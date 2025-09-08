search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.09.2025 20:13
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.09.2025 17:31

Τουρκία: Ξύλο και χημικά σε βουλευτές του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος έξω από τα γραφεία του

08.09.2025 17:31
tourkia CHP

Η αστυνομία έκανε χρήση σπρέι πιπεριού και συγκρούστηκε σήμερα με βουλευτές και υποστηρικτές του μεγαλύτερου κόμματος της τουρκικής αντιπολίτευσης, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού (CHP), καθώς οι τελευταίοι συγκεντρώθηκαν στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Κωνσταντινούπολη για να εμποδίσουν την αντικατάσταση ενός ανώτερου αξιωματούχου του κόμματος, κάτι που διέταξε δικαστήριο την περασμένη εβδομάδα.

Την Τρίτη, δικαστήριο καθαίρεσε τον επικεφαλής και τη διοίκηση της τοπικής οργάνωσης του κόμματος στην Κωνσταντινούπολη, επικαλούμενο παρατυπίες στην εκλογή του στο συνέδριο του 2023.

Το CHP έχει μπει εδώ και μήνες στο στόχαστρο μιας δικαστικής καταστολής σε βάρος εκατοντάδων μελών του, μεταξύ των οποίων ήταν και ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, ο κυριότερος πολιτικός αντίπαλος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η σύλληψη του οποίου τον Μάρτιο έγινε αφορμή για την οργάνωση των μεγαλύτερων διαδηλώσεων διαμαρτυρίας εδώ και μια δεκαετία. Το CHP αρνείται όλες τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι τα νομικά μέτρα εναντίον του είναι πολιτικές προσπάθειες ώστε να εξαλειφθούν οι εκλογικές απειλές για τον Ερντογάν και να αποδυναμωθεί η αντιπολίτευση.

Εκατοντάδες αστυνομικοί έστησαν οδοφράγματα γύρω από το κτίριο του CHP, και συγκρούστηκαν με ομάδα διαδηλωτών υποστηρικτών του CHP, στους οποίους περιλαμβάνονταν βουλευτές του κόμματος.

Οι αγορές μετοχών και ομολόγων υποχώρησαν την περασμένη εβδομάδα μπροστά στο ενδεχόμενο περαιτέρω πολιτικής αστάθειας, αφού δικαστήριο αποφάσισε ότι ο Οζγκιούρ Τσελίκ πρέπει να απομακρυνθεί από τη πόστο του στην ηγεσία κόμματος στην Κωνσταντινούπολη.

Το δικαστήριο διέταξε την αντικατάσταση του Τσελίκ από τον Γκιουρσέλ Τεκίν, πρώην αντιπρόεδρο του CHP. Ο πρόεδρος του CHP Οζγκούρ Οζέλ, δήλωσε ότι η δικαστική απόφαση είναι «άκυρη» και ότι ο Τεκίν είχε διαγραφεί από το κόμμα. Ο Οζγκιούρ Τσελίκ δήλωσε ότι η θέση του δεν θα δοθεί σε κανέναν.

Ο Τεκίν έφτασε σήμερα στα κεντρικά γραφεία του CHP για να αναλάβει το πόστο που του δόθηκε και εισήλθε στο κτίριο μετά από μια μακρά αντιπαράθεση με μέλη του κόμματος μέσα στο κτίριο. Ο ίδιος είπε σε δημοσιογράφους ότι δεν εργάζεται για το κράτος και δεσμεύτηκε να βοηθήσει στην επίλυση των νομικών προβλημάτων του κόμματος.

Χθες Κυριακή, το CHP κάλεσε τους κατοίκους της Κωνσταντινούπολης σε διαδηλώσεις, αφού η αστυνομία έστησε φράγματα σε περιοχές γύρω από την έδρα του, κάτι που ο ηγέτης του αποκάλεσε «πολιορκία». Οι αρχές ανακοίνωσαν στη συνέχεια την απαγόρευση των διαμαρτυριών σε μεγάλο μέρος της πόλης.

Η πρόσβαση σε μεγάλους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης περιορίστηκε σήμερα στην Τουρκία, μέτρο που έχει ξανά στο παρελθόν καταφύγει οι αρχές σε περιόδους πολιτικής αστάθειας.

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικάγια δήλωσε ότι η αγνόηση της δικαστικής απόφασης ισοδυναμεί με παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και ότι «το κράτος θα κάνει ό,τι κρίνει απαραίτητο εναντίον οποιασδήποτε παράνομης πρωτοβουλίας».

Διαβάστε επίσης:

Στις αρχές του 2026 η εκδίκαση της έφεσης για Μαρίν Λεπέν και άλλων μελών του Εθνικού Συναγερμού

Μερτς: Η Ευρώπη πρέπει να αναπροσαρμόσει τα συμφέροντά της σε σχέση με τις ΗΠΑ

Nεπάλ: Τουλάχιστον 17 νεκροί από πυρά της αστυνομίας σε διαδήλωση κατά της απαγόρευσης των social media (Photos/Videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mexico troxaio distixima – new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Μεξικό: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί και 45 τραυματίες σε σύγκρουση τρένου με διώροφο λεωφορείο (Video)

netanyahu
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου καλεί τους κατοίκους της πόλης της Γάζας να φύγουν – «Σας έχουν προειδοποιήσει, φύγετε τώρα!»

ektakto
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Κατέρρευσε η κυβέρνηση Μπαϊρού – Έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης, θα υποβάλει την παραίτησή του

hatzidakis_kostis_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χατζηδάκης: Έχουμε βάλει τα θεμέλια για να συνεχιστεί η κοινωνική πολιτική και το 2026

kimeilia kalavryta 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Τα κειμήλια που ήθελε να πουλήσει ο ηγούμενος της Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
viktor-dimas-gamos
LIFESTYLE

Ο Πύρρος Δήμας πάντρεψε τον γιο του στο Λιτόχωρο - Ποια είναι η σύζυγός του

LEX_NDP_FILE
ΜΟΥΣΙΚΗ

ΛΕΞ: Ο Ηρακλής «τινάζει στον αέρα» τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη - Έχει προγραμματιστεί αγώνας στο Καυτατζόγλειο

evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

nyfi-gampros
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νεόνυμφοι άφησαν τον γάμο και πήγαν στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη

NIKA_ARGYROS_SPLIT
LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα βάφτισαν τον γιο τους στη Μύκονο (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 08.09.2025 20:11
mexico troxaio distixima – new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Μεξικό: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί και 45 τραυματίες σε σύγκρουση τρένου με διώροφο λεωφορείο (Video)

netanyahu
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου καλεί τους κατοίκους της πόλης της Γάζας να φύγουν – «Σας έχουν προειδοποιήσει, φύγετε τώρα!»

ektakto
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Κατέρρευσε η κυβέρνηση Μπαϊρού – Έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης, θα υποβάλει την παραίτησή του

1 / 3