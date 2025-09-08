Απόφαση – κόλαφος για τον Τραμπ: Εφετείο διατηρεί αποζημίωση-μαμούθ 83 εκατ. δολαρίων για δυσφήμηση κατά της E. Jean Carroll

Ομοσπονδιακό εφετείο στη Νέα Υόρκη επικύρωσε την αποζημίωση των 83,3 εκατομμυρίων δολαρίων που επιβλήθηκε στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τη δυσφήμηση της πρώην αρθρογράφου του περιοδικού Elle E. Jean Carroll το 2019.



«Ο Τραμπ απέτυχε να προσδιορίσει οποιονδήποτε λόγο που θα δικαιολογούσε την επανεξέταση της προηγούμενης απόφασής μας σχετικά με την προεδρική ασυλία. Επιπλέον, καταλήγουμε ότι το πρωτοβάθμιο δικαστήριο δεν έσφαλε σε καμία από τις αμφισβητούμενες αποφάσεις του και ότι οι αποζημιώσεις που επιδίκασε το σώμα ενόρκων είναι δίκαιες και εύλογες», αναφέρεται στην απόφαση.

Appeals court upholds E. Jean Carroll’s $83 million judgment against Trump – NBC News https://t.co/22UCfGq1KV September 8, 2025





Ο Τραμπ πέρυσι διατάχθηκε να καταβάλει 83,3 εκατομμύρια δολάρια στην Κάρολ, πρώην αρθρογράφο του περιοδικού Elle, για τη δυσφήμησή της το 2019, όταν αρνήθηκε ότι την κακοποίησε σεξουαλικά σε δοκιμαστήριο πολυκαταστήματος στο Μανχάταν τη δεκαετία του 1990.



Το 2ο Ομοσπονδιακό Εφετείο των ΗΠΑ απέρριψε τη Δευτέρα το επιχείρημα του Τραμπ ότι δικαιούται προεδρική ασυλία όταν έκανε τις δηλώσεις για την Κάρολ. Το εφετείο απέρριψε επίσης το επιχείρημα του Τραμπ ότι οι αποζημιώσεις που επιδικάστηκαν από το σώμα ενόρκων ήταν υπερβολικές.



Η τριμελής επιτροπή δικαστών αποφάσισε ότι «ο Τραμπ ενήργησε με, το λιγότερο, απερίσκεπτη αδιαφορία για την αλήθεια» όταν αποκάλεσε την Κάρολ ψεύτρα και είπε ότι «δεν είναι ο τύπος του». Η επιτροπή ανέφερε ότι τα 18,3 εκατομμύρια δολάρια που επιδικάστηκαν από το σώμα ενόρκων ως αποζημίωση ήταν δίκαια.

🚨BREAKING: A federal appeals court just HANDED TRUMP A CRUSHING LOSS.



Judges REJECTED his desperate claim that the Supreme Court’s immunity decision shields him from liability. E. Jean Carroll’s $83 MILLION judgment stands.



Trump can’t run, can’t hide, and he’s on the hook. https://t.co/pIhntkj1C6 pic.twitter.com/4S0ufrT9ZJ — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) September 8, 2025





«Αφού ο Τραμπ δημοσίευσε τις δηλώσεις του, τις οποίες είδαν μεταξύ 85,8 και 104 εκατομμυρίων ανθρώπων, η Κάρολ δέχθηκε αμέσως και συνεχώς επιθέσεις στο Twitter και στο Facebook, καθώς και μέσω email. Έλαβε χιλιάδες τέτοιες επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων απειλών θανάτου», αναφέρεται στην απόφαση.



Η επιτροπή απέρριψε επίσης το επιχείρημα του Τραμπ ότι η ποινική αποζημίωση ύψους 65 εκατομμυρίων δολαρίων ήταν υπερβολικά υψηλή.



«Υπήρχαν άφθονα στοιχεία ότι ο Τραμπ επέδειξε απερίσκεπτη αδιαφορία για την υγεία και την ασφάλεια της Κάρολ», ανέφερε η απόφαση. «Επιπλέον, οι επιθέσεις του Τραμπ εναντίον της Κάρολ δεν ήταν μεμονωμένες· αντίθετα, συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της σχεδόν πενταετούς δίκης και έγιναν πιο ακραίες και συχνές όσο πλησίαζε η δίκη».



Το 2023, σε ξεχωριστή δίκη, σώμα ενόρκων έκρινε τον Τραμπ υπεύθυνο για την επίθεση και επιδίκασε στην Κάρολ 5 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση για σωματική βλάβη και για δυσφήμηση σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το 2022, όταν αποκάλεσε τις κατηγορίες «μια απάτη και ψέμα».



Το ίδιο εφετείο απέρριψε την έφεσή του και σε αυτήν την απόφαση.

