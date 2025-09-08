Τουρκία: Ξύλο και χημικά σε βουλευτές του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος έξω από τα γραφεία του

Η αστυνομία έκανε χρήση σπρέι πιπεριού και συγκρούστηκε σήμερα με βουλευτές και υποστηρικτές του μεγαλύτερου κόμματος της τουρκικής αντιπολίτευσης, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού (CHP), καθώς οι τελευταίοι συγκεντρώθηκαν στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Κωνσταντινούπολη για να εμποδίσουν την αντικατάσταση ενός ανώτερου αξιωματούχου του κόμματος, κάτι που διέταξε δικαστήριο την περασμένη εβδομάδα.

Την Τρίτη, δικαστήριο καθαίρεσε τον επικεφαλής και τη διοίκηση της τοπικής οργάνωσης του κόμματος στην Κωνσταντινούπολη, επικαλούμενο παρατυπίες στην εκλογή του στο συνέδριο του 2023.

Bu fotoğraf bir dönemin simgesi.

Meğer CHP 13 yıl boyunca iktidara gelmemek için özel olarak “yönetilmiş”. Yıllarca muhalif rolü yapmışlar. KK ve ekibi görevini yerine getirmiş. “Baba ocağı” safsatalarıyla CHP’lileri bile kandırmışlar. CHP’de iç sorun yok. Tam aksine kenetlendi. pic.twitter.com/wfrgxA8YXu — Cem Seymen (@cemseymen) September 8, 2025

Το CHP έχει μπει εδώ και μήνες στο στόχαστρο μιας δικαστικής καταστολής σε βάρος εκατοντάδων μελών του, μεταξύ των οποίων ήταν και ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, ο κυριότερος πολιτικός αντίπαλος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η σύλληψη του οποίου τον Μάρτιο έγινε αφορμή για την οργάνωση των μεγαλύτερων διαδηλώσεων διαμαρτυρίας εδώ και μια δεκαετία. Το CHP αρνείται όλες τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι τα νομικά μέτρα εναντίον του είναι πολιτικές προσπάθειες ώστε να εξαλειφθούν οι εκλογικές απειλές για τον Ερντογάν και να αποδυναμωθεί η αντιπολίτευση.

Εκατοντάδες αστυνομικοί έστησαν οδοφράγματα γύρω από το κτίριο του CHP, και συγκρούστηκαν με ομάδα διαδηλωτών υποστηρικτών του CHP, στους οποίους περιλαμβάνονταν βουλευτές του κόμματος.

Οι αγορές μετοχών και ομολόγων υποχώρησαν την περασμένη εβδομάδα μπροστά στο ενδεχόμενο περαιτέρω πολιτικής αστάθειας, αφού δικαστήριο αποφάσισε ότι ο Οζγκιούρ Τσελίκ πρέπει να απομακρυνθεί από τη πόστο του στην ηγεσία κόμματος στην Κωνσταντινούπολη.

Το δικαστήριο διέταξε την αντικατάσταση του Τσελίκ από τον Γκιουρσέλ Τεκίν, πρώην αντιπρόεδρο του CHP. Ο πρόεδρος του CHP Οζγκούρ Οζέλ, δήλωσε ότι η δικαστική απόφαση είναι «άκυρη» και ότι ο Τεκίν είχε διαγραφεί από το κόμμα. Ο Οζγκιούρ Τσελίκ δήλωσε ότι η θέση του δεν θα δοθεί σε κανέναν.

Ο Τεκίν έφτασε σήμερα στα κεντρικά γραφεία του CHP για να αναλάβει το πόστο που του δόθηκε και εισήλθε στο κτίριο μετά από μια μακρά αντιπαράθεση με μέλη του κόμματος μέσα στο κτίριο. Ο ίδιος είπε σε δημοσιογράφους ότι δεν εργάζεται για το κράτος και δεσμεύτηκε να βοηθήσει στην επίλυση των νομικών προβλημάτων του κόμματος.

20 TOMA’yı orman yangınlarına göndermeyen iktidar,



CHP İstanbul İl binasının çevresine yığmış.



Bu tablo, devletin araçlarının halk için değil, iktidarın koltuğu için kullanıldığının fotoğrafıdır.



Bu bir güvenlik değil, demokrasiye karşı ablukadır! pic.twitter.com/5LlzZm9Zhz September 8, 2025

Χθες Κυριακή, το CHP κάλεσε τους κατοίκους της Κωνσταντινούπολης σε διαδηλώσεις, αφού η αστυνομία έστησε φράγματα σε περιοχές γύρω από την έδρα του, κάτι που ο ηγέτης του αποκάλεσε «πολιορκία». Οι αρχές ανακοίνωσαν στη συνέχεια την απαγόρευση των διαμαρτυριών σε μεγάλο μέρος της πόλης.

Η πρόσβαση σε μεγάλους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης περιορίστηκε σήμερα στην Τουρκία, μέτρο που έχει ξανά στο παρελθόν καταφύγει οι αρχές σε περιόδους πολιτικής αστάθειας.

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικάγια δήλωσε ότι η αγνόηση της δικαστικής απόφασης ισοδυναμεί με παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και ότι «το κράτος θα κάνει ό,τι κρίνει απαραίτητο εναντίον οποιασδήποτε παράνομης πρωτοβουλίας».

