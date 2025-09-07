search
ΚΥΡΙΑΚΗ 07.09.2025 18:14
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.09.2025 15:58

Ισραήλ: Drone από την Υεμένη χτύπησε αεροδρόμιο – Κλειστός ο εναέριος χώρος

07.09.2025 15:58
drone

Drone που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη έπληξε την αίθουσα αφίξεων του αεροδρομίου Ραμόν που βρίσκεται στο νότιο Ισραήλ την Κυριακή (7/9).

Όπως ενημέρωσαν οι Αρχές, ο εναέριος χώρος πάνω από το αεροδρόμιο έχει κλείσει και οι πτήσεις έχουν ανασταλεί.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε το πλήγμα, σημειώνοντας πως οι Χούθι της Υεμένης εκτόξευσαν πληθώρα μη επανδρωμένων αεροσκαφών που αναχαιτίστηκαν έξω από το Ισραήλ.

Διαβάστε επίσης:

Βατικανό: Επίσημα Άγιος της Καθολικής Εκκλησίας ο Κάρλο Ακούτις – Ο πρώτος της γενιάς των Millenials (Video)

ΗΠΑ: Συνελήφθησαν δεκάδες μετανάστες από τη Κορέα σε εργοστάσιο της Hyundai

Αγγλία: Κατέρρευσε βικτωριανός ναός – Παραλίγο να πέσει πάνω σε περαστικό (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
KKE_SIMAIA_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ: Ο λαός δεν περιμένει τίποτα ουσιαστικό ούτε από τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ, ούτε από τα κάλπικα διλλήματα του πρωθυπουργού

astynomia neos kosmos
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επεισόδιο με πυροβολισμό έξω από μαγαζί στον Εύοσμο – Άγνωστοι άρπαξαν με την βία έναν 20χρονο

fotia_pyrosvestiki_1108_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά σε δάσος στην περιοχή Λευκόγεια Δράμας – Σηκώθηκαν 4 εναέρια

pyrosvestiki_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Σοβαρό τροχαίο με εγκλωβισμένο τραυματία – Επιχείρηση 11 πυροσβεστών με 5 οχήματα 

MG-ZS-Max-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το SUV της MG που πουλάει περισσότερο από Toyota Corolla Cross – Δες την τιμή του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nyfi-gampros
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νεόνυμφοι άφησαν τον γάμο και πήγαν στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη

tsigaro-kapnisma-new
ΥΓΕΙΑ

Μούχλα, νύχια και περιττώματα ζώων: Στοιχεία σοκ από αναλύσεις στο Χημείο του Κράτους για τα παράνομα καπνικά προϊόντα

LEX_NDP_FILE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

ΛΕΞ: Ο Ηρακλής «τινάζει στον αέρα» τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη - Έχει προγραμματιστεί αγώνας στο Καυτατζόγλειο

ktel-thessalonikis_1704_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Αποτροπιασμός από το έγγραφο για τα ρατσιστικά δρομολόγια - «Όχι εισιτήρια σε όσους μυρίζουν δυσάρεστα»

spanoulis-sef-3423
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Να τον χαίρεστε - Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα»: Σάλος στα social media για τις (μη) δηλώσεις του Σπανούλη για την γενοκτονία στη Γάζα (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 07.09.2025 18:12
KKE_SIMAIA_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ: Ο λαός δεν περιμένει τίποτα ουσιαστικό ούτε από τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ, ούτε από τα κάλπικα διλλήματα του πρωθυπουργού

astynomia neos kosmos
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επεισόδιο με πυροβολισμό έξω από μαγαζί στον Εύοσμο – Άγνωστοι άρπαξαν με την βία έναν 20χρονο

fotia_pyrosvestiki_1108_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά σε δάσος στην περιοχή Λευκόγεια Δράμας – Σηκώθηκαν 4 εναέρια

1 / 3