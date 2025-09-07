Ισραήλ: Drone από την Υεμένη χτύπησε αεροδρόμιο – Κλειστός ο εναέριος χώρος

Drone που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη έπληξε την αίθουσα αφίξεων του αεροδρομίου Ραμόν που βρίσκεται στο νότιο Ισραήλ την Κυριακή (7/9).

Όπως ενημέρωσαν οι Αρχές, ο εναέριος χώρος πάνω από το αεροδρόμιο έχει κλείσει και οι πτήσεις έχουν ανασταλεί.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε το πλήγμα, σημειώνοντας πως οι Χούθι της Υεμένης εκτόξευσαν πληθώρα μη επανδρωμένων αεροσκαφών που αναχαιτίστηκαν έξω από το Ισραήλ.

