότητες που βρίσκονται κοντά στη Λωρίδα της Γάζας, εντοπίστηκαν δύο βλήματα που εκτοξεύτηκαν από το κεντρικό τμήμα της Γάζας προς το ισραηλινό έδαφος», ανέφερε ο στρατός.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, διευκρίνισε ότι το ένα βλήμα αναχαιτίστηκε και ότι το άλλο έπεσε σε άδεια περιοχή.

Είναι η πρώτη φορά εδώ και μήνες που πυρά από τη Λωρίδα της Γάζας απειλούν τη Νετιβότ, στο νότιο Ισραήλ, πόλη με περίπου 50.000 κατοίκους η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου δέκα χιλιομέτρων από τον παλαιστινιακό θύλακα.

Ισοπεδώθηκαν πολυκατοικίες

Το τελευταίο 48ωρο, ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος πολιορκεί τη Λωρίδα της Γάζας, κατέστρεψε πολυώροφα κτήρια στο κεντρικό τμήμα της πόλης της Γάζας και ζήτησε από τους κατοίκους της να απομακρυνθούν από αυτήν, σχεδόν δύο χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Διαβάστε επίσης:

BBC: «Κόλαφος» στο Κάιρο για το Όρος Σινά – «Ένας από τους πιο ιερούς τόπους του κόσμου μετατρέπεται σε resort»

Βατικανό: Χιλιάδες πιστοί στην αγιοποίηση του «influencer του Θεού» – Ποιος ήταν ο 15χρονος που έφυγε από τη ζωή από λευχαιμία το 2006

Μερκούρη Ψυλλάκη: Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός στον σέρφερ κατασπαράχθηκε από καρχαρία – «Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
matwmeno_feggari
ΕΛΛΑΔΑ

Απόψε η «ματωμένη» ολική σεληνιακή έκλειψη

super market new
ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Συνελήφθησαν 3 ανήλικες για βίαιη ληστεία super market – Ξυλοκόπησαν εργαζόμενες

zachariadis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζαχαριάδης για Μητσοτάκη: «Απολύτως ταυτισμένος με τις χειρότερες πρακτικές του παρελθόντος»

haritsis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρίτσης: «Ο Μητσοτάκης εξαγοράζει πολιτικό χρόνο αξίας 1,7 δισ.» – Το «φωτογραφικό» σχόλιο για Τσίπρα

thessaloniki_ekav_2908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λήμνος: Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 45χρονο οδηγό μηχανής – Προσπάθησε να κάνει προσπέραση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nyfi-gampros
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νεόνυμφοι άφησαν τον γάμο και πήγαν στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη

tsigaro-kapnisma-new
ΥΓΕΙΑ

Μούχλα, νύχια και περιττώματα ζώων: Στοιχεία σοκ από αναλύσεις στο Χημείο του Κράτους για τα παράνομα καπνικά προϊόντα

LEX_NDP_FILE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

ΛΕΞ: Ο Ηρακλής «τινάζει στον αέρα» τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη - Έχει προγραμματιστεί αγώνας στο Καυτατζόγλειο

ktel-thessalonikis_1704_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Αποτροπιασμός από το έγγραφο για τα ρατσιστικά δρομολόγια - «Όχι εισιτήρια σε όσους μυρίζουν δυσάρεστα»

gonidis-ploutarxos-4345
LIFESTYLE

Ο Σταμάτης Γονίδης αποχώρησε αιφνιδίως από το σχήμα με τον Γιάννη Πλούταρχο - «Θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία μου» 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 07.09.2025 13:26
matwmeno_feggari
ΕΛΛΑΔΑ

Απόψε η «ματωμένη» ολική σεληνιακή έκλειψη

super market new
ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Συνελήφθησαν 3 ανήλικες για βίαιη ληστεία super market – Ξυλοκόπησαν εργαζόμενες

zachariadis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζαχαριάδης για Μητσοτάκη: «Απολύτως ταυτισμένος με τις χειρότερες πρακτικές του παρελθόντος»

1 / 3