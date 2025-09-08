search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.09.2025 19:41
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.09.2025 18:58

Απόφαση – κόλαφος για τον Τραμπ: Εφετείο διατηρεί αποζημίωση-μαμούθ 83 εκατ. δολαρίων για δυσφήμηση κατά της E. Jean Carroll

08.09.2025 18:58
trump 881- new

Ομοσπονδιακό εφετείο στη Νέα Υόρκη επικύρωσε την αποζημίωση των 83,3 εκατομμυρίων δολαρίων που επιβλήθηκε στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τη δυσφήμηση της πρώην αρθρογράφου του περιοδικού Elle E. Jean Carroll το 2019.

«Ο Τραμπ απέτυχε να προσδιορίσει οποιονδήποτε λόγο που θα δικαιολογούσε την επανεξέταση της προηγούμενης απόφασής μας σχετικά με την προεδρική ασυλία. Επιπλέον, καταλήγουμε ότι το πρωτοβάθμιο δικαστήριο δεν έσφαλε σε καμία από τις αμφισβητούμενες αποφάσεις του και ότι οι αποζημιώσεις που επιδίκασε το σώμα ενόρκων είναι δίκαιες και εύλογες», αναφέρεται στην απόφαση.



Ο Τραμπ πέρυσι διατάχθηκε να καταβάλει 83,3 εκατομμύρια δολάρια στην Κάρολ, πρώην αρθρογράφο του περιοδικού Elle, για τη δυσφήμησή της το 2019, όταν αρνήθηκε ότι την κακοποίησε σεξουαλικά σε δοκιμαστήριο πολυκαταστήματος στο Μανχάταν τη δεκαετία του 1990.

Το 2ο Ομοσπονδιακό Εφετείο των ΗΠΑ απέρριψε τη Δευτέρα το επιχείρημα του Τραμπ ότι δικαιούται προεδρική ασυλία όταν έκανε τις δηλώσεις για την Κάρολ. Το εφετείο απέρριψε επίσης το επιχείρημα του Τραμπ ότι οι αποζημιώσεις που επιδικάστηκαν από το σώμα ενόρκων ήταν υπερβολικές.

Η τριμελής επιτροπή δικαστών αποφάσισε ότι «ο Τραμπ ενήργησε με, το λιγότερο, απερίσκεπτη αδιαφορία για την αλήθεια» όταν αποκάλεσε την Κάρολ ψεύτρα και είπε ότι «δεν είναι ο τύπος του». Η επιτροπή ανέφερε ότι τα 18,3 εκατομμύρια δολάρια που επιδικάστηκαν από το σώμα ενόρκων ως αποζημίωση ήταν δίκαια.



«Αφού ο Τραμπ δημοσίευσε τις δηλώσεις του, τις οποίες είδαν μεταξύ 85,8 και 104 εκατομμυρίων ανθρώπων, η Κάρολ δέχθηκε αμέσως και συνεχώς επιθέσεις στο Twitter και στο Facebook, καθώς και μέσω email. Έλαβε χιλιάδες τέτοιες επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων απειλών θανάτου», αναφέρεται στην απόφαση.

Η επιτροπή απέρριψε επίσης το επιχείρημα του Τραμπ ότι η ποινική αποζημίωση ύψους 65 εκατομμυρίων δολαρίων ήταν υπερβολικά υψηλή.

«Υπήρχαν άφθονα στοιχεία ότι ο Τραμπ επέδειξε απερίσκεπτη αδιαφορία για την υγεία και την ασφάλεια της Κάρολ», ανέφερε η απόφαση. «Επιπλέον, οι επιθέσεις του Τραμπ εναντίον της Κάρολ δεν ήταν μεμονωμένες· αντίθετα, συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της σχεδόν πενταετούς δίκης και έγιναν πιο ακραίες και συχνές όσο πλησίαζε η δίκη».

Το 2023, σε ξεχωριστή δίκη, σώμα ενόρκων έκρινε τον Τραμπ υπεύθυνο για την επίθεση και επιδίκασε στην Κάρολ 5 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση για σωματική βλάβη και για δυσφήμηση σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το 2022, όταν αποκάλεσε τις κατηγορίες «μια απάτη και ψέμα».

Το ίδιο εφετείο απέρριψε την έφεσή του και σε αυτήν την απόφαση.

Διαβάστε επίσης:

Στα άκρα οι σχέσεις Ισπανίας – Ισραήλ για τη Γάζα: Η Μαδρίτη ανακαλεί τον Ισπανό πρέσβη στο Τελ Αβίβ για διαβουλεύσεις

Νέο «ενοχλητικό» έργο του Banksy στα Βασιλικά Δικαστήρια του Λονδίνου

Τουρκία: Ξύλο και χημικά σε βουλευτές του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος έξω από τα γραφεία του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sintaksiouxoi-01
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε και πώς επηρεάζουν τους συνταξιούχους τα μέτρα του πακέτου της ΔΕΘ – O οδικός χάρτης

trump-putin-74
ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη NYT: Πάνω από 90 Αμερικανοί σκοτώθηκαν στον πόλεμο στην Ουκρανία – «Σιωπή» Τραμπ για να μην συγκρουστεί με Πούτιν

METH_ENTATIKI
ΕΛΛΑΔΑ

Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες της Ευρωκλινικής που κατηγορούνται για λάθος μετάγγιση αίματος – Εκτός κινδύνου ο ασθενής, τι απαντά η ιδιωτική κλινική

areios-pagos_2706_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου τα στοιχεία της δικογραφίας για τους γενικούς γραμματείς

si tzinpingk 987- new
ΚΟΣΜΟΣ

Σι Τζινπίνγκ: Ζητά από τους ηγέτες των BRICS να αντισταθούν σε όλες τις μορφές προστατευτισμού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
viktor-dimas-gamos
LIFESTYLE

Ο Πύρρος Δήμας πάντρεψε τον γιο του στο Λιτόχωρο - Ποια είναι η σύζυγός του

LEX_NDP_FILE
ΜΟΥΣΙΚΗ

ΛΕΞ: Ο Ηρακλής «τινάζει στον αέρα» τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη - Έχει προγραμματιστεί αγώνας στο Καυτατζόγλειο

evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

nyfi-gampros
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νεόνυμφοι άφησαν τον γάμο και πήγαν στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη

NIKA_ARGYROS_SPLIT
LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα βάφτισαν τον γιο τους στη Μύκονο (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 08.09.2025 19:41
sintaksiouxoi-01
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε και πώς επηρεάζουν τους συνταξιούχους τα μέτρα του πακέτου της ΔΕΘ – O οδικός χάρτης

trump-putin-74
ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη NYT: Πάνω από 90 Αμερικανοί σκοτώθηκαν στον πόλεμο στην Ουκρανία – «Σιωπή» Τραμπ για να μην συγκρουστεί με Πούτιν

METH_ENTATIKI
ΕΛΛΑΔΑ

Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες της Ευρωκλινικής που κατηγορούνται για λάθος μετάγγιση αίματος – Εκτός κινδύνου ο ασθενής, τι απαντά η ιδιωτική κλινική

1 / 3