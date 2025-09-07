Γάζα: Το Ισραήλ κάλεσε τη Χαμάς να παραδοθεί – Συνεχίζει να βομβαρδίζει κτίρια, 14 νεκροί τη νύχτα

Το Ισραήλ εν μέσω νέων βομβαρδισμών στη πόλη της Γάζας, κάλεσε τη Χαμάς να παραδοθεί.

Ο IDF χτύπησε σήμερα πολυκατοικίες, ενώ χθες στη διάρκεια της νύχτας εξαπέλυσε επιθέσεις που προκάλεσαν τον θάνατο 14 αμάχων. Ενα απο τα πλήγματα, κατέστρεψε σχολείο όπου είχαν καταφύγει άμαχοι.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός των Εξωτερικών Γκιντεόν Σαάρ δήλωσε ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει άμεσα, αν η Χαμάς απελευθέρωνε τους ομήρους που έχουν απομείνει και κρατούνται στη Γάζα, παραδίδοντας και τα όπλα της.

«Θα είμαστε περισσότερο από ευτυχισμένοι να επιτύχουμε αυτό τον στόχο με πολιτικά μέσα», τόνισε.

Η απάντηση της Χαμάς

Σε μια πρώτη αντίδραση, ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς, Μπασέμ Ναΐμ δήλωσε στο Reuters ότι η ισλαμιστική οργάνωση δεν θα παρέδιδε τα όπλα της, αλλά θα απελευθέρωνε όλους τους ομήρους αν το Ισραήλ συμφωνούσε να τερματίσει τον πόλεμο και ν’ αποσύρει τις δυνάμεις του από τη Γάζα.

Οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ «θα εξακολουθήσουν να δρουν κατά τρομοκρατικών οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας, προκειμένου ν’ απομακρυνθεί η οποιαδήποτε απειλή κατά Ισραηλινών αμάχων», δήλωσε ένας εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ, την ώρα που ο Νετανιάχου, δήλωνε στα ΜΜΕ πως η Χαμάς χρησιμοποιεί ως «ασπίδα» τους πολίτες της Γάζας.

